Havaalanı pizzası

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Dünyanın her yerinde, havaalanlarında fiyatlar her zaman biraz pahalıdır. Bunu aldık, kabul ettik.

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Tamam abi...







Havaalanında mahalle kafesi fiyatları beklemiyoruz. İki katına bile razıyız.

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Ama ortalama bir pizzanın 245 lira, ortanın biraz büyüğü bir pizzanın ise 530 lira olması da neyin nesidir?

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Altı üstü biraz hamur ve üzerine serpiştirilmiş azıcık malzeme, nasıl bu kadar pahalı olabilir?

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Enflasyonla, hayat pahalılığıyla, hatta fahiş fiyat olgusuyla bile açıklanamayacak bir durum bu.

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Söz konusu olan mis gibi lahmacun olsa hadi neyse...

Altı üstü pizza yahu.



HİÇ PİŞMAN OLMAYACAKSINIZ BANA TEŞEKKÜR EDECEKSİNİZ



İKİ adet şahane belgesel tavsiye edeceğim. İzlediğinizde hiç pişman olmayacaksınız, bana teşekkür edeceksiniz, hatta “Abi, başka tavsiye edeceğin bir şey yok mu?” demekten kendinizi alamayacaksınız. O derece yani. İşte geliyor:

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THE STAIRCASE







İddia ediyorum: Bu belgeselden aldığınız tadı, hiçbir mahkeme filminden almanız mümkün değil. İddia ediyorum: Hiçbir diziye kendinizi bu derece kaptırmamış olacaksınız. İddia ediyorum: İzlerken karmakarışık duygular içine gireceksiniz. İddia ediyorum: Bunu izledikten sonra kolay kolay kurgusal bir yapım izleyemeyeceksiniz.

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KAPLAN KRAL







Cinayet, kargaşa ve delilik. Vahşi hayvan sahiplerinin inanılmaz çılgınlıkları ve sahtekârlıkları. Her bölümü ayrı bir destan. Amerikan ahalisinin tuhaflıkları, hiç bu kadar net anlatılmamıştı. Kahkahalar atacaksınız, moraliniz bozulacak, “Bu kadar da olmaz” diye bağıracaksınız, ekrana terlik fırlatacaksınız. Kayıtsız kalmayacaksınız. Ve “hiç bitmesin” diye dua edeceksiniz.

CÜBBELİ’Yİ HARCADILAR



MAHMUT Ustaosmanoğlu’nun vefatının ardından İsmailağa Cemaati, Cübbeli’yi fena halde dışlamış durumda.

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Cübbeli üzgün. Cübbeli kızgın.







Üzüntüsü ve kızgınlığını belli etmekten de geri durmuyor.

Bakınız: Son vaazı.

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Cübbeli’nin dramı şurada:

Ayrı cemaat kuracak kadar güçlü değil... Dışlanmayı hazmedecek kadar kalender değil...



BAŞKA BİR GEZEGEN Mİ? AMAN ALMAYAYIM, KALSIN



ELON Musk şöyle demiş:







*

“Bir kitlesel yok oluşta insanlık yüzde yüz yok olacak. Hayatta kalan olmayacak. Tek kaçış yolu başka gezegenlere yerleşmek.”

*

Elon Musk’la birlikte başka bir gezegende yaşamak mı?

Tüm insan kardeşlerimle bu dünyada ölmek mi?

*

Cevap veriyorum: Dünyamızda ölmek, çok daha cazip bir seçenek.

DÜNYADA STAND UP’IN DURUMU



BİR süredir dünyanın dört bir yanında çekilmiş stand up gösterilerini izliyorum.







Hiçbiri güldürmüyor, hiçbiri düşündürmüyor, hiçbiri “şahane bir espri” dedirtmiyor, hiçbiri sonuna kadar izlememe değmiyor.

*

Kısacası durum şu:

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Hepsini toplasan bir Cem Yılmaz etmez.



6’LI MASANIN DANIŞMANI OLSAM



DÜN yine toplandılar.







*

Toplantıdan önce BBC Türkçe’de şöyle bir haber gördüm:

*

“6 muhalefet lideri, bir kez daha bir araya geliyor. CHP kulislerine göre görüşmeden cumhurbaşkanı adayının eşkali çıkabilir.”

*

Bu tür haberler ve buna benzer imajlar nedeniyle...

6’lı masanın danışmanı olsam şu tavsiyede bulunurum:

*

Artık toplanmayın ya da gizlice toplanın.

NE ARA BÖYLE OLDU



BİR şey fark ettim.

Toplumda gitgide artan ölçekte iki düşmanlık belirmiş durumda:

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- BİR: Vegan düşmanlığı...

*

- İKİ: Köpeksever düşmanlığı...

*

Öyle güçlü bir rüzgâr esiyor ki bu iki alanda...

Parti kurulup sadece bu iki konudan söz edilse...

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İlk ankette yüzde 4’ler garanti.



KEDİLER POLİSLE ÇALIŞMAZ



- Kediler anarşisttir.







*

- Kediler disipline edilemezler.

*

- Kedilere numara öğretilemez.

*

- Kediye tasma vurulmaz.

*

- “Polis kedisi” diye bir şey olmaz.

*

- Kediyle gezmeye çıkılmaz.

*

- Kediyle baş edilmez.