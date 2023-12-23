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Dilan Polat’lar polisler, savcılar

#Dilan Polat#OKAN Bayülgen#Hakan Fidan

KAFEDE otururken yan masadan şöyle şeyler işittim:

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“Dilan Polat işine bakan savcıyı, polisi sürmüşler. Dilan Polat’lar varmış bu işin arkasında. Yakında hapisten çıkar hepsi.”

*

Yan masada oturanlarla ilgili içimden şu saptamayı yaptım: “Gelişmeleri düzgün yorumlama konusunda sorunları var.”

*

Yan masada oturanların gelişmeleri düzgün yorumlama yeteneği olsaydı:

- Devletin fenomenler konusundaki genel yaklaşımını kavrayabilirlerdi.

- Fenomenler operasyonlarının arkasındaki iradeyi fark ederlerdi.

- Hapisteki Dilan Polat ve benzerlerinin güçlerini abartmazlardı.

- Polat ve benzerlerinin cezaevinde yaşadıkları muazzam çaresizliği görürlerdi.

Dilan Polat’lar polisler, savcılar

YAŞASIN FİLİSTİN DEMEK HÜKÜMETE YALAKALIK MI

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OKAN Bayülgen, “Yaşasın Filistin” deyince...

Bazıları tarafından hükümete yalakalık yapmakla suçlandı.

*

Gazze’de yaşanan soykırıma karşı tavır almak, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve hükümete özgü bir duyarlılık mıdır?

*

Mesela CHP’li olmak, Gazze’deki soykırıma karşı tutum almaya aykırı bir tutum mudur? Özgür Özel, sık sık “Filistin meselesi asıl bizim meselemizdir” demiyor mu?

*

Gazze’deki soykırıma tavır almak bir insanlık görevidir.

Bu konuda yarışmak, yarışların en güzelidir.

*

Keşke “Yaşasın Filistin” diyenlere “Aaaa! Bak! CHP’ye yalakalık yapıyor” dense.

Dilan Polat’lar polisler, savcılar

HAKAN FİDAN’IN POLEMİKÇİLİĞİ

MECLİS’te bakanlığıyla ilgili bütçe görüşülürken DEM Parti’lilerle (HDP) polemiğe girdi Hakan Fidan.

Böylece kendisini ilk kez bir polemiğin tam ortasında görebildik.

*

Performans analizini yapıyorum:

*

Polemik yaparken...

Sesini yükseltmiyor. Öfkesini yansıtmıyor. Sükunetini koruyor. İnsicamını bozmuyor. İronisini eksik etmiyor. Bıyık altı gülüşü ihmal etmiyor. “Örgüt mensupları, örgüt mensupları” diyerek laf dokunduruyor.

*

Şunu anlamış durumdayız:

Hakan Fidan’ın bu polemik tarzı, bağırıp çağırarak yapılan polemiklerden bin kat daha fazla çileden çıkarıcıymış.

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Dilan Polat’lar polisler, savcılar

İMAMOĞLU ALDI GÖTÜRDÜ DERKEN AMAN DİKKAT

CHP yanlısı arkadaşlarda yine o eski heyecan baş göstermiş durumda.

Kemal Kılıçdaroğlu için söylediklerinin benzerlerini şimdi de Ekrem İmamoğlu için söylüyorlar:

*

“İmamoğlu aldı götürdü” diyorlar. “AK Parti adaylarının hepsi, İmamoğlu karşısında kutu kola gibi kalıyor” diyorlar. “İmamoğlu, Selçuk Bayraktar’ın bile on puan ilerisinde” diyorlar. “Yüzde 60’lar, yüzde 70’ler” diyorlar.

Diyorlar da diyorlar yani.

*

Gerçek böyle olsa bile büyük Kılıçdaroğlu yanılgısının ardından insan birazcık temkinli davranır.

Yok arkadaş.

Akıllanmayacaklar.

Dilan Polat’lar polisler, savcılar

BAŞTAN ELEDİĞİM VİDEOLAR

- ARABA kullanırken hakkındaki iddialara yanıt veren ünlü videoları.

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- Makyaj yaparken ilişkiler hakkında analizler yapan fenomen videoları.

- Üç cümlede anlatılacak konuyu yarım saatte anlatamayanların videoları.

YENİ YIL KARARLARIM

YENİ yıl için kararlar almayacağım, bir. Yeni yıl için kararlar almayacağım, iki. Yeni yıl için kararlar almayacağım, üç.

AKŞENER’İN YOLU

CHP’nin şöyle bir özelliği var:

*

Kendi büyümediği gibi kendisiyle ittifak yapanlar da büyümüyor.

*

Meral Akşener’in girdiği hür ve müstakil hareket etme yoluna bir de bu açıdan bakın lütfen.

Dilan Polat’lar polisler, savcılar

ZİYA SELÇUK PALAVRASI

ZİYA Selçuk Ankara AK Parti’den aday yapılacakmış.

*

“Ne alaka” falan diyerek kulislere daldım.

Sonucu açıklıyorum:

Başı da ortası da sonu da PALAVRA.

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Dilan Polat’lar polisler, savcılar

ÇAĞLA ŞIKEL’İN ANLAM ARAYIŞI

ÖNCE buz dolu bir fıçının içinde aradı hayatın anlamını.

Şimdi de kör invizalarda arıyor.

*

Bakalım yogaya ya da namaza ne zaman başlayacak.

Dilan Polat’lar polisler, savcılar

YILBAŞI SÜSLEMESİNDE SARIGÜL BİR NUMARAYDI

SARIGÜL’ü eleştirebilirsiniz falan ama hakkını teslim edelim:

Yılbaşı yaklaştığında Şişli’yi ışıl ışıl yapardı.

Dilan Polat’lar polisler, savcılar

Öyle süslerdi ki Nişantaşı’nı...

Her yılbaşında bütün İstanbul, bu semte akardı.

*

Sarıgül gittikten sonra bir türlü eski yılbaşı ışıltısını yakalayamadı Şişli.

Dilan Polat’lar polisler, savcılar

#Dilan Polat#OKAN Bayülgen#Hakan Fidan
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