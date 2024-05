Hayatı zehir eden kasmalar

Haberin Devamı

- SAĞLIK KASMASI: Sağlığını korumak konusunda titizlen ama abartma. Damarlarına bir şeyler enjekte ettirmeye heves etme. Bağırsak temizliği adı altında yapılan tuhaf ve ürkütücü operasyonlardan uzak dur. Vücut dengeni bozma. Avuç avuç vitaminlere abanma.

*

- KARİYER KASMASI: Hayatı hem kendine hem de çevrendekilere zehir edecek kasma halidir kariyer kasması. Gözün hep bir basamak yukarıda olursa mevcut basamağının tadını çıkaramazsın. Bir gün gelecek hiçbirinin anlamı kalmayacak. Bir gün gelecek emekli olacaksın. Bunu hiç unutma.

*

- SPOR KASMASI: Kendini spor salonlarındaki makinelerden makinelere atarak heder etme. Her şeyin bir kararı olmalı. Sporun da. Egzersizin yararlarını biliyoruz ama abartmanın zararlarını da biliyoruz. Akışına bırak. Rahat ol.

*

- İMAJ KASMASI: Kendine tabii ki çeki düzen ver ama dünyayı kendi imajın çevresinde döndürmekten de vazgeç. Artistlik yaparak, gizem yaratarak, planlar yaparak imaj üzerine titremek, insanı yorar bitirir. Hem ne gerek var ki? Üç günlük dünya. Mezarlıkların imajlarına abartılı titizlenerek hayatı kendine zehir edenlerle dolu olduğunu unutma.

*

- BESLENME KASMASI: Dünyanın en sıkıcı ve asla birlikte yemek yenmeyecek insanlarının temel özelliği şudur: “Bunda glüten var mı, bu karabuğdaydan mı, organik mi bu” falan diye bik bik etmek. Yediğine içtiğine dikkat etmenin ötesine geçen bu kasma halinin, seni feci sevimsizleştirdiğini aklında tut.

SOKAK KÖPEKLERİ SORUNU VARDIR VE ÇÖZÜLMELİDİR



SOKAK köpekleriyle ilgili ortada büyük bir sorun var.









Mevcut durum devam edemez. Mutlaka bir çözüm bulunmalı.

*

Çözüm açısından baktığımızda ise itlaf, öldürme, uyutma gibi vahşi yöntemlerden önce denenmesi gereken bir sürü yol var.

Maalesef Türkiye, bu yolların hiçbirini denemedi.

*

- Kısırlaştırma seferberliği bir türlü başlatılmadı. Üç beş yıl önce başlansaydı sorun şimdiye çözülürdü.

*

- Belediyeler, ellerini taşın altına koymadılar. Hâlâ da koymuyorlar. Tartışmalara bile girmiyorlar.

*

- Her ilde, her ilçede aynı çözüm planı işlemez. Her ilin, her ilçenin yerel çözüm planları olmalı. Olaya asla böyle bakılmadı.

*

- Köpeklerin çeteleşmesi ve agresifleşmesi sorunu var. İşin bu kısmı kimsenin dikkatini çekmedi. Hiç bakılmadı buna.

*

- Yerel yönetimler ile merkezi hükümetin işbirliğiyle bir büyük plan uygulamaya konulmadı.

*

- Bazı belediyeler, kendi ilçelerindeki köpekleri komşu ilçelere toplu olarak bıraktılar. Kimse “Ne oluyor” demedi.

*

Bunların hiçbiri yapılmamışken...

Sanki tüm yollar denenmiş ve bir çözüm bulunmamış gibi...

“İtlaf, ölüm, uyutma” diye ortaya çıkılmasında bir mantık yok.

*

Çözüm denilince akıllarına ilk olarak Allah’ın bizlere emaneti olan canları katletmek gelenlere söylüyorum:

Onlarca yol var ve bu yolların hiçbiri denenmedi.



ADI KITMİR’MİŞ



SADIK Albayrak’ın Sivas Kangal cinsi köpeğinin fotoğrafı vardı dünkü Hürriyet’in birinci sayfasında.

*

Yeni öğrendim:









Sadık Albayrak’ın köpeğinin ismi: Kıtmir.

*

Kuran’daki kıssada anlatılan “Mağara Arkadaşları”nın köpeğinin ismini vermiş köpeğine Sadık Albayrak.

Gıpta ettim.

Sokaktan bir köpek edineceğim ve bu ismi vereceğim.



AK PARTİ İTLAF YANLISI MI



AK Parti içinde sokak köpekleri sorununun çözümü konusunda tek bir görüş yok.

Partide uyutulmaya şiddetle karşı çıkanlar da var, uyutulmayı savunanlar da.

Partinin genel yaklaşımı ise tam olarak belirginlik kazanmış değil.

*

Geçen gün AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu aradı.

*

AK Parti olarak sokak köpekleriyle ilgili yasa çalışmasıyla ilgili olarak toplumun değişik kesimlerinden görüşler ve öneriler aldıklarını söyledi.

Benden de görüş ve öneri istedi. “Memnuniyetle” dedim.

*

Yani AK Parti, itlafı tek çözüm yolu olarak görmüyor.



Daha doğrusu henüz olgunlaştırılmış bir çözüm planıyla ortaya çıkmış değiller.

Temaslar sürüyor, görüşmeler sürüyor, değerlendirmeler sürüyor.

*

AK Parti’yi “itlaf yanlısı” olarak kodlayıp meseleyi siyasallaştırmanın alemi yok.

Şunu unutmayalım:

Sevimsiz meydan okumalarla konunun siyasallaştırılması, meydan okuyanları gündeme getirir ama sevimli köpek dostlarımız için hiçbir yarar sağlamaz.



GELECEK SEZON ŞAMPİYON



ALİ Koç şöyle demiş:

*

“Gelecek sezon öyle bir takım kuracağız ki size şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak.”

*

Demek ki gelecek sezon, Ali Koç var diye Fenerbahçe’yi şampiyon yapmamaktan vazgeçecekler.

CANNES BİTMİŞTİR



CANNES Film Festivali’nde herhangi bir filmi yarışmayan ne kadar ünlü varsa hepsi kırmızı halıda geçit yaptı maşallah!









*

En son kırmızı halıda CZN Burak’ı salınırken gördüm.

*

Nuri Bilge’nin üzerine titrediği... Entel filmlerin ana kucağı olarak bilinen...

Anlı şanlı Cannes Film Festivali’ni, neredeyse Değirmendere Köy Panayırı’na dönüştürdüler.