İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli

- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
*
Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli
Dolar yükselince...
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar büyük bir yanılgı olur.
*
Eğer iktidar, muhalefetin durumuna düşmek istemiyorsa...
Kendisini “erken zafer” havasına kaptırmamalı.
*
Doların düşüşü, bir ilk adımdı.
Bu ilk adım, politik fanatizm rüzgârının etkisi altında olmayan geniş kesimler üzerinde olumlu bir etki yaptı. “Yine bunlar başaracak galiba” duygusunun belirmesine yol açtı.
Kabul edelim ki...
Bu duygunun oluşması bile başlı başına önemlidir.
*
Ama bu adımın devamı...
Market fiyatlarına yansımazsa, kiralarda düşüşe yol açmazsa, hayat pahalılığı denilen olgunun son bulmasını sağlamazsa, ekonomide gözle görülür bir rahatlamaya yol açmazsa...
Bu iş bitmiş olmaz, olamaz.
*
Unutulmasın ki...
Seçime bir yıldan uzun bir süre kala elde edilmiş psikolojik üstünlük, tek başına bir anlam ifade etmeyebilir.
ÜMİT ÖZDAĞ’A AÇIK MEKTUP
VİDEONUZU izledim Ümit Bey.
Bir Suriyelinin dükkânına giriyorsunuz.
Gayet güler yüzle, gayet dostane, gayet müşfik, gayet anlayışlı bir edayla muhabbet açıyorsunuz.
“Ruhsatına bir bakayım Mustafa? Sen Suriyeli misin Mustafa? Kaç yıl oldu geleli Mustafa? Demek dükkân açtın Mustafa. Demek ruhsatlı silahın var Mustafa” falan.
*
Dükkândan çıkınca ise...
“Tehlikenin farkında mısınız? Bunlardan ne de çok var” diyerek Mustafa’yı resmen ve alenen gömüyorsunuz.
*
Ümit Bey...
Sizi dükkânında ağırlayan, her sorunuza cevap veren, sizinle hiçbir meselesi olmayan, hasbelkader orada o dükkânı açmak durumunda kalan Mustafa, sizin muhatabınız olmamalı.
Sizin muhatabınız politikalar ve politikacılar olmalı.
İYİ Kİ İZLEMİŞİM DON’T LOOK UP’I
ÇOK sevenler, nefret edenler... Abartanlar, o kadar da abartılacak bir şey yok diyenler... Övenler, gömenler...
Bu kadar popülerleşmeden ve bu kadar gündem olmadan önce izledim bu filmi.
İyi ki de izlemişim.
Çünkü aşırı popüler şeyleri izlemek içimden gelmiyor.
ÇALIŞTAY
NE zaman herhangi bir konuda çalıştay düzenlendiğini duysam...
O konuyla ilgili hiçbir şey yapılmak istenmediğine dair güçlü bir inanç gelişir bende.
*
Eskiden “komisyona havale” diye bir şey vardı, sanırım bugünlerde onun yerini “çalıştaya havale” aldı.
ELİN AMERİKALISI NE BİLİR OMUZ ATMAYI
BEYOĞLU’nda yaşanan omuz atma tartışması, Amerikalı turistin öldürülmesiyle sonuçlanmış.
*
Haberler böyle diyor.
*
Omuz atma gerekçesinin palavra olduğu baştan belli.
*
Çünkü “Sen bana nasıl omuz atarsın” olayları, “kız meselesi”nden cinayet çıkması, “Ne bakıyon lan” diye başlayan yan bakma kavgaları falan...
Hepsi ama hepsi bize özgüdür.
2021’DE EN ÇOK GÜLDÜĞÜM ŞEYLER
Mustafa Sarıgül’ün “Temiz delirdi” dedirten TikTok videoları.
*
Melis Sezen’in “Bunu tutuyorum, çünkü elimde” demesi.
*
Instagram ve WhatsApp çökünce hayatımızın kararması.
*
Yılın ilk bebeğine “Korona” adının verilmesi.
*
Bolu Beyi Tanju Özcan’ın çıkışları.
*
Perinçek’in Taliban için “Mustafa Kemal gibi başardı” demesi.
*
“Bir Melih Bulu vardı, ne oldu ona” merakının belirmesi.
*
Bülent Ersoy’un Mustafa Keser’e “Keseeeeeer” diye bağırması.
DOLAR DÜŞÜNCE NECMETTİN BATIREL
ALMANYA yenilince biz de yenilmiş sayıldık ya...
“Şakkadanak” demesiyle meşhur olan Necmettin Batırel, doların düşüşüne yol açan son hamlenin ardından...
Kendisinin de yenmiş sayılmasına inandığı için...
“Benim dediğim çıktı” diyormuş son günlerde.
*
Ama bütün bunlara rağmen insan Necmettin Batırel’le ilgili olumsuz düşüncelere kapılamıyor.
Çünkü kişilik olarak öyle babacan, öyle anlayışlı, öyle mavraya gelir biri ki...
Kendisine “Şakkadanak Necmettin” denmesini bile gülümseyerek karşılıyor.
İMAMOĞLU’NUN ARAYIP DA BULABİLDİĞİ ŞEYLER
Kriminalize edilmek.
*
Genel siyasetin ana konusu olmak.
*
“İstanbul ve hizmet” bağlamını gündem dışı tutmak.
*
Mağduriyet yaşadığı hissini empoze etmek.
*
“Engelleniyorum” diye bir gerekçeye sığınmak.
*
Millet İttifakı’nın adayları arasında ismini dolaştırmak.