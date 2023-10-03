Fahrettin Koca: Dün bilimin dediğini yaptık bugün de bilimin dediğini yapıyoruz

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- BİR: COVID-19 ilk çıktığında tamamen bilimin yol göstericiliğinde adımlar attık. En radikal önlemleri almaktan kaçınmadık. Aşı uygulamasını teşvik ettik. Bunları milletle uyum içinde yürüttük. Çünkü bilim, o zaman bunu söylüyordu.

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- İKİ: Bugün bilim bize şunu söylüyor: COVID-19, artık griple eş değer durumdadır. COVID-19, griple nasıl mücadele ediliyorsa öyle mücadele edilecek bir hastalığa dönüşmüştür. Toplu aşı kampanyasına gerek yok. Kapanma benzeri tedbirlere gerek yok.

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- ÜÇ: Küresel ve yerel propaganda ağı, bilimsellikten uzak bir faaliyet içinde. Kapanma istiyorlar. Aşı diye tutturuyorlar. Aşı üreticileri, ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilir. Ama bilim buna bakmaz.

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- DÖRT: Dr. Ersin Mahmutluoğlu isimli bir hekim arkadaşımızı genç yaşta kaybettik. Bu hekimimizin adı, etik dışı amaç sahiplerinin dilinde. Vefat nedeni belli: Kalp yetmezliği. Dr. Mahmutluoğlu, buna bağlı gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu ile hayatını kaybetti. 3 ayrı PCR testi yapıldı, COVID-19 olmadığı anlaşıldı.

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- BEŞ: Bilimsel olmayan çağrıların sahiplerini bilime saygıya davet ediyorum. Halkımızı sosyal depresyona sürükleyenleri, bilimin sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Kim ne derse desin spekülasyonlara bakarak hareket etmeyiz. Gerçekçi veriler olmadan yapılmayacak olanları yapmayacağız. Kapanma yok. Aşı kampanyası yok.





BENİM GÖZÜMDE ALİ YERLİKAYA

- Yerlikaya, üstün bir gayretle görevini yapan İçişleri Bakanı’dır.

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- Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır, onun yoğurt yiyişi de farklıdır.

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- Kendisinden önceki dönemle kavga ediyormuş gibi gösterilmesi boş bir çabadır.

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- Yerlikaya’nın amacı bellidir: Teröre, mafyaya, çetelere göz açtırmamak.

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- Çıkarları zedelenen odaklar, Bahçeli’nin dediği gibi fitne ateşini harlamaktadır.

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- Ali Yerlikaya, işine bakmaktadır. Onun işi baronları, ağaları kıskıvrak yakalamak.

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- Şu ana kadar binlerce operasyona imza attı Yerlikaya.

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- Binlerce operasyon demek, binlerce basılmış ayak demek.

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- Ayağına basılan her unsur, elinden geleni ardına koymayacaktır, koymamaktadır.

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- Buna terör unsurları da dahildir.

BİR SİYASİ DEHA: KEMAL KILIÇDAROĞLU

Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği tüm oylamaların sıralı tam listesi şöyle:

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- 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu: Büyük farkla kaybetti.

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- 12 Haziran 2011 Genel Seçim: Büyük farkla kaybetti.

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- 30 Mart 2014 Yerel Seçim: Büyük farkla kaybetti.

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- 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Kaybetti.

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- 7 Haziran 2015 Genel Seçim: Tek başına iktidar yok ama CHP yine aynı.

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- 1 Kasım 2015 Erken Genel Seçim: Büyük farkla kaybetti.

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- 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: Büyük farkla olmasa da kaybetti.

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- 24 Haziran 2018 Seçimleri: Hem Meclis’i hem Cumhurbaşkanlığı’nı kaybetti

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- 31 Mart 2019 Yerel Seçim: Büyük şehirleri aldı ama Türkiye genelini kaybetti.

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- 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023: Sonucu biliyorsunuz: İki kere üst üste kaybetti.

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Olay şudur: Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık genel başkanlık döneminde tam 12 oylamayı kaybetmiştir, buna karşılık yapılan her CHP kurultay oylamasını kazanmasını bilmiştir.

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Seçim kaybediyor ama her türlü olumsuz koşullara rağmen CHP kurultaylarını asla kaybetmiyor.

Burada bir siyasi dehaya işaret var gibi.

Ama parti içi bir siyasi deha.

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Parti dışına çıktığı zaman ise...

Tam bir fiyasko.

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Bir siyasi liderin, parti içinde bu kadar maharetli olup parti dışında bu kadar fiyasko olması, siyaset bilimi fakültelerinde bilimsel olarak ele almaya değer bir konudur.

Çünkü literatüre girecek bir olaydır bu.

GAZİANTEP NOTLARI YARIN BU SAYFADA

- Gaziantep’te yapılacak en iyi 100 şeyden sadece 10’u.

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- Gaziantep gibi yerel yemekleriyle göz dolduran bir şehirde ilginç “fine dining” deneyimi.

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- Fatma Şahin, Gaziantep halkına neden elleriyle suşi ikram etti.

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- Gaziantep’in dillere destan konakları, nasıl halka kazandırıldı.

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- Yeni yapılan kocaman Millet Bahçesi’nde kimononun işi ne?

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

- Atatürk’ün Gaziantep’te yaptığı müthiş espri neydi?

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- Bir buçuk metrekarelik üç nesillik dükkânın öyküsü.

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- Tahmis kahvesi nedir, farkı nedir?

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- Zerde çayı nedir, ne işe yarar?

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- Hindistan’ın baharatları mı, Gaziantep’in baharatları mı?

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- Türkiye’nin en iyi kahvaltısı Gaziantep’te... Neden?

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- Yüzyıllar öncesinden kalma bir hamamda Gaziantep peynirinin tarihsel serüveninin işi ne?