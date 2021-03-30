Hayatın hepimize öğrettiği ilke: Suç şahsidir

Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.
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Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:
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Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.
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Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...
Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.
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Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.
Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!
*
Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...
YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR
“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...
İlk verdiğim tepki şu oldu:
*
Aaaa! Ne kadar da haklı!
Fakat sonra kafamda
Kendisine karşı bir önyargım yok.
Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.
*
Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.
*
Söylediklerini dikkatle dinledim.
Muhalif, solcu falan.
İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.
*
Nedir ihale?
Gelin, detaylarına bakalım:
*
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.
Bunun için de ihaleye çıkmış.
“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...
Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.
*
İşte tam da bu nedenle...
“Andımız” konusunda...
Siyasi partilerin konuşma zamanı.
*
Mesela
Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
*
Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Bu güruhun temel özelliği şu:
*
Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
*
Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan
Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
*
Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
*
Ve bu adam, son günlerde...
Söyledikleri şunlar:
*
“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
*
Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
*
Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
Hayatın hepimize öğrettiği ilke: Suç şahsidir
Hangi olay olursa olsun... Hangi parti söz konusu edilirse edilsin... Hangi siyasi grup işin içine girerse girsin...
Ben her zaman ve her durumda...
“Suçun şahsiliği” prensibinden zerre kadar ödün vermedim.
*
Ensar olayında böyle davrandım.
Milyonlarca dayak yemeyi göze alarak...
*
CHP’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarında...
Yine aynı prensibe göre hareket ettim.
*
Che dövmesi yaptırmış bir magandanın şiddeti karşısında...
İlk aklıma gelen suçun şahsiliği prensibi oldu.
*
Kokain olayında da...
Bu ilkeyi asla göz ardı etmedim.
*
Kişisel tarihimde kendimle gurur duyduğum ender konulardan biridir bu.
*
Ve sonra şunu fark ettim:
*
Gün geliyor...
Her grup, her akım, her parti...
“Suçun şahsiliği” prensibinin güvenli kollarına kendisini atmak zorunda kalıyor.
*
Ensar’da unuttukları bu prensibi, taciz tecavüzde akıllarına getiriyorlar. Kokainde unuttukları bu prensibi, Che dövmeli magandada akıllarına getiriyorlar.
*
Yani demem o ki...
Kitaplar, makaleler, konferanslar, yazılar öğretemedi suçun şahsiliği ilkesinin anlam ve önemini...
Ama hayat öğretti!
*
Belki de işte bu yüzden: Sevdalımızdır hayat!
DUYGU DURUMLARIM
- Madonna’nın “yaşlanmadım ben” mesajına abanması... Beni hüzünlendiriyor.
*
- Emina’nın Mustafa Sandal’a nafaka davası açması... Beni afallatıyor.
*
- “Yufkacıya kaçan eltiler” vakası... Beni acayip marjinalleştiriyor.
*
- Serenay Sarıkaya’nın bayağı kötü giyinmesi... Beni estetik açıdan perişan ediyor.
KAÇ! KAÇ! KAÇ!
- Alabildiğine dar pantolon...
*
- Daha da dar bir pantolon paçası...
*
- Üstten birkaç düğmesi açık dar gömlek.
*
- Vücudu sımsıkı saran ve etek boyu hayli kısa ceket.
*
- Ünlü bir siyasetçiyle çektirilmiş bir fotoğraf.
*
- Ve markası göze sokulmuş janjanlı bir otomobil.
*
Bütün bunlar, bir erkekte bir araya gelmişse...
Hiç durmayın.
Kaçın! Kaçın! Kaçın!
YİNE KAYMAKAM, YİNE NEZAKETSİZLİK
TRAKYA’DA kaymakamın teki, çıktığı denetimde vatandaşa...
“İndir bakayım o arka ayağını” dedi.
*
Bu olaydan yola çıkarak tüm kaymakamlarımıza not almaları gereken birkaç hatırlatmada bulunmak isterim:
*
- Saygı zorla yaptırılan bir şey değildir, kendiliğinden oluşan bir şeydir.
*
- Vatandaşın oturma biçimine karışmak, sizin haddiniz olamaz.
*
- “Arka ayağını indir” demek, bir olgunlaşmamışlık göstergesidir.
ANDIMIZ EYLEMLERİ
KASTAMONU’DA İYİ Partili bir grup, “ANDIMIZ” eylemi yapmış.
*
Koca koca adamlar, ilkokul önlükleri giymişler, boyunlarına silgi asmışlar ve “Andımız”ı okuyorlar.
*
Sadece şu kadarını söyleyeyim:
Andımız gibi ciddi bir konuyu, acayip gülünçleştiriyor bu tür eylemler.
*
İşin içine bir müsamere tadı katmadan da Andımız’a sahip çıkılabilir.
SİZİNLE BİR FOTOĞRAF ÇEKTİREBİLİR MİYİM?
SAYIN siyasilerimiz!
*
Biliyorum, günde en az kırk kere böyle bir teklifle karşılaşıyorsunuz.
*
Yine biliyorum.
Böyle bir teklif karşısında “hayır” deme şansınız yok.
*
Durum budur.
*
Ve üzgünüm.
Bu durum karşısında...
Fotoğraf çektirirken içinizden...
“Kim bilir bu adam kim. Yarın başımız belaya girmez inşallah” diye hafif bir ürperti geçirmekten başka yapacak bir şeyiniz yok.
SÜVEYŞ’İ TIKAYAN GEMİ VE BİR NECİP FAZIL ŞİİRİ
SÜVEYŞ’İ tıkayan gemi olayını izlerken aklıma hep Necip Fazıl’ın “Dua” şiirinin şu bölümü geliyor:
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“Ağlayın, su yükselsin / Belki kurtulur gemi / Anne, seccaden gelsin / Bize dua et e mi”.