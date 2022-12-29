Enerji Bakanı Dönmez’e çok açık bir mektup

Haberin Devamı

“Karadeniz gazı” ile ilgili olarak muhalif çevrelerde söylenenleri, yazılıp çizilenleri görüyor musunuz?

*

Diyorlar ki:







- Karadeniz gazının toplam değerinin bir trilyon dolar olduğu palavradır.

- Her seçim döneminde gaz bulunur, bu da onlardan biridir.

- İlk gazın mart sonu sisteme verileceği söylemi, seçim yatırımıdır.

*

Sayın Bakan.

- Madem verdiğiniz her rakamın doğru olmasına büyük önem verdiğinizi söylüyorsunuz.

- Madem uluslararası enerji piyasalarının onay mekanizmasını çalıştırdığınızı vurguluyorsunuz.

- Madem toplam rezervin bugünkü piyasa değerinin 1 trilyon dolar olduğu konusunda eminsiniz.

*

O halde...

Gelin, çok kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenleyin.

Haberin Devamı

“Ben inanmıyorum abi” diyen yazar, çizer, uzman, kim varsa o toplantıya davet edin. “İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz” diyerek sorularını yanıtlayın.

*

Hatta bu kişilerin tümünü, işleme merkezinin yükselen devasa yapısının yer aldığı Filyos’a götürün, denizin iki bin metre altına döşenen boruları gösterin ve hatta mümkünse oradaki gemilerden birine çıkarın. Bu kişileri, operasyonda görev alan mühendislerimizle konuşturmayı da ihmal etmeyin.

*

“Ne yaparsak yapalım yine bildiklerini okuyacaklar” demeyin. İnanın bildiklerini okumalarını epey zorlaştırmış olursunuz.

*

“Bunca işimiz gücümüz arasında bununla mı uğraşacağız?” demeyin. İnanın yaptığınız işin gücün bir parçası da budur.

*

Toplumsal sevincin ikiye bölünmemesi için... Türkiye’nin bir başarısının tüm Türkiye tarafından ortaklaşa kutlanması için... Bu konunun da kutuplaşma belasına kurban gitmemesi için...

Bu adımı atın lütfen.

AMMA GÜLERİM HA



CHP ve İYİ Parti, “Fazlalıklarımızdan arınıyoruz” diyerek Altılı Masa’yı İkili Masa’ya dönüştürme kararı alırsa...







Bilhassa Davutoğlu ve Babacan’ın yüzlerinin alacağı şekle bakarak amma gülerim ha.

REVANİ



HÜRRİYET’in Ebru Erke’sinin The New York Times’taki karşılığı olan yemek yazarı Melissa Clark, gazetesindeki köşesinde bizim revani tatlısının tarifini vermiş.

*

Haberin Devamı

Revani, benim en sevdiğim Türk tatlılarının başında gelir.







Fakat bir şikâyetim var bu konuda:

*

Türkiye’de maalesef bir revani standardı yok. Yediğim her revani, ayrı telden çalıyor. Birbirinden dağlar kadar farklı tatlıyı, revani diye koyuyorlar önümüze. Bu yüzden ömrüm “iyi revani” aramakla nihayet bulacaktır.

SİYASİ KOMEDİDE SON DURUM



VALLA bilmiyordum. Bizim Ahmet Özal, parti kurmuş. Adına da “Tek Parti” demiş.







Ve şöyle bir demeç vermiş:

*

“Kendi içimizde anketler yapıyoruz. Türkiye’yi geziyorum. Oy oranımız yüzde 25’in üzerinde.”

*

Ahmet Özal bu performansını sürdürürse komedi klasmanında Sarıgül marıgül bırakmaz ortalıkta.

ÇİNLİLERE KARANTİNA UYGULAYALIM



İKİ haberi yan yana okuyalım:

Haberin Devamı

BİR: Çin’de korona patlaması yaşanıyor. İKİ: Çinlilerin yurtdışına çıkmasına konan yasak kaldırılıyor.

*

Eyvah! Eyvah!

Çin’den yeni bir korona dalgası yayılacak dünyaya.

*

Türkiye olarak Çin’den gelenlere hemen karantina uygulama kararı alalım.

İkinci bir korona dalgasını 84 milyon içinde çekecek bir kişi bile yok çünkü.



BİRGİVİ HAZRETLERİ



İZMİR-Ödemiş yakınlarındaki Birgi köyü, dünyanın en güzel köyleri listesinin en tepesindeki şanlı yerini almış. Ne güzel!

*

Birgi köyünün bir özelliği daha var:







Bu köyde yıllarca çok önemli bir İslam bilgini yaşadı: İmam Birgivi Hazretleri.

*

İmam Birgivi...

Kimseye tamah etmeyen, her zaman liyakati savunan, yazdığı eserleri devrin egemenlerine ithaf eden âlimleri eleştiren, zengin çocuklarına ücretle ilmi paye verilmesine şiddetle itiraz eden, “Türk ahlakçıları” listesinin en tepesinde yer alan bir bilgindi.

*

Haberin Devamı

Birgi denilince onun adı da akla gelsin lütfen.

‘ERDOĞAN KAYBEDECEĞİ SEÇİME GİRMEZ’ BALONU



ERDOĞAN bu zamana kadar kaç tane seçime girdi. Hangisinde kazanması garantiydi?

Cevap veriyorum: Hiçbirinde!

*

2014’te yüzde 51.79 aldı. 2018’de yüzde 52.59 aldı.

E hani nerede garanti?

Kıl payı kazanmış hepsini.

*

Girdiği hiçbir seçim, çantada keklik değildi Erdoğan için.

Buna rağmen her seçime girdi.

*

Son günlerde yüzüne çok bilmiş bir eda konduran herkes, “Erdoğan kaybedeceği seçime girmez” diye ahkâm kesip duruyor.

Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın:

Böylesi sallamalar yapanların tümünün ortak özelliği şudur:

Erdoğan’ı zerre kadar tanımamak.



HAYATTA HİÇBİR FAYDA SAĞLAMAYAN ŞEYLER



- Sabah akşam “Altılı Masa’nın adayı kim olacak?” diye çene çalmak.

*

Haberin Devamı

- Twitter’da birtakım lüzumsuz hesaplarla sabah akşam didişmek.

*

- Medya dedikodularının tuhaf dehlizlerine dalmak.

*

- Baba Vanga isimli kâhinin kehanetlerini merak etmek.

*

- Instagram’da video izleme cangılına maruz kalmak.

*

- Depresyondan çıkma tavsiyeleri okumak.

*

- Magazin ünlülerinin hayata dair özdeyişlerine kulak vermek.