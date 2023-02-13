Göz yaşartan sahneler

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MERHAMET SİMGESİ HEMŞİRELERİMİZ

YER: Gaziantep’te bir hastane.

Deprem oluyor.

Sarsıntının etkisiyle insan ne yapacağını bilemez hale gelir, değil mi?

Ama hayır!

Hastanede görevli hemşirelerimizin aklına gelen ilk şey, küvözlerdeki bebekler oluyor.

Derhal prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu hastane odasına koşuyorlar.

Sarsıntı anında hayatlarını hiçe sayarak bebeklerin bulunduğu küvözlere sarılıyorlar.

O anda tek dertleri şu: Küvözlerin devrilmemesi.

*

Fedakârlığın sembolü, merhametin simgesi hemşirelerimiz. Minnetimizi ifade edecek kelime yok.

DEREİÇİ KÖYÜ HEP GÜZEL, YİNE GÜZEL

ARTVİN’in Yusufeli ilçesine bağlı bir köy Dereiçi köyü.

176 haneli, 4 yüz nüfuslu.

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2021’de bu köyde devasa bir yangın çıktı. 8 saatte kontrol altına alınan bu yangında Dereiçi halkı, her şeyini kaybetti.

Yangından sonra Türkiye’nin dört bir yanından yardım yağdı bu köye...

Bir süre sonra bu köyden şöyle bir çağrı yükseldi:

“Daha fazla yardım göndermeyin, bizim ihtiyaçlarımız karşılandı, başka yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım edin.”

Bu olay, Hürriyet’te “Dereiçi’nin Güzel İnsanları” diye manşet olmuştu.

*

Ve bugün...

Dereiçi ahalisi, depremzedeler için harekete geçti. Aralarında para topladılar. AFAD’a bağışladılar. Kışlık giysileri, battaniyeleri kolilediler. Isınma ihtiyacı için üç kamyon odun hazırladılar. Yardımların hepsini Deprem Yardımları Toplama Merkezi’ne teslim ettiler.

*

Dereiçi ahalisi.

Dün güzeldiniz, bugün güzelsiniz, hep güzel olacaksınız.

OTOYOL KENARINDA İKRAM YARIŞLARI

DEPREM bölgesinden farklı illerdeki yakınlarının yanlarına giden depremzedeler var.

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Arabalarına binip yollara düşmüşler.

Onları otoyol kenarlarında yürek ısıtan sürprizler bekliyordu.

*

Çay, çorba, pilav, su gibi ikramlar hazırlamış vatandaşlarımız.

Otoyol kenarlarında bekliyorlar.

Deprem bölgesinden gelen araçların içindeki depremzedelere ikram ediyorlar.

*

Kayseri’den Bayram Gök, şöyle diyor:

*

“Depremzedeler bizim güzergâhımızdan geçtikleri için, elimizden geldiğince onlara çay, çorba, tatlı ikramında bulunuyoruz. Onları bir nebze de olsa ısıtmak istiyoruz. Karınlarını doyurmak istiyoruz.”

*

Otoyol ikramcısı Seda Yılmaz’ın söyledikleri ise şunlar:

*

“Hepimize geçmiş olsun. Depremzedelerimize dün çorba yaptık, bugün nohut, bulgur pilavı, sandviç, her şeyi hazırlattık. Yarın da burada devam edeceğiz. Çok güzel tepkiler var. İnşallah çok güzel de devam edeceğiz. Yarın yine bu saatte buradayız. Hepimize geçmiş olsun.”

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MUAZZAM BİR OLAY

DEPREM bölgesinden gelen bir araç...

İzmir’e ulaşmış.

Bir vatandaşımız, aracıyla bu aracın şoförüne “Beni takip et” diyor.

İstikamet: En yakın benzin istasyonu.

İzmirli vatandaşımız, depremzede vatandaşımızın aracına akaryakıt desteği sağlıyor.

*

Sessiz sedasız. Bağırmadan. Kendiliğinden. İçinden gelerek.

*

Büyük insanlık bu değilse nedir Allah aşkına?

BİZİM HER ŞEYİMİZ VAR BAŞKA KÖYE GÖTÜRÜN

BU göz yaşartıcı olayın haberi, dünkü Hürriyet’te yer aldı.

*

Hürriyet muhabiri Musa Kesler, jandarma helikopteriyle yapılan yardım dağıtımına katıldı.

Musa anlatıyor:

*

“Helikopterle Hatay Kırıkhan’a bağlı bir ova köyüne geldik. Baktık, köylüler aşağıdan ‘İstemiyoruz’ anlamına gelen işaretler yapıyorlar. Tam anlayamadık. Sonra içlerinden biri koşarak helikopterin yanına geldi. Şöyle dedi: ‘Bugün bize yardım geldi, ihtiyacı olan başka bir köye götürün.’ Hepimizin boğazı düğüm düğüm oldu. Kolileri yeniden helikoptere yükleyip başka bir köye doğru yola çıktık.”

*

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı bu ova köyünün yüce insanları.

Siz insanlığın en yüce mertebesindesiniz.

Hiç unutmayacağız sizleri. Hiç.

BENİM ADIM HİRANUR, OYUNCAĞIM ESKİ AMA...

BİR yardım kolisinden çıkmış bu oyuncak ayı. Kolinin içinde başka oyuncaklar da var.

*

Bir de mektup.

El yazısıyla yazılmış.

Şöyle bir mektup:

*

“Benim adım Hiranur. Ben 5 yaşındayım. Benim oyuncaklarım biraz eski. Ama ben onları çok seviyordum. Şimdi bunları ihtiyacı olan küçük kardeşlerime gönderiyorum. Ne olur bebekler ağlamasın. Ben bütün kalbimle sizin yanınızdayım. Sizi çok seven Hiranur.”

*

Ah Hiranur, ah!

Ağlattın bizi.