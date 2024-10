Ergin Saygun Paşa’nın sözlerine Erdoğan’ın verdiği karşılık

Haberin Devamı

Savunma Sanayi Fuarı’nda yaptığı konuşmada şunları söylemiş:

*

- Askerimizin üzerine US (Birleşik Devletler) yazan battaniyeleri örttük. US yazan tabaktan, US yazan kaşıkla yemek yedirdik.

- Kolunda Alman bayrağı olan eğitim elbiseleri dağıtıp ‘bunları giyin’ dedik.

- Şimdi bakıyorum: (Savunma sanayisi ürünleriyle) 5 buçuk, 6 milyar dolar ihracat yapılıyor.

- Bizim yaşadıklarımızı yaşamamışsanız bu tablonun ne anlama geldiğini takdir etmeniz biraz zor.

- Kıbrıs Barış Harekatı’nda roketlerinizi başka bir ülkeden almak zorunda kalmamışsanız, Roketsan’ın ürettiği balistik füzelerin kıymetini takdir etmeyebilirsiniz.

- Temmuz sıcağında Kıbrıs’ta elinizde tek kanallı Amerikan telsiziyle kan ter içinde irtibat kurmaya uğraşmadıysanız, bugün Aselsan’ın yaptığı 40 kanallı kriptolu telsizlerin sizin için bir önemi olmayabilir.

- Tahayyül dahi edemeyeceğimiz yerlere geldik.

*

Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuşmadan haberi olmuş.

Nereden anlıyorum bunu?

Erdoğan’ın dün Savunma Sanayi Fuarı’nda yaptığı konuşmadan.

*

Şöyle dedi Erdoğan:

“Savunma sanayinde destan yazdık. Bu gerçeği dost düşman görüyor. Bilhassa 2002 öncesinde teröre karşı mücadele eden paşalarımız, askerlerimiz Türk savunma sanayisinin nasıl bir başarı hikâyesine imza attığını çok iyi biliyor.”

GÖRÜNTÜLERİ SERVİS EDENLERİ TİTRETECEK BİR MESAJ

TUSAŞ’a yönelik terör eylemi devam ederken...

Güvenlik kamerasından elde edilen görüntüler, sosyal medyada boy göstermeye başlamıştı.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında işte bu duruma dikkat çekti.

*

“Görüntüleri filtresiz bir şekilde milletin huzuruna boca edenler ne kadar büyük bir yanlışın içindelerse bu görüntüleri servis edenler de devletimizin güvenliğine telafisi zor zararlar vermektedir. Bundan sonra bu tür sorumsuzlukların üzerine daha kararlı gideceğiz.”

*

Bu kararlılık mesajı, o görüntüleri servis edenleri titretmiştir umarım.





DEVLET AKLININ PROJESİ Mİ DEVLET BAHÇELİ’NİN GİRİŞİMİ Mİ

DEVLET Bahçeli’nin DEM’lilerle el sıkışmasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli bulup destekledi, kamuoyu da.

*

Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a “örgütü dağıttığını açıkla” demesinden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan da rahatsız olmadı, kamuoyu da.

*

Ancak sıra Bahçeli’nin “Öcalan Meclis’te konuşsun” demesine gelince...

Galiba işin rengi biraz değişti.

*

Bahçeli’nin “Öcalan Meclis’te konuşsun” açıklamasına yönelik...

- KAMUOYU TEPKİSİ şöyle oldu: Aşırı yadırgayanlar oldu, karşı çıkanlar oldu, büyük tartışmalar yaşandı. Tabii ki destekleyenler de vardı ama itiraz edenlerin sesi daha çok çıktı.

- ERDOĞAN’IN TEPKİSİ şöyle oldu: Şu ana kadar konuya hiç girmedi. Cumhur İttifakı’nın hukukunu koruma konusunda özenli olan Erdoğan’ın konuya hiç değinmemeyi tercih ettiği fark ediliyor.

*

Sonucun sonucunun doğurduğu soru:

*

Acaba “Öcalan’ın Meclis’te konuşturulması” projesi, üzerinde uzun boylu çalışılmış bir devlet projesi değil de Devlet Bahçeli’nin iyi niyetli bir girişimi olabilir mi?





FETULLAH’IN GÖMÜLÜŞÜNE DAİR NOTLAR

- GÖVDESİZ GÖVDE GÖSTERİSİ: FETÖ’cüler, cenaze törenini güya gövde gösterisine dönüştüreceklerdi. Şöyle bir baktım:

Çoğu gövdesini saklamış. Bazı tescilli FETÖ’cülerin dışında kalanların kimi şapkalara sığınmış, kimi de maskeyle yüzünü kapatmış. Adamların gövde gösterisine bile sinsilik egemen.

- AL SANA ADİL ÖKSÜZ: Fetullah’ın gömülme töreninde ortaya çıktı Adil Öksüz. Güya Adil Öksüz’le aralarına mesafe koyuyorlardı. Güya Adil Öksüz’den uzak durarak darbeyle ilişkilerini örtbas ediyorlardı. Adil Öksüz’ün gömülme töreninde ortaya çıkmasıyla bir FETÖ palavrası daha yerle yeksan oldu.

- UZUN CEVDET BAŞROLDE: Son zamanlarda kendisinden o kadar çok söz edildi ki bu Cevdet’in, fotoğraflara bakarken hemen tanıdım kendisini. FETÖ denilen örgütün son günlerdeki en tartışmalı adamı bu. Para çarpma bundaymış, mülkleri üzerine yapma bundaymış.

- AMERİKANVARİ BİR TÖREN: Dini açıdan tuhaf, örgütsel açıdan garip, mekânsal açıdan tuhaf bir tören. Fazlasıyla Amerikanvari bir tören. Örgüt içi tüm gerginlikler sezilebiliyor törenden yansıyan görüntülere ve fotoğraflara. Herkesin gözünde bir hesapçılık var gibi, herkesin kafasında 40 tilki dolaşıyor gibi.

PARTİ BAŞKANI’NIN TERÖRİST OLUP KENDİNİ PATLATMASI

MİNE Sevjin Alçiçek.

TUSAŞ’a saldıran iki alçaktan biri.

Önce elinde silah olmayanları katletti.

Ardından karşısında Özel Harekât polislerini görünce kendini patlattı.

*

Peki bu teröristin 2014 yılında HDP’nin Hakkâri Merkez İlçe Eş Başkanı olduğunun ortaya çıkmasına ne demeli?

*

Güya sivil siyaset yapan biri, fırsat bulduğunda eline silah alıp beline bomba bağlayarak teröre kalkışıyor.

Buradan nasıl çözüm çıkacak? Buradan nasıl barış çıkacak?

‘ZAMANLAMA MANİDAR’IN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

AŞIRI yıpranmış, yorgunluktan ölecek hale gelmiş, hatta alay konusu olmuş bir sözdür “zamanlama manidar” sözü.

BRICS Zirvesi’nin yapıldığı gün... Bahçeli’nin çıkışının hemen ertesi günü...

Terör saldırısı meydana gelince...

O yorgun düşmüş, o yıpranmış “zamanlama manidar” sözü, yeniden bütün azametiyle tahtına kurulmuş oldu.

YERLİ E-TİCARETE YASAYLA DESTEK

TÜRKİYE’de yerleşik e-ticaret platformları, vergi ve düzenleyici yükümlülükler altında faaliyet gösterirken... Özellikle Uzakdoğu merkezli e-ticaret devleri, bu yükümlülüklerden muaf tutuluyordu.

Meclis’te yasalaşan E-Ticaret Kanunu’ndaki değişikliklerle işte bu dengesizliğe, bu haksızlığa son verildi.

Yasada yapılan değişikliklerle yerli e-ticaret oyuncularının rekabet gücü artacak, ihracat hacmi büyüyecek.

Yani iyi oldu, güzel oldu, çok hayırlı bir adım atıldı Meclis’te.