Haluk Levent olayı

Haberin Devamı

Haluk Levent’in ve AHBAP’ın çabasını, ta en başından beri “Devlet yok, Haluk Levent var” diye algılatmak isteyenler çıktı.

“Devlet yok” propagandasını, Haluk Levent üzerinden yapmaya çalıştılar.

*

Ama bu çabanın Haluk Levent’le bir ilgisi yoktu.









Haluk ta en başından beri asla böyle bir tutum içinde olmadı.

Hatta bu yaklaşıma sürekli itiraz etti.

*

- “AFAD da bizim, AHBAP da bizim” dedi.

- “Devletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

- Madencinin, askerin, arama kurtarma ekiplerinin önüne geçmedi.

- AFAD’la koordine olmaya çalıştı.

*

Haluk Levent üzerinden yürütülen kirli oyuna sonuna kadar “Hayır” diyelim.

Ama Haluk Levent’in bu oyunun bir parçası olmamak için çırpındığını da vurgulayalım.

*

Haberin Devamı

Hakkaniyet bunu gerektirir.

SAHADA OLAN TWİTTER’DA OLAN



- Sahada muazzam bir dayanışma var. Twitter’da muazzam bir dalaşma var.

*

- Sahada samimi öfke var. Twitter’da samimiyetsiz öfke var.







*

- Sahada kutuplaşma falan yok, kalmamış. Twitter’da kutuplaşma aynen devam.

*

- Sahada can havliyle koşuşturma var. Twitter’da bik bik etme var.

*

- Sahada parti, meşrep farkı kalkmış. Twitter’da hiçbir şey değişmemiş durumda.

*

- Sahada öne çıkma çabası sıfır. Twitter’da öne çıkma çabasından geçilmiyor.

*

- Sahada soytarılığın zerresine geçit yok. Twitter’da soytarılık gırla.

*

- Sahada kahramanlar öne çıkıyor. Twitter’da paçoz palyaçolar öne çıkıyor.

*

- Sahada sadece hakikatler var. Twitter’da genellikle dezenformasyon var.

*

- Sahada Milli Mücadele ruhu var. Twitter’da eski düşmanlıklar var.

*

- Sahada her türlü kardeşlik var. Twitter’da her türlü kalleşlik var.

*

- Sahada tırnakla kazıma var. Twitter’da laf yarıştırma var.

*

- Sahada acı gerçekler var. Twitter’da sansasyon var.

*

- Sahada siyaset akla gelmiyor. Twitter’da siyaset akıldan çıkmıyor.

SEÇİM YAPILACAK MI?



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “İlle de yapılsın” diyor.







Fakat mevcut koşullarda seçimin sağlıklı biçimde nasıl yapılacağına dair somut bir görüş ortaya koymuş değil.

*

Haberin Devamı

İYİ Parti Lideri Akşener, bu konuda biraz daha farklı bir noktada.

Haziranda yapılması gerektiğini savundu önce.







Daha sonra bu konuyu gündeme getirmekten vazgeçti.

Sanırım şimdilik durumu tartıyor, ölçüyor, biçiyor.

*

AK Parti cephesi, bu konuda ser verip sır vermiyor.

Sadece bunu konuşmayı yakışıksız bulduklarını söylüyorlar.

AK Parti’den sadece bir yetkili, Hande Fırat’a konuştu.

O da “Bu konuyu hiç konuşmadık” demekle yetindi.

*

Bülent Arınç, geçen gün “Kesinlikle ertelenmeli” diye bir çıkış yaptı.







Arınç’ın bu çıkışını, “İktidar, Arınç aracılığıyla zemin yokluyor” diye yorumlayanlar oldu.

Halbuki Arınç, çok kısa bir süre öncesine kadar Kılıçdaroğlu’na daha yakın bir pozisyondaydı.

*

Benim yorumum şudur:

*

Haberin Devamı

Seçim konusu kocaman bir muamma şu anda. Büyük bir belirsizlik var. Ne yapılacağına dair bir karar oluşmuş değil. Ama alınacak her kararın, bütün siyasi partilerin katılımıyla alınmasında büyük yarar var.

MÜTEAHHİTLER İŞİN SADECE BİR CEPHESİ



MÜTEAHHİTLERİN yakalanması, gözaltına alınması ve tutuklanması...

Çok önemli.

Bu yıkımın en önemli sorumlularından biri müteahhitler.

*

Ama tek sorumluları değil.

Başka sorumlular da var.

*

Baştan beri söylüyorum:



Onları da unutmamak lazım.

136.5 MİLYONLUK KABİNE YARDIMI



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıkladı.

Kabinede yer alan işinsanı bakanların katkılarıyla AFAD’a 136.5 milyon lira bağışlanacağını söyledi.

*

Haberin Devamı

Kabinedeki işinsanlarının başında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy geliyor. Aldığım bilgiye göre 136.5 milyon liranın 100 milyonu onun bağışıymış.

7 MADDEDE YARDIM ADABI



- BİR: Minnacık bile şov katmayacaksın yaptığın yardıma.

*

- İKİ: Tanıtım, PR, reklam falan... Aklının ucundan bile geçmeyecek.

*

- ÜÇ: Sessiz sedasız olacaksın, gürültü yapmayacaksın.

*

- DÖRT: Bölgeye gidip her anını kameraya almayacaksın.

*

- BEŞ: Belediyeysen bunun görevin olduğunun idrakinde olacaksın.

*

- ALTI: Yardımın büyüğünün küçüğünün olmayacağını aklından çıkarmayacaksın.

*

- YEDİ: Teşvik edici olmak, yardımda yarışmak adına kendini göstereceksin.