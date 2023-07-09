İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Hürriyet’e özel açıklamalar... Kaçak göçmen operasyonlarıyla ilgili tüm ayrıntılar

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Hürriyet muhabirleri, İstanbul polisinin şehrin her tarafında kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarını adım adım takip ediyor. Bu haberler, bir haftadır Hürriyet’in manşetlerinde.

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Sahadaki gözlemlerimize göre polis, kaçak göçmen konusunda yeni bir seferberlik başlatmış durumda. Acaba bu yaklaşım, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yeni politikası mı?

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Hem bu sorunun cevabını almak hem de konuyla ilgili diğer ayrıntıları öğrenmek amacıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla konuştum. Bakan Yer-likaya, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Evet, bir haftadır kaçak göçmen konusunda önlemleri arttırdık” dedi.

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İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuyla ilgili açıklamaları...

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SON BİR HAFTADIR ÖNLEMLERİ ARTTIRDIK

BAKAN Ali Yerlikaya’ya ilk sorum şu oldu:

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“Hürriyet muhabirleri, son bir hafta içinde polisin kaçak göçmenlere yönelik yoğun bir mesai harcadığını gözlemliyor. Bu konuda sizin bir talimatınız oldu mu?”

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Bakan Yerlikaya, “Evet, oldu” dedi ve ekledi: “Bizim Bakanlık olarak belirlediğimiz ana öncelik alanlarımızdan biridir düzensiz göçle mücadele.”

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Bakan Yerlikaya, son bir hafta içinde kaçak göçmenlerle ilgili denetimlerin arttırıldığını belirterek şunları söyledi:

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“Sadece İstanbul’da değil 81 ilde düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenlik birimlerimiz gerekli önlemleri ve çalışmaları yapıyor. Son bir hafta içinde önlemleri ve çalışmaları arttırma yönünde adımlar atmaya başladık. Bunu sürdüreceğiz.”

4 - 5 AY SONRA ŞEHİRLERDE KAÇAK GÖÇMEN KALMAYACAK

BAKAN Ali Yerlikaya’yı kaçak göçmenler konusunda kararlı gördüm.

Edindiğim izlenime göre Bakan Yerlikaya, mücadeleyi yürütürken bazı inceliklere dikkat edilmesine büyük önem veriyor. “Bizim medeniyet değerlerimiz var. O değerlere aykırı davranamayız” diyor.

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Şehirlerimizin sokaklarında, sahillerinde, parklarında kaçak göçmen kümelenmesi, ne zaman sona erebilir?

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Yine edindiğim izlenimi yazıyorum:

Mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Ali Yerlikaya, dört beş aylık bir sürecin ardından bu konuda gözle görülür bir farklılaşma olacağı kanaatinde.

POLİS OPERASYONLARDA NELERİ KONTROL EDİYOR?

SAHADA izliyoruz polisi... Yabancıları sokaklarda, parklarda, sahillerde çevirip kontrol yapıyorlar. Polis, bu kontrollerde yabancılara neleri soruyor?

Bakan Yerlikaya’ya bunu da sordum. İşte cevabı:

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“Polisimiz, kolluk birimlerimiz sahada pasaport, kimlik ve belge kontrolü yapıyorlar. İşte bu kontrollerde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancılar hakkında tutanak tutuluyor. Ardından kolluk muhafaza merkezlerine götürülüyorlar. Burada parmak izi alınıyor, sağlık kontrolünün ardından sağlık raporu alınıyor. UYAP sorgusu, parmak izi sorgusu yapılıyor. Son olarak da yabancıyla ilgili evraklarla birlikte İl Göç İdaresi’ne teslim ediliyor.”

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DÜZENSİZ GÖÇMEN KİMDİR?

BİZ Hürriyet’teki haberlerde “kaçak göçmen” tabirini kullanıyoruz. Ancak baktım, Bakan Yerlikaya, “düzensiz göçmen” tabirini tercih ediyor.

Aslında kasıt aynı.

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Peki devlet, “düzensiz göçmen” olarak kimleri görüyor?

Bunu da sordum Bakan Yerlikaya’ya. İşte cevabı:

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“Önce düzensiz göçü tanımlamak lazım. Düzensiz göç, yabancıların yasadışı yollarla Türkiye’ye girişi, Türkiye’de kalışı, Türkiye’den çıkışı ve Türkiye’de izinsiz çalışmasıdır. Eğer bir yabancı yasadışı yollarla Türkiye’ye girerse düzensiz göçmendir. Aynı şekilde vizesi, vize muafiyet süresi ya da ikâmet süresi bitmesine rağmen Türkiye’de kalmaya devam ediyorsa düzensiz göçmendir. Bizim mevzuatımız da uluslararası hukuk da düzensiz göçmeni böyle tanımlar.”

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Peki düzensiz göçmenlere karşı ne yapılması gerekir?

Bakan Yerlikaya, hiç sözü uzatmadan yapılması gerekeni söyledi:

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“Düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yabancılar tespit edilir, yakalanır ve sınır dışı edilir. Bizim yaptığımız da bu.”

NASIL SINIR DIŞI EDİLİYORLAR? UÇAK PARASINI KİM ÖDÜYOR?

EN çok merak ettiğimiz konu şu:

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Acaba İl Göç İdaresi’ne teslim edilen kaçak ya da düzensiz göçmenler, bir an önce sınır dışı ediliyorlar mı? Burada nasıl bir prosedür işliyor?

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Bakan Yerlikaya, buradaki süreci de tüm ayrıntılarıyla anlattı:

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“İl Göç İdaresi de kendi açısından gerekli kontrolleri yaptıktan sonra idari gözetim ve sınır dışı etme kararı alıyor. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancı, geri gönderme merkezine yerleştiriliyor. Bundan sonra da sınır dışı etme işlemlerine başlanıyor.”

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Sınır dışı etme süreci, uzun bir süreç mi? Hangi koşullarda anında sınır dışı etme uygulaması devreye giriyor?

Bakan Yerlikaya, “Eğer yabancının geçerli pasaportu veya seyahat belgesi varsa sınır dışı etme uygulaması çok kolay. Derhal uçak bileti alınarak ülkemizden sınır dışı ediliyor” diye cevap verdi bu soruya.

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Peki ya pasaportu veya seyahat belgesi yoksa?

Anladığım kadarıyla işte bu durumda süreç biraz uzuyor.

Bakan Yerlikaya’nın bu konudaki açıklaması şöyle:

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“Eğer yabancının pasaportu veya seyahat belgesi yoksa konsolosluğuyla irtibata geçilerek seyahat belgesinin temini yoluna gidilir. Bu belge temin edildikten sonra yabancının uçuş planı yapılarak ülkeden sınır dışı edilmesi söz konusu olabiliyor.”

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Uçak parasını kim ödüyor?

Bakan Yerlikaya’ya bunu da sordum.

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“Yabancının kendi uçak biletini alabilecek maddi imkânı varsa uçak biletini kendisi alır. Bu olmadığı takdirde seyahat masrafları bütçemizden karşılanıyor. Burada şunu da belirtmem gerekir: Düzensiz göçle mücadelede uluslararası kuruluşların geri dönüş destek programlarını da etkin olarak kullanıyoruz ve buradan da finansman sağlıyoruz.”

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Bu arada bir konuyu da vurguladı Bakan Yerlikaya. Sınır dışı edilen yabancılar hakkında “Türkiye’ye giriş yasağı” kararı alınıyormuş ve bu yabancıların bir daha Türkiye’ye girmeleri mümkün olmuyormuş.