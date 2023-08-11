Disney olayını bilmeyen Atatürkçü sanatçı kalmasın

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Disney Plus’ın Atatürk sansürü hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Normalde sosyal medyada gördükleri her türlü yalan yanlış paylaşıma anında “süper teyitli bilgi” muamelesi çekip ahkam üstüne ahkam kesen sanatçılarımızın bu soruya verdikleri cevaplar genelde şöyle:

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- Kem küm.

- Şey.

- Ben bu yakanın taksisi değilim.

- Ne olmuş ne olmuş? Hiç haberim yok.

- Çok karışık bir mesele.

- Ben var tam olarak anlayamamak.

- 13 gündür konuyu araştırıyorum, henüz bir sonuca varamadım.

- Atatürkçülüğümü tartıştırmam.

- Dizi mi çekmişler, ay benim bundan haberim yok.

- Veriler tam olarak elimde değil, o nedenle konuşmayacağım.

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- Ata’nın kızıyım, Ata’mız da “veriler elinde değilse konuşma” derdi.

- İzin verirseniz konuyu derinlemesine araştırmak istiyorum.

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Bir kamu hizmeti olarak bu sanatçılarımızın tümüne olayı çok basit, çok kısa, çok anlaşılır, çok net biçimde özetliyorum:

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Disney Plus’ınız bir Atatürk dizisi çektirdi, platformda yayınlanmak üzere. Diaspora lobileri, “Atatürk dizisi istemiyoruz, bu diziyi yayınlamayın” diye bastırdı. Disney Plus da bu talebe “hay hay, sizi mi kıracağız” diyerek Atatürk dizisini rafa kaldırdı.

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En vasat altı insanların bile “şak” diye kavrayabileceği bu olaya çetrefilli bir fizik problemi muamelesi çeken Atatürkçü sanatçılara sesleniyorum:

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Disney Plus’tan gelecek üç kuruş uğruna aklınızı, zekanızı, kavrama gücünüzü, ferasetinizi, anlama kabiliyetinizi daha fazla ezdirmeyin.

Değmez çünkü.

‘İSTANBUL’U ALAN TÜRKİYE’Yİ ALIR’IN EN YENİ VERSİYONU

Kutlu Kağan Dalkılıç, takip ettiğim bir isim.

Tıp doktoru. Türk siyasal yaşamı üzerine düşünen, yazan biri. Özellikle Türk modernleşmesi konusunda ilginç yaklaşımları var.

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Kutlu Kağan Dalkılıç

Kutlu Kağan, “İstanbul’u alan Türkiye’yi alır” sözüyle ilgili harika bir saptama yapmış.

Şöyle diyor:

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“İstanbul’u alıp Türkiye’yi alamayan İstanbul’u geri verir. Galiba bundan sonra bu tez geçerli olacak”.

SANDIKLI’NIN ŞERİFİ

AFYON Sandıklı Belediye Başkanı, Gökçe isimli bir sanatçının konserini iptal etmiş. Gerekçe?

Gökçe’nin sosyal medya paylaşımları.

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Konseri iptal eden Belediye Başkanı, şöyle bir açıklama yapmış;

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“Bırakın Sandıklı’da sahneye çıkmayı, ilçemiz sınırlarından giremez”.

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Mustafa Çöl - Gökçe

Amerikan filmlerinde kasabanın şerifleri, “Kasabamı hemen terk et” derler ya...

Sandıklı Belediye Başkanı da şerifliğe özenmiş sanırım.

HER DEVASA SANATÇININ ARKASINDA BİR ANNE VAR

Dünkü Hürriyet’te Türkiye’nin önemli müzik otoritelerinden İzzet Öz’ün kaleme aldığı enfes bir analiz vardı.

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Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray.

Bu üç dev sanatçının ortak yönünü anlatan İzzet Öz, üç anneye dikkat çekti.

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İzzet Öz’den öğrendiğimize göre...

- Cem Karaca’nın başarısının arkasında annesi Toto Hanım var. Toto Karaca muhteşem bir tiyatro sanatçısı.

- Barış Manço’nun başarısının arkasında annesi Rikkat Hanım var. Rikkat Hanım konservatuvar hocası.

- Ve Erkin Koray’ın başarısının arkasında annesi Vecihe Hanım var. Vecihe Koray müzisyenlerin eğitmeni.

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Barış Manço - Cem Karaca - Erkin Koray

O zaman hükmü verelim:

Her devasa sanatçının arkasında bir anne vardır.

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Teşekkürler İzzet Öz.

Üç büyük sanatçımızın ortak yönünü anlatan muhteşem yazınız için.

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VALİLER KARARNAMESİ

57 ile yeni vali atanmış.

16 vali merkeze çekilmiş. (Merkeze çekilmek... Her zaman tuhaf bulmuşumdur bu ifadeyi).

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Listeyi inceledim. Hiçbirinin adını bile duymuş değilim.

İkisi hariç.

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Hamza Aydoğdu, benim uzaktan tanıdığım bir vali. Şahsen hiç tanışmadım. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla halkla ilişkisi mükemmel. Aksaray’dan Erzincan’a atanmış. Erzincanlılar çok şanslı.

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Yavuz Selim Köşger’le bir kez karşılaştım. Ciddi, güven veren, konulara hakim bir vali olarak kalmış zihnimde. İzmir’den Adana’ya atanmış. Adana, İzmir’e göre daha zor bir kent. Allah kolaylık versin diyelim.



Hamza Aydoğdu - Yavuz Selim Köşger

MUTLU İNSANLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

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- Gündemlerinde CHP yok. Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir dertleri yok.

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- Belirli oranda dalgacılar. Hiçbir şeyi ciddiye almıyorlar.

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- Yerel seçim, olası ittifaklar falan. Umurlarında bile değil.

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- Nijer’in hangi kıtada olduğunu bilmiyorlar ve bilmeye de hevesli değiller.

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- “Tahıl koridoru” denildiğinde akıllarına spaghetti bolognese gelir.

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- Bir filme, bir diziye başlarken beklenti çıtalarını alabildiğine düşük tutarlar.

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- Twitter’da asla olmazlar.

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- Mutluluk reçetelerini, guruları, yukardan konuşanları tiye alırlar.