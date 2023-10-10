×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlar Ahmet HAKAN
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

İfrat: Ahmet Davutoğlu Tefrit: Bülent Arınç

#Ahmet Davutoğlu#Bülent Arınç#İsrail

***

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ona yol arkadaşlığı yapmış bazı isimler arasındaki bariz fark, son Hamas / İsrail çatışmasında bir kez daha ortaya çıktı.

*

Bu çatışma başladığı günden itibaren Erdoğan ne yaptı?

Şunları yaptı:

*

- İtidal çağrısı yaptı.

- Fevri hareketlere karşı uyarıda bulundu.

- Bölgedeki olası gelişmeleri sezdiği için sorumlu davrandı.

- Ateşe körükle gidilmemesini sağlamaya çalıştı.

- Yapıcı ve yatıştırıcı bir rol oynamak istedi.

- Türkiye’deki Filistin duyarlılığını dikkate alan bir yaklaşımı ihmal etmedi.

İfrat: Ahmet Davutoğlu Tefrit: Bülent Arınç

*

Buna karşılık Erdoğan’a yol arkadaşlığı yapmış iki isim Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç ne yaptı?

*

Haberin Devamı

Davutoğlu şunu yaptı:

*

Daha Hamas baskınının nelere yol açtığı bile belli olmamışken, sivillere yönelik katliamlar ortadayken neredeyse “Yaşasın Hamas cihadımız! Allahu Ekber” diyecek bir kıvama geldi.

İfrat: Ahmet Davutoğlu Tefrit: Bülent Arınç

*

Arınç ise şunu yaptı:

*

Hamas’a yüklendi. “Sizin etiniz ne budunuz nedir ki, füzeleriniz sinek vızıltısı” tarzı kahve muhabbetleri yaptı. Ülkemizdeki Filistin duyarlılığını zerre hesaba katmadı. Durup dururken Filistin duyarlılığını lüzumsuzca kaşıdı.

İfrat: Ahmet Davutoğlu Tefrit: Bülent Arınç

*

Biri ifrat.

Diğeri tefrit.

*

İkisinin ortak özellikleri ise şunlar:

*

- Ağırbaşlılıktan uzaklık.

- Sorumsuzluk.

- Yapıcılığa kapalılık.

- Yangını körüklemek.

- Ölçüsüzlük.

*

AK Parti’nin 22 yıldır iktidar olabilmesinin arkasındaki siyasi zekanın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu herkesin bildiği bir gerçek.

AK Parti, Davutoğlu ya da Arınç’ın siyasi zekasına kalsaydı... Çoktan iktidardan düşmüştü.

DİN TEMELLİ AYRIŞMALARA EN GÜZEL CEVAP: KİLİSE AÇMAK

Tarih: 8 Ekim. Yani önceki gün.

Yer: İstanbul Yeşilköy.

Haberin Devamı

Kilise: Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi.

Açılışı yapan: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı.

Katılanlar: Farklı dinlerden temsilciler.

İfrat: Ahmet Davutoğlu Tefrit: Bülent Arınç

*

Uzun bir süre önce kilise ihtiyacının kendisine iletildiği anda olumlu yanıt vermiş Erdoğan. Süreci takip etmiş, tam destek olmuş. 2019’da temel atma törenine katılmış.

Ve önceki gün de açılışını yaptı.

*

Açılışın yapıldığı gün, dini temelli ayrışmaların her zaman had safhada olduğu bir başka İsrail / Filistin çatışmasının tam göbeğindeydik.

*

Böyle bir günde İstanbul’da kilise açılmasının fotoğrafının verilmesi, yeryüzündeki tüm bağnazlıklara karşı verilmiş en güzel cevap oldu.

*

Kimlere verildi bu cevap?

Kutsal kitap yakmayı marifet bilen müptezellere verildi. Din temelli savaşlara tutuşanlara verildi. Kutsal kitaptan kendilerine işgal çıkaran aşırıcılara verildi. Savaş hukuku falan tanımayan zalimlere verildi. Tanrı’yı kıyamete zorlamaya çalışan manyaklara verildi.

*

Haberin Devamı

Bu fotoğrafla Erdoğan’ın İsrail / Filistin çatışmasında taraflara itidal çağrısını yan yana koyduğumuzda...

Muazzam bir tutarlılık çıkıyor karşımıza.

İfrat: Ahmet Davutoğlu Tefrit: Bülent Arınç

FİLİSTİN DİRENİŞİNİN TARİHİNDE SOL VAR

Son seçimde Erkan Baş’ın bıyığına ve iktidar karşıtı aykırı çıkışlarına hasta olup oyunu TİP’e verenler, şimdi çok şaşkınmış.

*

“Bizim oy verdiğimiz TİP, nasıl olur da Hamas’a destek atar” diye travma üstüne travma yaşıyorlarmış.

İfrat: Ahmet Davutoğlu Tefrit: Bülent ArınçErkan Baş

*

Filistin direnişinin tarihinde sol hareketler olduğu gerçeğini bilmezsen... Deniz Gezmiş’in Filistin kamplarına gittiğine dair bir fikrin olmazsa... Filistin mücadelesinin tarihinin, bir tür sol mücadele tarihi olduğuna dair iki satır bir şey okumamışsan...

Haberin Devamı

İşte böyle travma geçirirsin.

*

Hadi şimdi Uğur Mumcu’nun “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak” sözünü paylaş dur.

İfrat: Ahmet Davutoğlu Tefrit: Bülent ArınçDeniz Gezmiş

ŞABAN: 1 BARIŞ: 0

İkİ gazeteci dostumuz:

Barış Yarkadaş ve Şaban Sevinç.

*

Son süreçte felaket ayrıştı bu iki gazeteci.

Barış kıyasıya Kılıçdaroğlu yanlısı. Şaban kıyasıya Kılıçdaroğlu karşıtı.

İfrat: Ahmet Davutoğlu Tefrit: Bülent ArınçBarış Yarkadaş

*

İkisi de bilgi bombardımanına tuttular takipçilerini sosyal medyada.

Hiçbir detayı atlamadan.

*

Barış’a göre CHP İstanbul Kongresi’ni Cemal Canpolat kazanacaktı. Şaban’a göre Özgür Çelik kazanacaktı.

*

Doğrusunu bilen Şaban oldu. Üzgünüm Barış.

İfrat: Ahmet Davutoğlu Tefrit: Bülent ArınçŞaban Sevinç

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAKTAN VAZGEÇER Mİ?

İstanbul Kongresi’nden önce şöyle diyordum:

*

Haberin Devamı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’na aday olmama ihtimali sıfırdır.

*

Bu konuda bir arkadaşımla kebabına iddiaya girdik.

Çünkü arkadaşım, “Kılıçdaroğlu aday olmayabilir” diyordu.

Ben de ona “Amma safsın, var mısın iddiaya” dedim.

Arkadaşım beni şaşırtan bir cüretle “Varım” dedi.

*

CHP İstanbul Kongresi’nden önce...

İç sesim şöyle diyordu:

*

“Bu iddiacı arkadaşım amma da saf çıktı. Hiç böyle bir şey için iddiaya girilir mi? Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı besbelli. Kabak gibi ortada. Neyse... Bana ne ya? Ben bedavadan kebabımı yerim, keyfime bakarım”.

*

CHP İstanbul Kongresi’nden sonra...

İç sesim şöyle demeye başladı:

*

“İster misin Kemal Bey, bu sonuçları gördükten sonra ‘hava galiba değişiyor’ falan diye adaylıktan çekilsin. İster misin bedavadan kebabı kendisini ‘amma da saf’ diye nitelendirdiğim arkadaşım yesin. İster misin kebap parasını ödemek bana düşsün. OMG”.

İfrat: Ahmet Davutoğlu Tefrit: Bülent Arınç

#Ahmet Davutoğlu#Bülent Arınç#İsrail
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Kara Savaşı olur mu? Savaş, Lübnan ve Suriye’ye sıçrar mı?

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Cumhuriyet’in ilk yılı

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Hamas’ın elindeki rehineler takas konusu olur mu

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Beytül Makdis ve büyük günahların işlendiği topraklar

 HANDE FIRAT
HANDE FIRAT

Püf noktası

 RAUF TAMER
RAUF TAMER
TÜM YAZARLARIMIZ