Hasta sayısı vaka sayısı meselesine dair

- Haksız.
- İşgalci.
- Saldırgan.
*
Azerbaycan ise...
- Haklı.
- İşgale uğramış.
- Saldırıya cevap veriyor.
- 37 kişi öldü.
- 761 kişi yaralandı.
- 131 sokak olayı yaşandı.
- 197 okul yakıldı.
- 269 kamu binası tahrip edildi.
- 731 ev ve işyeri yağmalandı.
- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
*
Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.
*
Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.
Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.
Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:
*
ÖRNEK BİR:
Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.
Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:
*
Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.
Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.
Ama artık kalmadı böyle bir şey.
Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?
Görmüyor musunuz?
Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?
Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?
*
“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”
*
Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.
*
- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.
- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.
- Bunun burada bırakılmaması lazım,
Hepsi aynı familyanın mensupları.
*
Nedir bu familyanın özellikleri?
Sayalım:
*
- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.
*
- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.
Atladım arabaya...
Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.
*
İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.
Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.
*
Biraz izledim kendisini.
“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.
Sen artık bizim gözümüzde...
“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.
*
Sen artık hepimiz için...
Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.
*
Sen artık şu saatten sonra...
Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama... Büyük... Çok büyük bir cayırtı.
*
CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:
“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...
Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.
*
O Macron ki...
Niye böyle demişti?
Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.
*
Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:
“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”
*
Macron, Erdoğan’a niye karşı?
Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.
*
İddia sahibi bir kadın...
“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.
*
Sonrası?
Korkunç!
Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu.
Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:
*
Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında...
Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.
*
Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda...
Niye olmasın?
*
- Hakikate erişmeyi hedeflememiş...
- Kişisel ahlakını en yüce mertebeye çıkaramamış...
- Dünyevi hırslarından arınamamış...
- Tarikatını tam bir holdinge dönüştürmüş...
- Sevmemiş ve sevdirmemiş...
- Lüks ve konfora düşkünlükten sıyrılamamış...
Hasta sayısı vaka sayısı meselesine dair
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını dikkatle dinledim.
Bakan Fahrettin Koca...
Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.
*
Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.
Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şurada:
Semptom göstermeyenler, yani hasta sayılmayanlar, hastalığı bulaştırıyorlar. Bulaştırma özellikleri söz konusu...
Verilerde yer almalarının, sayılarının bilinmesinin bu açıdan önemi var.
*
Günlük veri tablosunda “semptomlu hasta” bölümü olsun.
Hatta bu veriye özel önem de verilsin.
Ama aynı tabloda “semptomsuz vaka” bölümü de olsun.
*
Böyle bir yaklaşım, tüm tartışmaları bitirir diye düşünüyorum.
*
Türkiye’de sağlık sisteminin gücü, salgını karşılamaya fazlasıyla yetmişken... Ta en baştan beri güvenilir veriler söz konusuyken... Filyasyon uygulamasıyla son günlerdeki artış kontrol altına alınmışken...
Semptom göstermeyen vakaların sayısal verisinin ortaya konmaması, Türkiye’nin salgına karşı sergilediği başarısını gölgeleyebilir.
‘DÜNYA KAHVE GÜNÜ’ MÜNASEBETİYLE
Sıcak içecekler üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvenin mutlulukla bir ilgisi olmalı.
*
Bir tarikata girseydim, kesinlikle “kahve tarikatı”na girerdim.
*
Şu iki kokuyu çok severim: BİR: Yağmurdan sonra toprak kokusu... İKİ: Kuru Kahveci Mehmet Efendi’nin önünden geçerken duyduğum kahve kokusu.
*
Büyük fincanda Türk kahvesi... Deneyin. Tiryakisi olacaksınız.
*
Yaşadıklarımdan çıkardığım bir sonuç var: Filtre kahveyi iyi yapan bir kafenin her şeyi iyidir.
*
Geçenlerde orta kavrulmuş bir Guatemala kahvesi içtim. Hâlâ etkisi altındayım.
*
Yaşama sevincini sonuna kadar duyumsadığım an: “Dur ben sana bir kahve yapayım” dendiği an...
*
Espresso mu? Mırra mı? Vallahi mırra, billahi mırra...
*
Kahve fincanının yanına iliştirilen çikolata, lokum, minik kurabiye olayına biraz kılım. Zira kahvenin törensel direnişini kırıyorlar.
AZERİ DİYE BİR ŞEY YOK
“AZERİ” diye bir millet yoktur arkadaşlar. Azerbaycan coğrafyasında yaşayan Türkler vardır.
*
“Azerice” diye bir dil yoktur arkadaşlar. Türkçedir o Türkçe... Türkçenin Azerbaycan lehçesidir...
*
“Türki Cumhuriyetler” diye bir şey yoktur arkadaşlar... “Türk Cumhuriyetleri” diye bir şey vardır.
GORBİ’Yİ GÖRÜNCE
BENİM ilk gençliğimde Gorbaçov diye bir adam vardı.
*
Bütün haberlerde onun adı geçerdi. Bütün manşetlerde o vardı. ‘Glasnost’ kelimesini hepimize ezberletmişti. Uzun menzilli füze anlaşmalarının aranan adamıydı. Kafasında bir leke vardı, onunla dikkatimizi çekerdi. Onu televizyonda gördüğümüzde sıkılırdık.
*
Dün birden karşıma çıktı ilk gençliğimin bunaltıcı günlerini daha da bunaltan Gorbaçov...
Kilo almış, bayağı yaşlanmış.
“Sovyetler Birliği’ni korusaydık dünya daha güzel bir yer olurdu” falan türü bir şeyler söylemiş.
*
Bense Sovyetler’i, ‘glasnost’u falan zerre sallamadan...
14-15 yaşıma doğru bir yolculuğa çıktım.
*
Gözümün önünden geçenler şunlardır:
*
Ümit Besen’in “Bir başka rüzgâr eser bizim bu sahillerde” şarkısı yükselmekte her yerde... Elimizde şarkı listeleriyle kaset doldurtuyoruz plakçı dükkânlarında... Ersen ve Dadaşlar, polisleri öven şarkılar söylüyorlar. Akçay ve Erdek, Çeşme ve Bodrum’dan daha çok biliniyor... Doğdukları yerde ölenler var ve sayıca bayağı çoklar.
*
Kısacası Gorbi, beni renksiz, heyecansız, boğucu, bezdirici, bunaltıcı, rüyasız günlere götürdü.
ÇAĞRIŞIMLARIYLA TRUMP İLE BİDEN
Trump, Tom Amca... Biden, Sam Amca...
*
Trump hayta kayınço... Biden kibirli enişte...
*
Trump maraza çıkarıcı... Biden çirkinleşmeye yatkın...
*
Trump susmayan bir çene... Biden anti dinamizmin anıtı...
*
Trump kurnaz tilki... Biden durgun zekâ...
*
Trump macera dolu Amerika... Biden Arizona esnemesi...
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