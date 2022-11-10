Gardırop Atatürkçüsü olmamak için yapılması gereken 12 şey

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- Bağımsızlık karakterin olacak.

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- Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeyi ilke edineceksin.

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- İHA, SİHA, TOGG görünce yüzün asılmayacak.







*

- “Biz yapamayız” demeyeceksin. “Biz muasır medeniyetlerin üstüne bile çıkarız” diyeceksin.

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- Yabancıları “kurtarıcı” olarak görmeyeceksin.

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- Rakı, balo, leblebi, dans edebiyatını bir tarafa bırakacaksın.

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- Kareli süveter giyerek Atatürkçü olunmayacağını idrak edeceksin.

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- Türkiye’ye yönelik emperyalist heveslere karşı çıkacaksın.

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- “Çıktık açık alınla 10 yılda her savaştan” diye eğlenip yeni savaşlara burun kıvırmayacaksın.

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- Batılı her görüntü karşısında alıklaşmayacaksın.

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- Ekonomik bağımsızlığa ulaşmayı büyük mesele edeceksin.

*

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- “Sarı saçlım, mavi gözlüm, bir daha gel Samsun’dan” diyerek vazifenden kaçmayacaksın.

TUTUKLAMAK BU APTAL ADAMA İLTİFAT ETMEKTİR



EKMEK, bu millet için kutsaldır. Öpüp başımıza koyarız biz ekmeği. Rızkımıza “ekmek” deriz biz.

*

Kendisini ekmek üreticilerinin sendika başkanı diye tanıtan bir adam, ekrana çıkıp...







Hem ekmeğe hem de ekmek yiyen millete “aptal” dedi.

*

Bu üslupsuz, bu çapaçul, bu ağzından çıkanı kulağı duymayan adama karşı yapılması gereken tek şey vardı: Ayıplayarak ve kınayarak “Ben yediği ekmeğe tüküren sersemin tekiyim” dedirtmek.

*

Fakat “gözaltı” ve “tutuklama” hastalığı, bu olayda da depreşti. Bu kaba saba adamı, önce gözaltına aldılar, ardından tutukladılar. Baktım adamın tutuklanma görüntülerine. İltifata mazhar olmuş gibi bir ifade vardı yüzünde. Hay bin kunduz!

CUMHUR İTTİFAKI’NIN TALİHİ MİLLET İTTİFAKI’NIN TALİHSİZLİĞİ



CUMHUR İttifakı’nda müthiş bir dayanışma var.

AK Parti ile MHP, ittifakın bütünlüğü konusunda çok hassas.

Söz konusu olan HDP olsa bile...

Bu bütünlük asla bozulmuyor.

*

Bu durum Cumhur İttifakı’nın talihidir.

*

Millet İttifakı’nda müthiş bir kopukluk var.

İYİ Parti ile CHP arasında bir bütünlük yok.

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İYİ Parti, HDP konusunda bazen alttan alıyor, bazen süper sertleşiyor.

CHP’yi ve ittifakı hiç düşünmeden yapıyor tüm bunları.

*

Bu durum Millet İttifakı’nın talihsizliğidir.

SARIK DÜŞÜRMEK



İRAN’da rejim muhaliflerinin son zamanlarda geliştirdikleri yeni eylem şuymuş: Sokakta gezen mollanın sarığını şöyle bir vurup düşürmek ve kaçmak.







*

Muhalifliğin içinde birazcık alaycılık barındırması, güzel bir şey. Fakat her şeyde olduğu gibi bunda da karar ve kıvam kaçtı. Muhaliflik, dünyanın her yerinde gitgide daha çok kendini alaycılığa vurmuş durumda.

*

Laf sokma, küçük düşürme, her söze bir alay katma, yerli yersiz mizaha başvurma, bıçkın bir hınzırlık peşinde koşma falan...

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Muhalifliğin küresel hastalığı haline geldi.

HAKAN ŞÜKÜR, MİLLİ GÖRÜŞ, ERBAKAN HOCA VE FETÖ



FETULLAHÇILAR, Erbakan Hoca’yı hiç sevmediler. Erbakan Hoca da Fetullahçılara hiç ısınamadı. Onlar Erbakan Hoca’dan uzak durdular, Erbakan Hoca da onlardan.







*

Bütün bunlar, Fetullahçıların gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce yaşandı.

*

Fetullahçıların gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra ise...

Erbakan Hoca’nın takipçilerinin yaptığına bakın hele:

*

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür’ü televizyonlarında ağırlıyorlar. Konuk etmişler televizyonlarına. “Sayın Şükür” falan türü muameleler.







*

Erbakan Hoca’nın basiretinin milyarlarca ışık yılı uzağına düşmektir bu.

BAKAN KOCA DİYALOG YANLISI BİR BAKANDIR



SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, “Serbest çalışan hekimler, artık özel hastanelerde ameliyat yapamayacak” iddiasına yönelik ilk kez bir açıklama yaptı.

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Bir yanlış yönlendirme olduğunu, bunun sonucunda yanlış bir algının ortaya çıktığını söyleyen Koca’nın konuyla ilgili söyledikleri şunlar:

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“7 bin muayenehanemiz var. Biz muayenehanelere yönelik bir yönetmelik yayınlamadık. Özel hastaneler, planlamayı delmek amacıyla muayenehaneciliği kullanıyor. Biz yapılan işlemleri kayıt almak istiyoruz. Hastanelerde işlem yapanların yaptığı işlemi bilmek istiyoruz. Planlamanın delinmesine izin vermek istemiyoruz. Son dönemde muayenehane hastaneleri oluştu. Kimse tedirgin olmasın. Biz yurtiçinden ve yurtdışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz.”







*

Bakan Koca, bunları söylüyor. Bu açıklama, “Ben falanca hastanede artık ameliyat yapamayacağım” diye endişelenen hekimlerin endişesini giderebilir mi? Hekimleri yeniden dinlemem gerek.

*

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Ama bunun bana düşmesi de bir tuhaf.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyaloğa sonsuz açık bir bakan.

Hekimler için attığı adımları biliyoruz. Çıkarılmasına öncülük ettiği yasayla hekimleri rahatlattığını biliyoruz.

*

Bakan Koca’nın tedirgin olan serbest çalışan hekimlerin sözcüleriyle bir araya gelmesi, onları dinlemesi ve kurduğu bu diyalog zemininden ilerlemesi ne güzel olur.