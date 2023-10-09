×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlar Ahmet HAKAN Çok doğru bir politika: İtidale çağrı politikası
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Çok doğru bir politika: İtidale çağrı politikası

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Filistin

***

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olayların ilk dakikasında hem İsrail’e hem de Filistin’e “itidal” çağrısı yaptı.

Taraflara “fevri davranışlardan uzak durun” dedi.

*

Türkiye’nin izlemesi gereken en doğru politika budur.

*

Ben bu politikayı asla “durumu geçiştirme politikası” ya da “suya sabuna dokunmama politikası” olarak görmüyorum.

Aksine aktif tutum alma politikası olarak görüyorum.

*

Bu politika sayesinde Türkiye...

 Arabuluculuk dahil her türlü olumlu adımı atabilir.

 Sivil can kayıplarının önlenmesinde etkili bir rol oynayabilir.

 Yanan ateşin söndürülmesinde önemli bir aktör olabilir.

 Yangına körükle gidenlerin çabalarını boşa çıkarabilir.

 Filistin halkına daha fazla yardımcı olabilir.

 İsrail’i Gazze’de katliam yapmaktan vazgeçirebilir.

*

Peki Türkiye, anında taraf olup “slogan atma politikası” izleseydi ne olurdu?

Haberin Devamı

Belki bazı duyguları tatmin ederdi. Belki bazı heyecanları dalgalandırırdı.

Ama asla bir fayda sağlayamazdı. Ama asla bir etki üretemezdi.

*

Anında taraf olup taraflardan biri lehine güçlü biçimde tutum almak, etkin bir politika izlemek anlamına gelmez. Tam tersine süper edilgen bir politikanın içine gömülmek anlamına gelir.

Çünkü slogan atanın ne dediğine kimse bakmaz, sloganı atanı kimse ciddiye almaz.

*

İtidal çağrısı politikası, işte bu nedenlerle çok doğru bir politikadır. Türkiye, inatla ve ısrarla bu politikayı izlemeye devam etmelidir.

Çok doğru bir politika: İtidale çağrı politikası
 

SİVİLLER KATLEDİLİRKEN

Kimin öldürdüğüne bakılmaz.

*

 “Benim sivilim, onun sivili” ayrımı yapılmaz.

*

 “İyi ama onlar da daha önce sivil öldürmüştü” batağına saplanılmaz.

*

 Bugünün sivil katliamı, dünün sivil katliamlarıyla meşrulaştırılmaz.

*

 Öldürülen sivilin diniyle ilgilenilmez.

*

 “Sen falanca katliama karşı çıktın mı?” denilerek filanca katliama destek çıkılmaz. 

HASAN BASRİ YALÇIN

Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olmuş. Alanı da “insan hakları” imiş.

*

Bu habere hem şaşırdım hem sevindim.

*

Haberin Devamı

Şaşırdım çünkü böyle bir gelişmenin yaşanacağına dair en küçük bir renk bile vermiyordu.

Sevindim çünkü Hasan Basri Hoca’nın siyasete olumlu katkılar sunacağından eminim.

Çok doğru bir politika: İtidale çağrı politikası
 

ATATÜRK DÜŞMANI BİR HEYKEL

Bu Atatürk heykelini ilk gördüğümde...

“Yok artık” dedim. “Şaka mı bu” dedim. “Kesin sosyal medya uydurmasıdır” dedim.

Maalesef gerçekmiş.

Çok doğru bir politika: İtidale çağrı politikası

Çanakkale Belediyesi tarafından bir parka dikilmiş.

*

Heykeli görenler haklı olarak tepki gösterince...

Çanakkale Belediyesi, şöyle bir açıklama yapmış:

*

“Kamuoyu Bilgilendirme: Çanakkale Kahramanları Parkı’nda bulunan Atatürk Heykeli, eleştiriler üzerine sanatçı tarafından yeniden gözden geçirilmek üzere alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

*

Haberin Devamı

Ben de Çanakkale Belediyesi’ne bir bilgilendirme yapayım:

*

Nesini gözden geçirecek sanatçı? Allah aşkına sizin hiç mi gözünüz, izanınız yok. Bunu Atatürk heykeli diye oraya dikmek, Atatürk aleyhine işlenen suçlara bile girer. Yazık, yazık. Sorsak “En Atatürkçü biziz” diye salınırsınız ortalıkta. Ne yaptığınızın farkında mısınız siz? Yoksa farkındasınız da dalga mı geçiyorsunuz milletle?

BELALI AYGIT: PARAMOTOR

Bu aygıtın adını ne çok duyar olduk son zamanlarda.

*

Bu belalı aygıt, aşağı yukarı şöyle bir şey:
Bir yamaç paraşütü düşünün. Buna bir motor takılıyor. Bu motor sayesinde araç hem ileri doğru hareket edebiliyor hem de yükselmeye başlıyor.

Aletin ilk kullanım tarihi: 1980.

*

Haberin Devamı

Uzmanların yalancısıyım: Kullanımı süper kolaymış. Harekete geçebilmesi için 30 metrelik bir düz alan yetip de artıyormuş. Bazı paramotorlar 5 km yüksekliğe çıkabiliyormuş. En hafif hava aracı sayılıyormuş.

*

Bu aracı en son HAMAS militanları, İsrail’e geçerken kullandı.

*

Devletler, ordular bu aracı şu ana kadar pek ciddiye almıyorlardı. Sanırım bundan sonra ciddiye alıp “Paramotorlara karşı hangi önlemler alınır?” türü derslere başlayacaktır.

Çok doğru bir politika: İtidale çağrı politikası
 

ARAMIZDA KALSIN KAZANIYORUZ

CHP İstanbul İl Kongresi’nde Ekrem İmamoğlu kürsüde.

Dinledim.

Destansı bir konuşma yapmaya çalışıyordu. Sesini indirip yükseltiyordu. Salonu galeyana getirmek için çabalıyordu. Kısılmış sesine rağmen performansı hiç fena değildi.

*

Haberin Devamı

Konuşmasının en coşkulu yerinde şöyle bağırdı İmamoğlu:

*

“2024’te yerel seçimleri kazanıyoruuuuz. Sonra 2028’de cumhurbaşkanlığını kazanıyoruuuz”.

Çok doğru bir politika: İtidale çağrı politikası

*

Salon çok coştu bu sözler üzerine.

Fakat ne yalan söyleyeyim benim dudaklarımda alaycı bir gülümseme belirdi.

*

Çünkü İmamoğlu “kazanıyoruuuz” diye haykırdıkça...

Aklıma Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimde melodili bir şekilde “KA-ZA-NI-YO-RUUUUZ” demesi geldi.

*

Fakat olumlu bir gelişme var:

İmamoğlu bu sefer, “aramızda kalsın” demedi.

Düşünsenize:

“Aramızda kalsın 2024’te yerel seçimleri kazanıyoruuuuz. Aramızda kalsın 2028’de cumhurbaşkanlığını kazanıyoruuuz” da diyebilirdi.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Filistin
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Amerikan askerleri neden korkudan sığınaklara girdi

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

İngilizlere İskender kebap

 ARDA SAYINER
ARDA SAYINER

Avrupa’nın en iyi defansı Fenerbahçe’de

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Hamas saldırısından çıkan 7 gerçek

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Okul çıkışında EGO seferi yok otostop var!

 FATİH TEKECİ
FATİH TEKECİ
TÜM YAZARLARIMIZ