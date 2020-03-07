Ege’nin karşı kıyısındaki kardeşlerimize bin selam

Atina sokaklarına dökülen Yunan halkı, mültecilere verdiği destekle gayriresmi bir vicdan ayaklanmasına imza attı.
*
Bin selam olsun onlara.
*
Yunanistan sınırında Yunan devletinin insafsızlığı, acımasızlığı, insanlıktan çıkışı gözlenirken... Selanik sokaklarına dökülen Yunan halkı, kendi devletlerinin yaptığı bu vahşete itiraz ederek insanlık yaptı.
*
Bin selam olsun onlara.
*
Yunanistan sınırında Yunan devletinin mültecilere yönelik utanç verici davranışları sürerken... Atina ve Selanik sokaklarından bu utancı paylaşmayanların sesleri yükseldi.
*
Bin selam olsun onlara.
*
Onlar, Ege’nin karşı kıyısındaki kardeşlerimizdir.
AYAKLA TOKALAŞMA: VİRÜSTEN BETER
BİR videoda gördüm.
Sanırım İran’da çekilmişti bu video...
*
Virüse önlem olsun diye...
İki kişi karşılaşıyorlar ve ayaklarını birbirine tokuşturarak selamlaşıyorlar.
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Böyle bir tokalaşma, virüsten bile beter.
TATAVA YAPMA, MUTLU OL GEÇ
- Yeni şehit haberlerinin gelmeyecek olması iyidir.
- Yürek ağızda beklememek iyidir.
- En kötü barış, haklı bir savaştan iyidir.
- Silahların susması iyidir.
- Anaların kaygılara boğulmaması iyidir.
- Sulha imza atmak iyidir.
- Silahlara abanmak yerine görüşmelere abanmak iyidir.
*
Velhasıl...
Tatava yapma, mutlu ol geç.
ÖCALAN’IN VİRÜS KORKUSU
ABDULLAH Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan’la görüşmüş İmralı’da...
Aldığım bilgiye göre Öcalan kardeşine şöyle demiş:
“Sende nezle var biraz. O yüzden tokalaşmayalım.”
Ardından da Abdullah Öcalan masanın kuzey tarafına, Mehmet Öcalan da masanın güney tarafına oturmuş.
*
Öcalan’ın koronavirüs konusuna en az Merkel kadar hâkim olması nedense bana ilginç geldi.
AK PARTİ’NİN SLOGANI CHP’Lİ GENÇLERİN DİLİNDE
VİDEODA gördüm.
Yer: CHP Genel Merkezi...
Bir grup genç, bir salonda bekliyor.
İçeri Engin Özkoç giriyor.
Ve CHP’li gençler “Dik dur eğilme/Gençlik seninle” diye slogan atıyorlar.
*
AK Partili gençler, başkalarının sloganlarını haykırdığında “Hiç yaratıcı değiller” falan diye küçümseyenler, bakalım CHP’li gençlerin başkalarının sloganlarını haykırması karşısında da aynı küçümseyici edayı takınacaklar mı?
GAZETECİ TUTUKLAMAK, HABER SİTESİ KAPATMAK
KONU son derece hassas olsa da... Suçlamalar ciddi olsa da... Gazetecilik adına yapılan iş pek de tasvip edilecek bir iş olmasa da...
- Gazetecilerin tutuklanmasını...
- Haber sitelerinin kapatılmasını...
Çok aşırı önlemler olarak görüyorum.
*
Tutuksuz yargılama seçeneğinin ısrarla devreye sokulmamasından ve işin haber sitesi kapatmaya kadar vardırılmasından rahatsızlık duyuyorum.
ESAD’IN MİLLETVEKİLİNİ REFERANS ALMAK
ESAD’ın bir milletvekili...
“Katerina” diyerek, “Osmanlı’yı 11 kere yendi” diyerek, “Heykeli görüşme salonunda” diyerek...
Bir şeyler paylaşıyor sosyal medya hesabında. Tamamen yalan, tamamen palavra, tamamen sallama bir bilgi.
*
Hükümet aleyhine bir bilgi yakalamış olmanın tatlı telaşına kapılan bizim gazetecilerimiz, milletvekillerimiz falan da...
Esad’ın milletvekilinin söylediklerini referans alıp dolaşıma sokuyorlar.
*
Referansı Esad’ın milletvekilinin yalanları olan bir muhaliflikle nereye gidilebilir?
BİR FUTBOL CANAVARI DOĞUYOR
BU zamana kadar futbol muhabbetleri yapılan ortamlarda canım feci sıkılır, alır elime telefonu kendi köşeme çekilirdim.
Abdullah Avcı kimdir bilmezdim. Ersun Yanal dendiğinde iki anlamlı cümle kuramazdım. Fatih Terim’in neye tekabül ettiğini anlamlandıramazdım. Uğur Meleke’nin yazıları, kuantum fiziği kadar yabancı gelirdi bana.
Hepsinden önemlisi...
Bir hayat memat meselesi konuşur gibi futbol konuşanları fena halde yadırgardım.
*
Bir süredir, bayağı bir süredir...
- Futbol muhabbetlerinde hunharca tezler ileri sürüyorum.
- Bırakın Abdullah Avcı’nın kim olduğunu bilmeyi, Abdullah Avcı üzerinden geyikler çevirebilecek durumdayım.
- Hatta ve hatta futbol konuşurken kalp kırmaktan çekinmiyorum.
- İddialara giriyorum.
- Takımların taktik hataları üzerine uzun uzun değerlendirmeler yapıyorum.
*
O kadar ki... Geçen gün kendimi Mustafa Denizli’ye “O iş öyle değil Mustafa Hoca” derken yakaladım.
*
İyi mi oluyor, kötü mü oluyor, pek emin değilim ama bir futbol canavarı doğuyor gibi.
Ege’nin karşı kıyısındaki kardeşlerimize bin selam
YUNANİSTAN sınırında Yunan devletinin resmi gaddarlığı yaşanırken...
Atina sokaklarına dökülen Yunan halkı, mültecilere verdiği destekle gayriresmi bir vicdan ayaklanmasına imza attı.
*
Bin selam olsun onlara.
*
Yunanistan sınırında Yunan devletinin insafsızlığı, acımasızlığı, insanlıktan çıkışı gözlenirken... Selanik sokaklarına dökülen Yunan halkı, kendi devletlerinin yaptığı bu vahşete itiraz ederek insanlık yaptı.
*
Bin selam olsun onlara.
*
Yunanistan sınırında Yunan devletinin mültecilere yönelik utanç verici davranışları sürerken... Atina ve Selanik sokaklarından bu utancı paylaşmayanların sesleri yükseldi.
*
Bin selam olsun onlara.
*
Onlar, Ege’nin karşı kıyısındaki kardeşlerimizdir.
AYAKLA TOKALAŞMA: VİRÜSTEN BETER
BİR videoda gördüm.
Sanırım İran’da çekilmişti bu video...
*
Virüse önlem olsun diye...
İki kişi karşılaşıyorlar ve ayaklarını birbirine tokuşturarak selamlaşıyorlar.
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Böyle bir tokalaşma, virüsten bile beter.
TATAVA YAPMA, MUTLU OL GEÇ
- Yeni şehit haberlerinin gelmeyecek olması iyidir.
- Yürek ağızda beklememek iyidir.
- En kötü barış, haklı bir savaştan iyidir.
- Silahların susması iyidir.
- Anaların kaygılara boğulmaması iyidir.
- Sulha imza atmak iyidir.
- Silahlara abanmak yerine görüşmelere abanmak iyidir.
*
Velhasıl...
Tatava yapma, mutlu ol geç.
ÖCALAN’IN VİRÜS KORKUSU
ABDULLAH Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan’la görüşmüş İmralı’da...
Aldığım bilgiye göre Öcalan kardeşine şöyle demiş:
“Sende nezle var biraz. O yüzden tokalaşmayalım.”
Ardından da Abdullah Öcalan masanın kuzey tarafına, Mehmet Öcalan da masanın güney tarafına oturmuş.
*
Öcalan’ın koronavirüs konusuna en az Merkel kadar hâkim olması nedense bana ilginç geldi.
AK PARTİ’NİN SLOGANI CHP’Lİ GENÇLERİN DİLİNDE
VİDEODA gördüm.
Yer: CHP Genel Merkezi...
Bir grup genç, bir salonda bekliyor.
İçeri Engin Özkoç giriyor.
Ve CHP’li gençler “Dik dur eğilme/Gençlik seninle” diye slogan atıyorlar.
*
AK Partili gençler, başkalarının sloganlarını haykırdığında “Hiç yaratıcı değiller” falan diye küçümseyenler, bakalım CHP’li gençlerin başkalarının sloganlarını haykırması karşısında da aynı küçümseyici edayı takınacaklar mı?
GAZETECİ TUTUKLAMAK, HABER SİTESİ KAPATMAK
KONU son derece hassas olsa da... Suçlamalar ciddi olsa da... Gazetecilik adına yapılan iş pek de tasvip edilecek bir iş olmasa da...
- Gazetecilerin tutuklanmasını...
- Haber sitelerinin kapatılmasını...
Çok aşırı önlemler olarak görüyorum.
*
Tutuksuz yargılama seçeneğinin ısrarla devreye sokulmamasından ve işin haber sitesi kapatmaya kadar vardırılmasından rahatsızlık duyuyorum.
ESAD’IN MİLLETVEKİLİNİ REFERANS ALMAK
ESAD’ın bir milletvekili...
“Katerina” diyerek, “Osmanlı’yı 11 kere yendi” diyerek, “Heykeli görüşme salonunda” diyerek...
Bir şeyler paylaşıyor sosyal medya hesabında. Tamamen yalan, tamamen palavra, tamamen sallama bir bilgi.
*
Hükümet aleyhine bir bilgi yakalamış olmanın tatlı telaşına kapılan bizim gazetecilerimiz, milletvekillerimiz falan da...
Esad’ın milletvekilinin söylediklerini referans alıp dolaşıma sokuyorlar.
*
Referansı Esad’ın milletvekilinin yalanları olan bir muhaliflikle nereye gidilebilir?
BİR FUTBOL CANAVARI DOĞUYOR
BU zamana kadar futbol muhabbetleri yapılan ortamlarda canım feci sıkılır, alır elime telefonu kendi köşeme çekilirdim.
Abdullah Avcı kimdir bilmezdim. Ersun Yanal dendiğinde iki anlamlı cümle kuramazdım. Fatih Terim’in neye tekabül ettiğini anlamlandıramazdım. Uğur Meleke’nin yazıları, kuantum fiziği kadar yabancı gelirdi bana.
Hepsinden önemlisi...
Bir hayat memat meselesi konuşur gibi futbol konuşanları fena halde yadırgardım.
*
Bir süredir, bayağı bir süredir...
- Futbol muhabbetlerinde hunharca tezler ileri sürüyorum.
- Bırakın Abdullah Avcı’nın kim olduğunu bilmeyi, Abdullah Avcı üzerinden geyikler çevirebilecek durumdayım.
- Hatta ve hatta futbol konuşurken kalp kırmaktan çekinmiyorum.
- İddialara giriyorum.
- Takımların taktik hataları üzerine uzun uzun değerlendirmeler yapıyorum.
*
O kadar ki... Geçen gün kendimi Mustafa Denizli’ye “O iş öyle değil Mustafa Hoca” derken yakaladım.
*
İyi mi oluyor, kötü mü oluyor, pek emin değilim ama bir futbol canavarı doğuyor gibi.