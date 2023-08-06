Çok zor bir konu

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Bu nedenle Münevver’i vahşice katleden katilin kız kardeşinin, bu cinayete ortak edilmesi asla kabul edilemez.



Melis Çatak - Sakine Garipoğlu - Nilperi Şahinkaya

“Sen katilin kız kardeşisin. Senin görünür olmaya hakkın yok. Hiç kimseyle yan yana gelemezsin. İnsan içine çıkamazsın” denemez.

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Fakat bizde olup bitenlere baktığımızda gördüğümüz şudur:

*

Bırakın kız kardeşi, kız kardeşle bir fotoğraf karesinde yan yana gelen bir sanatçı bile ağır bir tepkiyle karşı karşıya kalmış durumda.

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İyi ama neden?

Ne var bu tepkinin temelinde?

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Sosyal medya ortamında her türlü toplu linçe önüne arkasına bakmadan balıklama dalanlar var.



Münevver Karabulut

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Onları kapsam dışı bırakarak yazıyorum:

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Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye’nin vicdanını sızlatmış bir olaydır.

Münevver’in masumiyeti, cinayetin vahşeti, cesedin çöp tenekesine atılması falan... Yıllar geçse de sızı dinmiyor.

Ailenin katili korumak için sergilediği çaba da unutulmuyor, unutulmuyor.

Aşırı hassasiyetin arka planında bunlar var.

*

Bu hassasiyet nedeniyle...

Katilin yakınlarından biraz vakar beklemeye hakkımız var mı? Katilin kız kardeşine, “Senin daha az görünür olman lazım” diyebilir miyiz?

*

Ben bu sorulara çok net, çok kesin cevaplar veremiyorum.

Çok zor konu derken kastettiğim bu.

AMAN GENÇLER! BARBİE TUZAĞINA DÜŞMEYİN

GENÇLER derken genç erkekleri kastediyorum.

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Kızlar, şöyle bir şey yapıyorlarmış:

Erkek arkadaşlarıyla Barbie filmine gidiyorlarmış. Eğer erkek arkadaş, film karşısında biraz “alık” bir tutum alıp “Ben bir şey anlamadım bundan ya” falan diyorsa... Anında yol veriyorlarmış.

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Bu tuzaktan kurtuluşun iki yolu var:

Ya bir bahaneyle filme gitmeyin ya da “Çok beğendim, tam beni ifade ediyor bu film” deyin.

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EBRAR, İSMET ÖZEL OKURU ÇIKTI

VOLEYBOL starı Ebrar Karakurt’un bir paylaşımını yeni gördüm. Takımı şampiyon olunca şöyle bir paylaşım yapmış sosyal medyada:

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“Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya.”

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Ebrar Karakurt - İsmet Özel

Bu bir İsmet Özel dizesidir. Şairin “Mataramda Tuzlu Su” şiirinden. Şiirde şöyle geçer:

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Boynumda / Bana yargı yükleyenlerin / Utançlarından yapılma mücevherler / Sırtımda sağır kantarı gizli bilgilerin / Mataramdaki suya tuz ekledim, azığım yok / Uzun yola çıkmaya hüküm giydim.”

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Çok güzel bir şiirdir. Hatta Türk şiirinin başyapıtıdır.

BİR DAHA ASLA KAYITSIZ KALMAM

BUZULLAR eriyor, küresel ısınma geliyor falan türü haberlere fena halde kayıtsız kalıyordum.

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“Buzullar eriyecek de her yer ısınacak da... Kim bilir ne zaman” türü bir kayıtsızlık.

*

Bu Ağustos’ta Eyyamıbahur günlerinde dersimi aldım.

Meğer küresel ısınma, öyle çok uzaklarda bir yerlerde değilmiş. Hemen yanı başımızdaymış.

*

Bundan sonra ilk baktığım başlık küresel ısınma başlığı olacak.

Ve Greta Thunberg bacıyla asla dalga geçmeyeceğim.

Tövbe billah!

SAVAŞ ÖZBEY’ECEVAP: BEN BİR AŞURECİYİM

AŞURE fırtınasının estiği günlerde Savaş Özbey, bana şöyle seslendi:

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“Güllaç sevmediğini yazmıştın, sakın aşureye dil uzatma, aşure lobisi güllaç lobisinden daha güçlüdür.”

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Hemen söyleyeyim: Türkiye’de bir aşure lobisi varsa ben o lobinin kozmik genel başkanı olabilirim. Tam bir aşure dostuyumdur. Hatta bu yönümü bilen komşum Sedef İybar, her aşure döneminde sosyetik bir aşure yapıp gönderir. Ki yaptığı aşure enfestir.

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LEZZET ZORLAMASI... MUHAFAZAKÂR DAMAK...

HÜRRİYET’in Lezzetli Hayat ekinde Ebru Erke’nin yazısını okurken iki şahane kavramla karşılaştım:

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- BİR: Lezzet zorlaması.

- İKİ: Muhafazakâr damak.

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Lezzet zorlaması şu: Yemekleri yorumlarken kuş kondurmaya çalışmak ve ortaya çıkan şeyin bir şeye benzememesi sorunu.

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Muhafazakâr damak ise şu: Alıştıkları lezzetlerin dışına çıkamayanlar, yeni tatlara yelken açamayanlar var ya... İşte onları tanımlıyor.

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Lezzet zorlamasına aşırı karşıyım, muhafazakâr bir damağa sahibim.

Kendimi bu konularda daha iyi ifade etmeme sağladığın terminolojik katkı için teşekkürler Ebru Erke!



Ebru Erke

KILIÇDAR’IN FEDAİSİ KARA MUSTAFA

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TAM herkes “Bitti, tükendi, artık kafayı kaldıramaz” diyor, hoooop Mustafa Sarıgül yine ortamların aranan adamı.

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Şişli’de yaşadığı son ağır hezimetten sonra Tiktok’ta takılarak gündemde kalmayı başardı. Son seçimde Erzincan’dan aday oldu, hem kendi kazandı hem partisi CHP’nin seneler sonra Erzincan’dan milletvekili çıkarmasını sağladı.

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Son durumu şu: Kılıçdar’ın fedaisi kara Mustafa gibi takılıyor. Kim Kılıçdar’a laf ederse karşısında Sarıgül’ü buluyor. Kılıçdar da en çok onu seviyor.



Mustafa Sarıgül