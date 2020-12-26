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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Deizm, yılbaşı, içki, Diyanet falan

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Deizm, yılbaşı, içki, Diyanet falan

26 Aralık 2020

Haftada bir kez muhakkak muhafazakâr bir yazar, şöyle bir iddiada bulunuyor:

Deizm çığ gibi artıyor!

Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...

Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.

*

Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.

Deizm, yılbaşı, içki, Diyanet falan

Sizin bileceğiniz iştir.

Ama Nihat Hatipoğlu’nun yazdığı köşe yazısında...

“Şu kişilerin cesetleri camiye getirilmesin, namazları kılınmasın” türü itici, nefret ettirici, dışlayıcı yaklaşımlara açıkça ve alenen karşı çıkmasını...

Takdir etmek boynumuzun borcudur.

*

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın camilerde okutturduğu yılbaşı hutbelerinde içkinin zararlarına vurgu yapmasına fena halde bozulan tipler var.

Niye bozuluyorlar?

Anlamış değilim.

Ne yapsın Diyanet?

Yılbaşında içki içmek çok iyi bir şeydir” diye mi hutbe okutsun?

Yılbaşı yaklaşırken bizim dindar muhitlerde bir hareketlenme oluyor.

Ödünsüz itirazlar alıp başını gidiyor.

Başkalarına benzeme korkusuyla açıklanamayacak denli şiddetli bir itiraz.

Halbuki...

Mesela “Hediyeleşmek sünnettir, bu açıdan iyi bir şey” falan diyerek biraz yumuşasalar...

Mesele kalmayacak.


SEVDİM BU FOTOĞRAFI

İlham Aliyev ile eşi Mehriban Aliyev’in süslü çam ağacı fotoğrafı önünde çektirdikleri bu fotoğraf, bana çok sempatik geldi.

Özellikle İlham Aliyev’in duruşu, tarzı, stili...

“Mahallemizden biri” izlenimi vermiyor mu?

*

Deizm, yılbaşı, içki, Diyanet falan

Bir de gözlemimi aktarmak istiyorum:

Karabağ savaşının ardından kazanılan zaferle birlikte...

Aliyev çiftine yönelik müthiş bir sempatinin oluştuğunu gözlemliyorum.

Eskiden kıyasıya eleştirenler bile en azından susmuş durumdalar.


GÖK EKİNİ BİÇMİŞ GİBİ

Benim gibi bir türkü sever Engin Nurşani’yi nasıl olmuş da atlamış, olacak iş değil. Dün bütün gün Engin Nurşani dinledim. Gerçekten türkülerin hakkını veriyor. Üstelik sadece söylemiyor. Tıpkı babası gibi o da bir halk ozanı... O büyük geleneğin son temsilcisi yani.

*

Deizm, yılbaşı, içki, Diyanet falan

Engin Nurşani’yi kaybettik. Çok ama çok genç bir yaşta. Haberi aldığım andan itibaren dilimde Yunus Emre’nin şu iki dizesi var:

*

“Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm / Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi”


GÖRGÜSÜZLÜK NEDİR?

- Parayı bastırıp fotoğrafını Dubai’deki Burc Halife adlı gökdelene yansıtmaktır görgüsüzlük.

Deizm, yılbaşı, içki, Diyanet falan

*

- “Şu pandemi bitse de arabamın anahtarını küt diye masaya koysam” diye içinden geçirmektir görgüsüzlük.

*

- “Mis gibi Alman aşısı varken ben gidip de Çin aşısı mı olacağım ya” diye ağzı yaya yaya konuşmaktır görgüsüzlük.

*

- Her türlü polisiye tedbirlere rağmen hâlâ yılbaşında villa kiralayıp kutlama yapmayı düşünmektir görgüsüzlük.

*

- Herkesin maske taktığı ortamlara maskesiz ve pervasız ve de hayli küstah bir şekilde dalmaktır görgüsüzlük.


ADEM METAN’IN VİDEO RÖPORTAJLARI

MUHARREM İnce ile röportaj yaptı, çok beğendim. Ahmet Hamdi Çamlı ile röportaj yaptı, resmen bayıldım.

*

Ahmet Hamdi Çamlı’nın bastonlara ve tespihlere duyduğu merak, aşıyla çip takılacak konusuna getirdiği enteresan yorum, “Erdoğan’ın şoförü müydü?” sorusuna verdiği cevap ve hiç dinmeyen kahkahalar...

Deizm, yılbaşı, içki, Diyanet falan

Muhteşem bir röportajdı Çamlı röportajı...

*

Gerçekten çok enteresan bir adam Ahmet Hamdi Çamlı. Tipik değil atipik. Diğerlerine hiç benzemiyor, fena halde nevi şahsına münhasır. Fikirlerine yüzde yüz karşı olsan bile “Bir muhabbet çevirsek şununla” dedirtiyor.

*

Adem Metan’ın YouTube mecrasında sergilediği başarıya gelince...

Şu üç şeyin bileşiminden çıkıyor başarı:

*

- BİR: Alabildiğine doğal çekimler...

*

- İKİ: Çok etkili, çok hızlı, çok hınzırca bir kurgu...

*

- ÜÇ: Ve tabii ki bu ikisinin üzerine boca edilmiş bir yığın samimiyet...


CEM UZAN SÜREÇLERİ

- BİRİNCİ SÜREÇ: Her şeye boş verip ergen tarzı kafa bulmalarla gündem oyunları oynadı.

*

- İKİNCİ SÜREÇ: Sonra sıkılıp “Ben FETÖ’nün ilk kumpas mağduruyum” diyerek biraz ciddileşti.

Deizm, yılbaşı, içki, Diyanet falan

*

- ÜÇÜNCÜ SÜREÇ: Ahmet Necdet Sezer’e laf çakarak hükümete “Bak ben Sezer’e laf ediyorum, hadi beni affet” mesajı verdi.

*

- DÖRDÜNCÜ SÜREÇ: Baktı ki af yok... Bu sefer muhalefete geçerek hükümete laf sokuşturmaya başladı.

*

Bakalım bunu bir kısırdöngüye dönüştürüp...

Bütün bu süreçleri tekrar tekrar yaşayıp yaşatacak mı? 

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Türkçe Kuran konusunda aklı karışıklar için bir kılavuz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Aralık 2020
NEDEN ARAPÇA?

Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.

*

TÜRKÇE OLMAZ MI?

Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.

NASIL ANLAYACAĞIZ?

Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.

*

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FETÖ’cülerin çıplak arama iddiaları neden etkili olamıyor?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Aralık 2020
Bütün bir Türkiye, artık şunları çok iyi anladı:

 

- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.

- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.

- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.

- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!

- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.

- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.

-

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Yılbaşı kutlamaları... Evde yasak, otelde serbest

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Aralık 2020
Evlerde kalabalıklar halinde yılbaşı kutlaması yapılmasını istemiyor yetkililerimiz.

Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.

*

- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.

- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...

Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...

*

Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...

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Densizlik günleri lüzumsuzluk çağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Aralık 2020
Ceset ve cami

Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...




- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?

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Üniversitelere fuhuş yuvası diyen adama dair 10 saptama

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Aralık 2020
BİR: Epeydir sersem sepelek açıklamalarıyla dikkat çekmeye çalışıyordu ama bu sefer baltayı taşa vurdu.

İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.

*

ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?

DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.

*

BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.

*

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Bakırköy Adliyesi’nde bir duruşmam vardı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Aralık 2020
İhsan Şenocak diye bir “hoca” var.

Tanımam, etmem.

*

Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.

Bu konuşmada İhsan Şenocak...

Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.

Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.

Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.

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Süleyman Soylu’nun kürsüde kullandığı güç neden orantısızdı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Aralık 2020
Süleyman Soylu, Meclis kürsüsünden...

Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...

“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...

Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...

*

İşte bu nedenle...


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Üç bakanın Meclis’teki gece yarısı performansı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Aralık 2020
Süleyman Soylu: Unutulmaz performans

- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.



*

- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.

*

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Halkımızın aşıya karşı hisleri: Karmakarışık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Aralık 2020
Hilmi Daşdemir, OPTİMAR adına yaptığı son araştırmanın sonuçlarını gönderdi bana.

 

Hemen açtım sonuçları.

Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.

*

OPTİMAR, halkımıza sormuş:


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Kılıçdaroğlu’nun adaylığı... Böyle bir şey olabilir mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Aralık 2020
Kemal Kılıçdaroğlu açısından...

Koşullara şöyle bir bakalım:

*

Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.

Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.

*

İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.

*

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Motor, tren ve ince çizgi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Aralık 2020
MOTOR: Devrim otomobilleri gibi olacak diye sevindiler

HELİKOPTER motoru yapmışız.

Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...

“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...

Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...



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CHP’li Özgür Özel’e içtenlikli bir bravo

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Aralık 2020
CHP’li Özgür Özel, bir video çekip kamuoyunun dikkatine sunmuş.

 

Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:

*

“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”

*

Bu ne şahane bir yaklaşım.

Bu ne güzel bir açıklama.

Bu ne muhteşem bir tutum.

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99 kere olmamış bir film: 9 Kere Leyla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Aralık 2020
“9 Kere Leyla” filminin künyesine şöyle bir baktım:

 

İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.

Hem de fazlasıyla...



*

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Bakan Koca’ya Çin aşısıyla ilgili her şeyi sordum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Aralık 2020
NEDEN ÇİN AŞISI?

ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ

SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?

FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.

*

SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?

FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...

*

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