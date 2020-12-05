ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ
SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?
FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.
*
SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?
FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...
*
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
*
Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
*
Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
*
Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
*
Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.
*
Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:
*
Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.
*
Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:
*
Galiba bir kapatma kararı çıkacak.
Madem öyle...
Yetkilileri şimdiden uyaralım:
*
- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.
*
- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.
*
TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
*
AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
*
İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
*
- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.
*
- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Diyeceksiniz ki:
*
E ama
Söylediği en net şekilde şu:
*
“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
*
Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
*
“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Ama durumun böyle olması...
Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.
İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:
*
“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”
*
Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...
“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.
Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.
*
Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.
Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...
Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...
Şu cevabı vermiş:
*
“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”
*
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
*
Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
*
Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
*
- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
- Yüzler güler.
- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.
- Daha iyiye doğru yelken açılır.
- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.
- Tutuklama istisna olur.
- Yabancı yatırımcıya güven verilir.
- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.
- Yatırımın önü açılır.
İyi ama bir de Özlem Hoca var.
*
Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
*
“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
*
- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Gerici
Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi, haberi şöyle vermiş:
“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”
*
Niye “gerici” diyorlar?
İşin içinde dine dair bir şey var ya...
Ondan dolayı.
*
Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu din subayı uygulaması...
Oralardaki uygulamalara “Batı’nın gerici politikaları” falan demek akılların ucundan bile geçmez.
Ama aynı uygulama bizde olunca...
Hemen başlarlar...
“İktidarın gerici uygulaması” falan demeye.
*
Eskiden “mürteci” derlerdi.
“Mürteci” öyle sihirli bir kelimeydi ki...
O kelimeye yaslanarak...
Kitap toplarlardı, gazete kapatırlardı, ev basarlardı hatta sokakta cübbeli, sarıklı avına çıkarlardı.
(Bakınız: 28 Şubat)
*
Çoktandır unutmuşlardı “mürteci” kelimesini...
“Gerici” kelimesini de lügatlerinden çıkarmışlardı.
Yeniden yürürlüğe soktuklarına göre...
Bir ders çıkarmamışlar.
Kafalarının çalışma biçimi hiç değişmemiş aslında.
*
Şöyle çalışıyor bu kafa:
Din eskidir, geride kalmıştır.
Bu nedenle dini olan her şey gericidir.
*
Hele hele söz konusu olan din İslam ise...
“Gerici” derken ekstra bir haz duyuyorlar.
*
İşte biraz da böyle bir kafaya sahip oldukları için...
İktidarın kıyısına bile yaklaşamıyorlar.
*
Bu kafayla giderlerse...
Ancak rüyalarında görecekler iktidarı, farkında değiller.
ACIKLI VE GÜLDÜRÜCÜ AŞI TARTIŞMALARI
KİMİ “Çin aşısı mı? Aman kalsın” diyerek yüzünü ekşitiyor. Kimi de “Aşıyla çip takacaklar abi” diyerek bilmiş bilmiş kafa sallıyor.
*
Biri çıkmış, “Alman malından şaşmayacaksın aga... Alman yaparsa sağlam yapar” diye ahkâm kesiyor. Öbürünün dilinde ise daha tarihsel bir terane: “Asılacaksan İngiliz ipiyle asıl.”
*
Ne zaman bu kadar çoğaldılar, ne ara bu denli örgütlendiler bilmiyorum ama aşı karşıtları da büsbütün heyecanlanmış ve ayaklanmış durumdalar.
Sanki kendilerine “Aç bakayım kolunu, sana zorla aşı yapacağız, yaptırmazsan hapse atacağız” falan diyen varmış gibi... “Yaptırmam da yaptırmam” diye çırpınıyorlar.
*
Çin aşısı eziklemesi ise bitecek gibi değil.
Avrupalı çıksa, “Çin’in aşısı bizimkinden daha iyi” dese...
Yine de Avrupa aşısına göz süzecek tipler var bizde.
*
Sonuç olarak, bu acıklı ve güldürücü muhabbetler yüzünden şu aşı işinden öyle bir soğudum ki...
Uğur ve Özlem Hoca, “Gel birader, ne olur bizim aşıdan ol” deseler “Hayır, istemem” diyecek noktadayım.
GÖRÜŞÜM BUDUR
CANLI bir tartışma programında konuklardan biri, infial yaratacak türden çok yanlış bir laf etti. Programın sunucusu, tam bir infial içine girmedi. Diğer konukların itirazı devreye girdi. O itirazlar üzerine de infial yaratacak sözü söyleyen konuk, “Ben öyle demedim, sözlerim çarpıtıldı” türü açıklamalarla yetindi. İçtenlikli bir özür dilemeye bile tenezzül etmedi.
*
- Keşke programın sunucusu, “Böyle diyemezsiniz” deseydi.
- Keşke konuktan program sırasında özür dilenmesi istenseydi.
- Keşke konuk, “Ağzımdan çıkanı kulağım duymadı” diyebilseydi.
*
Bütün bunlar, yayıncılık açısından sorunlu taraflar.
Bu sorunlu tarafların farkında olduğum halde kanala kesilen cezayı da benimsemiyorum.
Umarım cezalar yargıdan döner.
SANKİ AZILI BİR SUÇLU YAKALAMIŞLAR GİBİ
ESENYURT’ta bir kadıncağız yumurta satmaya çalışıyor.
Ekmek parasını çıkaracak.
*
Bir anda Esenyurt’un yaman zabıtaları ortaya çıkıyorlar.
Çok azılı bir suçluyu yakalamışlar gibi kadını yakalıyorlar ve kadıncağızın satmaya çalıştığı tüm yumurtaları hunharca kırıyorlar. Etrafta olaya tepki gösterenler oluyor. Zabıtanın onlara karşı tavrı da hoyratça.
*
Görüntüyü izlediğim andan itibaren öfke kontrolüm sıfır. Yumurta fırlatmak istiyorum o zabıtaya.
TÜRK KAHVESİ GÜNÜ İÇİN ÜÇ ŞEY SÖYLEYECEĞİM
- BİR: “Türkiye’nin en çok nesini seviyorsun? Bir liste yap” deseler... Yapacağım listenin en tepesine “Türk kahvesi”ni koyarım.
*
- İKİ: Ben yapamam Türk kahvesini. Makinede bile beceremem. Ama Türk kahvesinin iyisini hemen anlarım. Ve bunu bir meziyet bilirim.
*
- ÜÇ: Sonuna kadar içemiyorum Türk kahvesini. Seremonisi hoşuma gidiyor. Azıcık içiyorum. Soğuyor. Ve bırakıyorum.
EVDE YAPILACAK ŞEYLER
- Sıkılmak güzeldir. Sıkılmayı deneyebilirsiniz.
*
- Volta atarak adım sayısını arttırabilirsiniz.
*
- Sardırarak film izlemenin tadını çıkarabilirsiniz.
*
- Yavaşlamak hoştur. Yavaşlayabilirsiniz.
*
- Alışveriş bahanesiyle zırt pırt sokağa çıkabilirsiniz.
*
- Çok enteresan bir yılbaşı planı üzerine çalışabilirsiniz.
*
- Siftinmek çok acayip bir şeydir. Siftinebilirsiniz.
*
- Mutfağa girip ortalığı dağıtan denemeler yapabilirsiniz.
*
- On üç diziye başlayıp on üçünü de yarım bırakabilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle