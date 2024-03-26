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CHP’yi değil DEM’i destekledi diye Leyla Zana’ya saldırmak

#DEM Parti#Leyla Zana#CHP

DEM’in önemli ismi Leyla Zana, Siverek’te şu açıklamayı yapmış:*“İstanbul’daki Kürtlere sesleniyoruz: Kendinize oy verin. Diyoruz ki artık DEM, bizim DEM’imizdir. Biz kimsenin uşağı değiliz. ‘Oyunu bana ver ama görünmez ol’ diyorlar. Biz hayalet değiliz. Bizi aptal yerine koyuyorlar.”

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CHP yandaşı bir gazetecinin, Leyla Zana’nın bu sözleriyle ilgili yorumu şu:

*

“İstanbul’da AK Parti’ye destek çıkmayan bir tek Leyla Zana kalmıştı.”

*

Peki ne yapmış Leyla Zana?

- Murat Kurum’a mı destek çıkmış?

- AK Parti’ye mi oy istemiş?

*

Hiç alakası yok. Bunların kıyısından bile geçmemiş.

Yaptığı şu Leyla Zana’nın:

*

Partisine oy istemek.

Özellikle kendi seçmen kitlesine “Aman başkasına oy vermeyin, partinize oy verin” diye çağrı yapmak.

*

İyi de kardeşim ne yapsaydı Leyla Zana?

*

Sakın ha DEM’e oy vermeyin. DEM’in İstanbul’da adayı var ama siz onu boş verin. Oyunuzu CHP’ye verin” mi deseydi?

*

Bu memlekette çok tuhaflık gördüm ama partisinin adayına oy istediği için bir siyasetçinin eleştirildiğini ilk kez görüyorum.

CHP’yi değil DEM’i destekledi diye Leyla Zana’ya saldırmak

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GELDİK GİDİYORUZ HEP AYNI DÖNGÜ

HER seçimde aynı terane. Her seçimde aynı döngü. Her seçimde aynı bilmiş eda.

*

Olay hep şöyle cereyan eder:

*

AK Parti miting yapar / Muhalifler “O kadar da kalabalık değildi” der / “AK Parti bitmiş arkadaş” saptamaları yapanlar olur / Bir hafta sonra seçim olur / AK Parti kazanır.

*

Herkes sıkıldı bu döngüden.

Bir tek sosyal medyadaki CHP yapılanması sıkılmadı.

ÇALIŞMADIĞIM YER

CHP Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, kadınlarla kadın sorunlarının konuşulacağı bir toplantıya katılmış.

Toplantıda bir kadın, “Ne olacak Eskişehir’in trafik çilesi” diye sorunca...

Ayşe Ünlüce’nin yanıtı şu olmuş:

“Çalışmadığım yerden geldi.”

*

İlahi Ayşe Hanım!

Toplantının gündemi “trafik sorunu” olmayabilir ama bir belediye başkan adayı için trafik sorunu, çalışılmayacak yer olamaz.

CHP’yi değil DEM’i destekledi diye Leyla Zana’ya saldırmak

TUNÇ SOYER HAKLI

TUNÇ Soyer, İzmir’de partisinin adayı Cemil Tugay’ın hiçbir toplantısına katılmıyor. Yanına bile yaklaşmıyor Tugay’ın.

*

Tunç Soyer, neden böyle yaptığını şöyle izah etmiş:

*

“Hem beni aday gösterme hem de benden bu işin kazanılmasını bekle. Bu hakkaniyete uygun değil. Benim gibi başarısız bulunan birinin, ‘sütte leke var onda yok’ denilen adayın yanında olması ona zarar verir.”

*

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Valla ne yalan söyleyeyim Tunç Soyer’in argümanı bayağı kuvvetli bir argüman.

CHP’yi değil DEM’i destekledi diye Leyla Zana’ya saldırmak
CHP’yi değil DEM’i destekledi diye Leyla Zana’ya saldırmak

ADAYLARA SON HAFTA TÜYOLARI

- “Her şeyi anlattık, daha ne anlatacağız” demeyin. Tekrar iyidir velev ki 180 kere olsun.

*

- Her şehrin, her ilçenin kanaat önderleri, yönlendiricileri vardır. Onları son kez bir arayın.

*

- Ekip arkadaşlarınızı son kez toplayıp bir motivasyon konuşması patlatın.

*

- Teşkilat, örgüt çok mühimdir. İhmale gelmez. Teşkilatınızı, örgütünüzü diri tutun.

*

- Eş ve çocuklarla el ele şöyle bir kez salının ortalıkta. Olumlu etkisi büyük olur.

EŞSİZ BİR ORGANİZASYON

TÜRKİYE Kültür Yolu festivali nisan ayında başlıyor.

Adana’dan başlayan festival, bu yıl sırasıyla şu illerde yapılacak:

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Şanlıurfa / Bursa / Samsun / Trabzon / Van / Nevşehir / Erzurum / Çanakkale / Gaziantep / Ankara / Konya / İstanbul / Diyarbakır / İzmir / Antalya.

CHP’yi değil DEM’i destekledi diye Leyla Zana’ya saldırmak

*

Rakamları verirsem olayın boyutu daha iyi anlaşılır:

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40 bin sanatçı katılacak bu etkinliklere. 600’ün üzerinde mekânda gerçekleşecek etkinlikler. Planlanan etkinlik sayısı ise 6 bin.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sadece turizme odaklanan, sadece turizme ağırlık veren bir bakan değil.

Her yıl genişleterek sürdürdüğü Türkiye Kültür Yolu projesiyle kültür boyutuna da eşsiz katkı sağlıyor.

CHP’yi değil DEM’i destekledi diye Leyla Zana’ya saldırmak

İSLAMİ LİTERATÜRE HÂKİM OLMAYAN SİYASETÇİLERE TAVSİYELER

- Ayet ile hadis arasındaki farkı aman iyi araştırın. Bu ikisini birbirine karıştırmayın.

*

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- İlle dini bir vurgu yapmak istiyorsanız “Dinimiz mükemmel bir dindir” deyip geçin.

*

- Dini konularda cehaletinizi ortaya çıkaracak özgüvenli çıkışlardan kaçının.

*

- İlmihal düzeyinde de olsa dini konularda bilgi edinin. Yoksa dile düşersiniz.

*

- “Benim dedem hacıydı” falan demeyin. Dindarlar pek iplemez bunu.

*

- Kimsenin yüzünde “Rabbi yessir” gördüğünüzü söylemeyin. Pişman olabilirsiniz.

#DEM Parti#Leyla Zana#CHP
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