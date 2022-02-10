MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım
GeriAhmet HAKAN Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım

10 Şubat 2022

Önce gelin büyük şairimiz Edip Cansever’in o enfes “Masa da Masaymış Ha” şiirini okuyalım:

MASA DA MASAYMIŞ HA

Adam yaşama sevinci içinde

Masaya anahtarlarını koydu

Bakır kâseye çiçekleri koydu

Sütünü yumurtasını koydu

Pencereden gelen ışığı koydu

Bisiklet sesini çıkrık sesini

Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu

Adam masaya

Aklında olup bitenleri koydu

Ne yapmak istiyordu hayatta

İşte onu koydu

Kimi seviyordu kimi sevmiyordu

Adam masaya onları da koydu

Üç kere üç dokuz ederdi

Adam koydu masaya dokuzu

Pencere yanındaydı gökyüzü yanında

Uzandı masaya sonsuzu koydu

Bir bira içmek istiyordu kaç gündür

Masaya biranın dökülüşünü koydu

Uykusunu koydu uyanıklığını koydu

Tokluğunu açlığını koydu.

Masa da masaymış ha

Bana mısın demedi bu kadar yüke

Bir iki sallandı durdu

Adam ha babam koyuyordu.

Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım

VE şimdi de gelin...

Putin’in devasa masasından yola çıkarak...

Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım

Macron için...

Yeni bir “Masa Da Masaymış Ha” şiiri yazmayı deneyelim:

*

Macron Bey masaya

Küçük düşmesini koydu

Bir türlü Napolyon olamayışını koydu

AB’nin liderliği boş kalmıştı ya

Merkel’in yerini almasının imkânsızlığını koydu

Her iddialı çıkışı hüsranla bitiyordu

Çapsızlığını koydu

Böyle masa mı olur diyememişti

Aşağılanmalara doyamayışını koydu

Siyasi basiretsizliğini koydu

Aklının önünde giden hırsını koydu

Küresel olarak madara oluşunu koydu

Masa da masaymış ha

Bana mısın demedi bu kadar yüke

Bir iki sallandı durdu

Macron ha babam koyuyordu

ÇOK, ÇOK, ÇOK GÜZEL BİR HABER

SMA hastalarının bitmek tükenmek bilmeyen, yürek paralayan bir çilesi vardı.

*

Sosyal medyada her gün kampanyalar düzenleniyordu.

Bu kampanyalara destek için aranıyorduk her gün.

Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım

Minicik çocukların sağlıkları için ellerinden geleni yapmaya çalışan analar babalar vardı karşımızda.

*

Bitti. Çok şükür hepsi bitti.

*

Resmi Gazete’de yayınlandı:

Bundan böyle SMA hastalarının ilaç giderlerini SGK karşılayacak.

*

Son günlerde aldığımız en güzel haber budur.

TİNDER AVCILARINA AMAN DİKKAT AMAN

KÜRESEL bir Tinder avcısının maceralarını anlatan belgeseli izledim.

*

Tinder üzerinden kadınları dolandıran bir adam.

Ama yok böyle dolandırma.

Adam, aşk meşk ayağına öyle usta işi bir tezgâh kurmuş ki...

Kadın olsa bu tezgâha bizim Tosuncuk bile düşer.

O derece yani.

Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım

Paralarını kaptıranların gözyaşları...

İçimiz parçalandı vallahi.

*

Bu arada hangi kadın grubunun içine düşsem...

Hepsinin bir numaralı konusu “Tinder Avcısı”.

*

Ben düşmem”, “Ben para kaptırmam”, “Para kaptıranların özelliği şu” falan diye konuşuyorlar da konuşuyorlar.

*

Bense konuyla ilgili olarak kendilerine sadece şunu söylüyorum:

*

Aman kızlar dikkat! Aman ha aman!

BENİM İÇİN OSCAR ARTIK BİTMİŞTİR

OSCAR adayları açıklandı.

*

“The Power of The Dog” isimli film, tam 12 dalda aday gösterilmiş.

Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım

Hasbelkader izlemiştim bu filmi.

*

Hayatımda izlediğim nadir sıkıcı filmlerden biriydi.

Televizyonda izlerken...

Kalktım kendime kahve yaptım, elimi yıkamaya gittim falan...

Ve filmde hiçbir şey kaçırmadığımı dehşet içinde fark ettim.

Zaten daha fazla dayanamayıp son yarım saatini de sardırarak izledim.

*

12 dalda aday göstermişler bu ruh sıkıcı, buhran aşılayıcı filmi.

*

Epeydir Oscar’a karşı mesafe geliştirmiştim.

*

Bu filmi 12 dalda aday göstermelerinin ardından...

Oscar benim için bitme noktasına gelmiş durumda.

*

Ey Akademi! Kendine gel.

X

Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Şubat 2022
Bugün benim yazı günüm değil.

Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.

O yüzden karşınızdayım.

*

Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.

“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.

*

Kim var bu gaddar makinenin arkasında?

Bir ordu var!

Yazının Devamını Oku

Kurban olayım başkanım, aman ha

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2022
İstanbul’da fırtına ve yağış alarmı verilmiş.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.

*

Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.

*

Şöyle deniyor:

*

“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”

Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.

Yazının Devamını Oku

Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona olmasının ardından bütün siyasi parti liderleri çok nazik geçmiş olsun mesajları yayınladılar.

Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.

*

Birleştirici bir kişilik...

Bu tabloya bakarak...

Şöyle şeyler der:

- Ne güzel bir tablo bu!

- Aman nazar değmesin!

-

Yazının Devamını Oku

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2022
Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için...

“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.

*

Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:

*

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.

*

Nereye gitsem, kiminle konuşsam...

Gündem hep elektrik faturaları.

Yazının Devamını Oku

Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2022
Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu’na...

Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.

O da buna cevap verirken...

“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.

*

Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.


Yazının Devamını Oku

Türk tezi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2022
Ukrayna krizinde Türk tezi nedir?

Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.

*

Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.

Cevabını aradığım soru şuydu:

Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?

*

Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:

Birinci aşama:

Yazının Devamını Oku

Amerikan desteği siyasette işe yarar mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Şubat 2022
Rahmetli Taylan abimiz, çok sıkı Demirelciydi.

Ta 70’lerden beri.

Vefası da büyüktü.

Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.

*

Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.

Ancak sohbetin en hararetli anında...

Konuyla ilgisi olsun olmasın...

Şöyle derdi:

Yazının Devamını Oku

Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Şubat 2022
Aşırı fanatiklerin ortak özellikleri şunlar:

- Sesleri çok çıkar.

- Fanatizmden beslenirler.

- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.

- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.

- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.

- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.

- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.

- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.

Yazının Devamını Oku

Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2022
Sosyal medyanın insanı riyakâr yapan bir tarafı var.

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.

*

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.

Yazının Devamını Oku

Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ocak 2022
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki açıklaması var önümde.

 

Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:

*

BİRİNCİ AÇIKLAMA:

*

Adayımız popüler biri olmayacak.

*

İKİNCİ AÇIKLAMA:

Yazının Devamını Oku

‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ocak 2022
Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerinde olsam...

Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.

*

Özellikle de isimlerini vererek.

*

- Mesela Seyit Torun’dan...

- Mesela Barış Yarkadaş’tan...

- Mesela Fazıl Say’dan...

- Mesela

Yazının Devamını Oku

Geri adımların en güzelidir bu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ocak 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen akşam NTV yayınında yaptığı açıklamada tam olarak şunları söyledi:

“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”

*

Bunun adı geri adımsa...

Ne şahane bir geri adımdır bu!

*

Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...

Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!

*

Yazının Devamını Oku

Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ocak 2022
İstanbul’un kara teslim olduğu dakikalarda...

Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.

*

İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...

Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:

*

BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.

*

Yazının Devamını Oku

Umuttan mı? Umutsuzluktan mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ocak 2022
Muhalif kesimlerde bir üslup sertleşmesi gözlemleniyor.

Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.

Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.

*

İyi ama neden böyle oluyor?

*

Cevap:

Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.

*

Yazının Devamını Oku

Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ocak 2022
Hem CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Lideri Meral Akşener...

Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.

*

“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.

“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.

*

Oysa... Oysa...

Yazının Devamını Oku

Dört başı mamur bir seviyesizlik

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Sedef Kabaş ne dedi?

Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu: 

*

“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”

*

Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.

*

Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:

Yazının Devamını Oku

Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:

- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.

*

- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.



*

Yazının Devamını Oku

Yemişim Swap’ını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ocak 2022
Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın...

Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...

Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...

Tabii ki mümkün değil.

*

Ama ağalar, beyler...

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

*

Böyle bir anormallik var diye...

Yazının Devamını Oku

Aşk eski bir yalan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Ocak 2022
Son günlerde dilimde çok eski bir şarkı var.

Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.

*

Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.

Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.

*

Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:

*

“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları