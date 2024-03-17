Galiba bu seçimde

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- Ordu’da Hilmi Güler yeniden başkan olacak.

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- Beşiktaş ve Şişli’de değişen bir şey olmayacak. CHP rekor kıracak.

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- Şanlıurfa’da Yeniden Refah’tan aday olan Kasım Gülpınar, biraz oy tırtıklasa da Zeynel Abidin Beyazgül’ün seçilmesine engel olamayacak.

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- Maçoğlu, Kadıköy’de umduğunu bulamayacak.

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- Hatay’da Lütfü Savaş, çok esaslı bir tokat yiyecek.

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- Eskişehir’de CHP, çok rahat ve çok profesyonel kazanamayacak.

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- Antalya’da Muhittin Böcek, bu sefer umduğunu bulamayacak.

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- Üsküdar ve Tuzla’da AK Parti fark atarak kazanacak.

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- İstanbul’da iki aday arasında kopuş yaşanmayacak. Başa baş durumu devam edecek.

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- Muğla’da bir Aydın Ayaydın şaşırtması yaşanacak.

*

- İYİ Parti, Türkiye genelinde üçüncü parti olacak.

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- DEM, yine oy kaybedecek.

*

- Yeniden Refah, “keşke” diyecek.

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ÇANAKKALELİ LEONARDO

İYİ Parti’nin Çanakkale adayı Burak Kunt, hafiften Leonardo Di Caprio’yu andırıyor.

Bu yüzden kendisine “Çanakkaleli Leonardo” diyorlarmış.

*

Bu arada Çanakkaleli Leonardo’nun soyadından bir harf atıldığında...

Ortaya “Burak Kut” çıkıyor.

*

Yarışa baştan şanslı başlamak bu olsa gerek.

KEŞKE HEP SEÇİM OLSA

SON birkaç haftadır...

- Sokaklar pırıl pırıl.

- Belediye hizmetlerinde aksama sıfır.

- Belediyeyi daha aramadan telefonlar açılıyor.

- Asfaltlar yenileniyor.

- Açılışlar yapılıyor.

- Projelere başlanıyor.

- Yürüyen merdivenler yürüyor.

- Otobüsler yanmıyor.

- Başkanlar halkın içinden çıkmıyor.

*

O kadar çok duyuyorum ki etrafımdan “Keşke hep yerel seçim olsa” temennisini.

İNTERNET ÇAĞINDA İNSAN KAÇ KERE ÖLÜR ABİLER

SOSYAL medyada ve internet sitelerinde...

- Kenan Işık’ı kaç kere öldürdüler sayamadım.

- Rahmetli Münir Özkul’u öldürmeye doyamıyorlardı bir ara.

- “Çaycı Hüseyin öldü” başlıklarını anımsamıyor muyuz?

- Merhum Özkan Uğur’u bile ölmeden öldürmüşlerdi.

- Orhan Baba’ya da musallat olmuşlardı bir ara.

- Halit Akçatepe de sağlığında az çekmedi öldürme merakından.

*

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Son kurban büyük sanatçımız Nesrin Sipahi.

*

Neyse...

Ben en iyisi Nesrin Sipahi’den “Aşkın Kanunu Yazsam Yeniden” ile “Gözleri Aşka Gülen” şarkılarını dinleyeyim de Nesrin Hanım’a bir selam yollamış olayım.

KAJU MÜDAFAASI

CANAN Karatay şöyle demiş:

*

“Ben hayatımda bir tane bile kaju yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim.”

*

Kajuya aşırı düşkün bir arkadaşım var. Neredeyse “Kaju sevdalıları cemiyeti” diye bir dernek kurma noktasında. O derece yani.

*

Canan Karatay’ın bu yaklaşımını kendisine sordum.

Şöyle dedi:

*

“Canan Karatay, chatGPT’ye ‘Kaju yemeyen bir insan hayatında neleri ıskalar” diye bir soru sorsun. Alacağı cevap şu olacaktır: ‘Kaju yemeyen bir insan, bu lezzetli ve besleyici kuruyemişin sağladığı birçok faydayı kaçırmış olur. Kalp sağlığına, zihinsel sağlığa iyi gelir kaju. Kilo yönetimi sağlar. Cilt sağlığı için çok iyidir. Diyabet dostudur. Bağışıklık sistemini destekler.”

*

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En sonunda da şunu söyledi kajusever dostum:

*

“Kaju, fındık fıstığın da dostudur. Canan Hanım kuruyemişleri birbirine kırdırmaktan vazgeçmelidir. Kuruyemiş dünyasında nifak çıkarmak doğru bir şey değil.”

LONDRA OLSA BEĞENİRDİNİZ AMA BURASI BAĞCILAR

LONDRA’nın Müslüman belediye başkanı, bir ara Londra’da şık bir ramazan caddesi oluşturmuştu.

Herkes çok beğenmişti o caddeyi.

*

Londra’dakinden daha güzeli Bağcılar’da bir caddede yapıldı.

Çok güzel, çok zarif, çok şık bir ışıklandırma. Kırmızı hilaller ve yıldızlar. Sokağa yerleştirilmiş masalarda bereketli iftarlar.

*

Çok hoşuma gitti Bağcılar’daki bu ramazan caddesi.

Bağcılar’ın genç belediye başkanı Abdullah Özdemir’e binlerce tebrik.

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GİRİŞ ÜCRETİNİ ÖDEDİYSE GERİSİ ÇOK DA MÜHİM DEĞİL

YUNANİSTAN’dan bayrak getirip Ayasofya’da açmış. Fotoğrafını paylaşıp altına da “Sevgili şehrim. Sonsuza kadar Yunan” yazarak hayallerini dile getirmiş.

*

Hayal kurmak bedava.

Ayasofya’nın müze kısmına girmek ücretli.

*

Ücretini ödeyip girdikten sonra istediği kadar hayal kurabilir bu Yunanlı.

Çok da şey etmemek lazım yani.