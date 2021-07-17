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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Godfather aşkına gittim Nobu’ya
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Godfather aşkına gittim Nobu’ya

17 Temmuz 2021

Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış.

- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.

Godfather aşkına gittim Nobu’ya

*

- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.

*

- ROBERT’IN TEKLİFİ: Martin Amca, Hollywood’da Robert De Niro Abimizle tanıştırmış Nobu’yu. Robert De Niro Abi de bayılmış Nobu’nun yemeklerine. “Gel birader, ortak mekân açalım seninle. Para benden, emek senden” diye teklifte bulunmuş. Tabii Nobu, dünden razı. Açmışlar mekânı. Acayip tutmuş mekân. Nobu, aynı bizim Nusret gibi olmuş. Önce New York’a şube... Sonra Londra’ya şube, Dubai’ye şube... Derken yedi iklim dört bucağa yayılmış. Global bir fırtına olup çıkmış Nobu.

a

*

- DOĞRU/YALAN: Bu masalın nereye kadarı doğrudur, nereye kadarı uydurmadır bilmiyorum. Ben anlatanların yalancısıyım.

*

- NOBU CAHİLİ: Cehaletimi mazur görün: Ben hiç bilmiyordum Nobu’yu. Meğer etrafımda bilmeyen yokmuş. Arkadaşlara “İstanbul’da Nobu açılmış” der demez... Hemen başladılar şöyle şeyler söylemeye: “New York’takine üç kere gittim. Londra’daki şahaneydi. Ben Dubai’dekini denedim.” Bir Nobu cahili olarak ben olaya “Robert De Niro İstanbul’a lokanta açmış, gidelim bakalım Godfather aşkına” diye yaklaşırken... Meğer millet Nobu’yu çoktan ıskartaya çıkarmış (Bakınız: Godfather İki – Marlon Brando’nun gençliği).

*

- YERİNİ YADIRGADIM: Neyse... Gittim İstanbul’da yeni açılan Nobu’ya... Gerçi “Gökkafes” adı verilen ve İstanbul’un siluetini perişan eden heyula içinde açılmış olmasını biraz yadırgadım ama fazla da durmadım üzerinde. Çıktım Gökkafes’in altıncı katına. Gayet şık, gayet narin, gayet janjanlı bir lokanta.

*

- PETROL TÜCCARI GİBİ: 10 gün önce açılmış Nobu. Tatlı bir acemilikleri var çalışanların. Ama ellerinden geleni yapıyorlar. Masamıza bakan garson geldi. “Ne yersiniz?” dedi. Petrol tüccarı bir Arap gibi “Şefe bırakalım tercihi” dedik. Ve Japon mutfağından bildiğimiz bilmediğimiz her türlü yemek önümüzde resmi geçit yaptı. Benim gibi yeni tatlara pek açık olmayan biri için bile enfesti her şey.

*

- TUZLU HESAP: Hanut değil alınteri olduğu için hesabı istedim. Hesap biraz tuzluydu. Robert De Niro’nun lokantasında yemek yemenin bir bedeli olmalı falan diyerek kendimi avuttum. Bu arada öğrendiğim bilgilere göre... Seremonik bir açılış yapacaklarmış. Ekim’de. Çünkü Robert Abi, bir filmin çekimleri sırasında bacağını incitmiş. Onun iyileşmesini bekliyorlarmış. O da gelecekmiş açılışa. Havalı bir edayla “Selam söylersiniz” dedim çalışanlara. Ve çıktım mutlu mesut Nobu’dan.

28 ŞUBAT’IN GENERALİ ÖZKASNAK’IN ÇIKIŞI

28 ŞUBAT’tan aldığı ceza onanan Erol Özkasnak, “Biz 28 Şubat’ta hükümetle değil irticayla mücadele ettik. Yaptığımız doğruydu” demiş.

Godfather aşkına gittim Nobu’ya

*

“İrtica nedir” desen... Baltayı taşa vurmadan cevap vermesi mümkün değil.

İnsan hiç değilse biraz uyanık olur da “Biz 28 Şubat’ta FETÖ’yle mücadele ettik” falan diyerek yırtmaya çalışır.

ÜÇ ÇEŞİT TOKALAŞMA ARASINDA KALDIM

- BİR: Geleneksel tokalaşma.

*

- İKİ: Sevimsiz dirsek selamı.

*

- ÜÇ: İrrite edici yumruk tokuşturma.

*

Son günlerde bu üçü arasında gidip gelmekteyim ben de herkes gibi.

REKTÖR VE BÜROKRATLAR ŞU DÖRT ŞEYİ NOT ALSIN

- BİR: Sosyal medyadan hızla çekilin, başa beladır.

*

- İKİ: Görevden alındığınıza dair iddiaları yalanlamakta acele etmeyin.

*

- ÜÇ: Ergen esprilerinden uzak durun.

*

- DÖRT: Her an makamdan gidici olduğunuzu unutmayın.

ÜÇ MADDELİK AŞI ANAYASASI

- MADDE BİR: İstemeyen aşı olmaz.

*

- MADDE İKİ: İstemeyene zorla aşı yapılamaz.

Godfather aşkına gittim Nobu’ya

*

- MADDE ÜÇ: Toplum sağlığını korumak adına aşı karşıtı propaganda yapılamaz.

FLAMİNGO ALLI TURNA

FLAMİNGO dediklerinde... İçselleştiremiyor, yabancılaşıyor, garipsiyordum.

Meğer onun bizdeki adı “allı turna” imiş.

Godfather aşkına gittim Nobu’ya

*

Allı turna olduğunu öğrendiğim andan itibaren...

Flamingoların ölümü karşısında kapıldığım o esaslı hüzün, binle çarpıldı.

İtiraf ediyorum: Evet, biraz yerelim ben.

GELİŞİGÜZEL NOTLAR

- DÜZ VİTES: Düz vites tarihe karışıyormuş. Bizden sonra gelen Z kuşakları, “düz vites” deyince aval aval bakacak yani.

*

- HAYVANAT BAHÇESİ: Gaziantep’te hayvanat bahçesinden bir aslanın kaçma vakasından sonra attığım iki slogan: BİR: Hayvanat bahçeleri, hayvanların zindanlarıdır! İKİ: Hayvanat bahçeleri kapatılmalıdır.

*

- BİR TRAJEDİ: Ağustos’ta doğanlar, doğum günü pastalarının mumunu tek başlarına üflemek zorunda kalanlardır.

*

- İNSANLIK TESTİ: Bir insanın iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için, garsonlara nasıl davrandıklarına bakın.

*

- İKİ İNSAN TİPİ: İnsanlar ikiye ayrılır: Euro’ya Avro diyenler ile Euro’ya Öoro diyenler.

AMAN HINCAL ABİ AMAN

- Agatha Christie’nin İstanbul kahvaltısı: Sahanda yumurta, dana sosis, tereyağı, kaymak, müsli ve kruvasan.

*

- Alfred Hitchcock’un İstanbul kahvaltısı: Sahanda yumurta, ızgara füme kaburga, fırın patates, domates, portakal suyu, çay ve kahve.

*

Hıncal Uluç’un yazısında okudum. Bu iki isim, İstanbul’a geldiklerinde bu kahvaltıları yapmışlar. Park Otel, menüsüne koymuş bu iki kahvaltıyı. Hıncal Uluç ilk fırsatta gidip deneyecekmiş.

Godfather aşkına gittim Nobu’ya

*

Aman Hıncal Abi! Sen uyma Agatha Teyze ve Alfred Amca’ya. Bunlar çok ağır kahvaltılar. Lütfen dikkatli ol. Sen bize lazımsın.

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Melih Bulu neden görevden alındı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Temmuz 2021
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, sürpriz bir şekilde görevden alındı.

Herkes bunun nedenini merak ediyor.

Benim elimde iki temel neden var:

*

Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.

*

İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.

*

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15 Temmuz’dan 5 yıl sonra geldiğimiz yerlerden biri: Din kisvesine geçit yok!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Temmuz 2021
15 Temmuz'dan önce...

Özellikle muhafazakâr kesimlerde...

Yaklaşım genel olarak şöyleydi:

Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.

*

Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.

*

Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.

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“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Temmuz 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da...

“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...

*

Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...

Şöyle bir yaklaşım sergiledi:

*

“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”

*

Bahçeli bu konuda bir şey demedi.

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İstanbul’un en güzel zamanı, herkesin Bodrum’a gittiği zamandır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Temmuz 2021
İstanbul öyle güzel ki bugünlerde... Nüfusu azalmış, yoğunluğu bitmiş. Bir rahatlık gelmiş üstüne. Çiçekleri fark edilir olmuş.

- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.

*

- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.

*



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İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Temmuz 2021
Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni gezip gördüm. İzlenimlerimi yazıyorum:

- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.



*

- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.

*

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Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Temmuz 2021
Bir cisim yaklaşıyor ama yaklaşan cisim, erken seçim değil.

Yaklaşan cisim şudur:

*

Erken seçim kampanyası.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:

Seçim kampanyası başladı.

*

Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz

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“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Temmuz 2021
*

BİRİNCİ İHTİMAL

AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.

İKİNCİ İHTİMAL

CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.

DÖRDÜNCÜ İHTİMAL

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Bolivya dağlarından gelen devrimci Zülfü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’ye göre...

- Ecevit solcu değil.

- Erdal İnönü solcu değil.

- İsmet Paşa zaten solcu değil.

- Atatürk’ün solla alakası yok.

*

Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...

Sanırsın ki...

Kendisi

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Alpay Özalan’ın Kızılderili kitabı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Temmuz 2021
Alpay Özalan, bir Kızılderili kitabı yazmış.

Bazıları kafa buluyor.

“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.

*

Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.

İsteyen yazar. Amatörce.


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Özenti bir tanımlama: Türk, Sünni, beyaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Temmuz 2021
ABD’de “WASP” diye bir sınıfsal niteleme var.

Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.

*

Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.

Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.

*

ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...

Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.

“Türk, Sünni, beyaz”

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Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’nin İrfan Aktan’a verdiği röportajı okudum.

 

Genel yorumum şudur:

*

Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.

*

Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.

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Benim Kartal Tibet’im

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Temmuz 2021
Kimine göre Kartal Tibet...

“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.

*

Kimine göre Kartal Tibet...



“Çalıkuşu” filmindeki

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Halkımızın onuru: Somalı İsmail Abi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Temmuz 2021
Yer: Soma’da bir kafe...

65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.

*

Aynı kafede...

İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...

Adamın biri, bir kadına saldırıyor.

*

Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...

Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...

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Deniz Baykal’ın en delikanlı eylemi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Haziran 2021
Ne zaman Deniz Baykal adı bir biçimde gündeme gelse...

Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:

“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”

*

Oysa eleştirildiği bu konu...



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Kaldırın artık şu saçma yasağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Haziran 2021
Aşağıdaki maddelerin tümünü...

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...

“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.

*

İşte o maddeler:



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Şu karşı yaylada yalanlar katar katar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Haziran 2021
“Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyacaklar”.

Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.

*

Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.

*

Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.

*

Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...

Kınama demeçleri üst üste geldi.

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Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Haziran 2021
CHP’nin işi zor.

Zor, çünkü zorunlulukları var.

*

Şu türden zorunluluklar:

*

- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.

*

- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.

*

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Aziz’in şahlanışına dair serbest çağrışımlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Haziran 2021
Kaosa pek de mütevazı olmayan bir katkı... Çarşıyı karıştırmak istedi galiba. Ve başardı da!

- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.

*

- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”

*

- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.


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Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Haziran 2021
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyarmış.

Demiş ki:

*

“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”

Tam olarak ne demek istiyor Akşener?

Pek anlayamadım.

*

Erdoğan’a,

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