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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı

2 Şubat 2021

Bülent Arınç...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.

Çok tepki almış.

*

Cemil Çiçek de...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.

Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı

Hiç tepki almamış.

*

Yahu hâlâ fark etmediniz mi?

Bülent Arınç’ın aldığı tepkinin nedeni “AİHM kararı uygulansın” demesi değildi.

*

Peki ya neydi?

- Mesela... “Kürtlerin yaşadığı travmaları Demirtaş’tan öğrendim” demesiydi.

- Mesela... Kobani olaylarından tek kelimeyle bile bahsetmemesiydi.

- Mesela... “Batı’da HDP gibi bir parti olabilir mi?” konusuna hiç girmemesiydi.

- Mesela... Demirtaş’ın yazdığı bir kitabın promosyonunu yapmasıydı.

- Mesela... Kötü çağrışımları olan “Cübbeyi giyesim geldi” cümlesini kullanmasıydı.

- Mesela... Cumhurbaşkanı Erdoğan adına konuşuyor gibi yapmasıydı.


BÜTÜN PARTİLERİN YÖNETİMLERİNE SAĞLAM BİR TÜYO VERİYORUM

MADEM şu anda iki büyük blok var.

*

Ve madem her blok, ötekinden oy almak zorunda...

*

O halde yapılması gereken tek şey şudur:

*

Hiçbir parti yönetimi, hiçbir partinin tabanını rahatsız etmeyecek bir söylem tutturmalı.

*

Yani AK Parti yönetiminden herhangi bir isim, CHP eleştirisi yaparken...

Sürekli şunu göz önünde bulundurmalı:

*

“Acaba bu söylediğim CHP tabanını olumsuz etkiler mi? Acaba bu söylediğim, CHP tabanından bana gelebilecek tek bir oyu bile olumsuz etkiler mi?”

*

Aynı şekilde CHP yönetiminden herhangi bir isim, AK Parti eleştirisi yaparken...

Sürekli şunu göz önünde bulundurmalı:

*

“Acaba bu söylediğim AK Parti tabanını olumsuz etkiler mi? Acaba bu söylediğim, AK Parti tabanından bana gelebilecek tek bir oyu bile olumsuz etkiler mi?”

*

Uzatmaya hiç gerek yok.

İYİ Parti, MHP, HDP, Saadet...

Hepsi için geçerli bu söylediğim.

*

Kısacası...

Tabanları rahatsız etmeden oluşturulacak bir eleştiri dili bulunmalı.

*

AK Parti’nin CHP’yi eleştirdiğini gören bir CHP’li...

Kendisini incinmiş, ötekileştirilmiş, dikkate alınmamış, dışlanmış hissetmemeli.

*

CHP’nin AK Parti’yi eleştirdiğini gören bir AK Parti’li de...

Kendisini küçümsenmiş, rahatsız edilmiş, haksızlığa uğramış hissetmemeli.

*

HDP’yi eleştirirken bile...

HDP’ye oy veren insanlar dikkate alınmalı.

Eleştiri dili...

HDP’ye oy verenleri HDP’ye daha fazla tutunduracak bir dil olmamalı.

*

Bunu başarmak hiç kolay değil biliyorum.

*

Ancak şunu da biliyorum:

*

Ancak bunu yapmayı başaranlar kazanacaktır.


BIDEN ETKİSİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, giden AK Partililere yuvaya dönüş çağrısı yapıyor.

Çokbilmişler hemen başlıyor bilmiş bilmiş konuşmaya:

*

“Biden etkisi bu abi... Dur bak, daha neler olacak.”

*

CHP’den üç milletvekili istifa ediyor.

Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı

Çokbilmişler, yine devreye giriyorlar:

*

“Biden etkisidir bu... Biden etkisi.”

*

Devlet Bahçeli, HDP’nin kapatılması gerektiğini savunuyor.

Çokbilmişlerin bu konuda söyledikleri de aynı:

*

“İşte bak! Biden etkisi...”

*

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe’ye saygısızlık yapılmasını eleştiriyor.

Çokbilmişler, gayet çokbilmişçesine başlıyorlar yoruma:

*

“Biden etkisi... Biden etkisi... Biden etkisi...”

*

Şu yorumları Biden görse...

Şöyle der:

*

Amerika’da bir etkimiz olmadı ama Türkiye’yi maşallah bayağı bir etkilemişiz.

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Nusret’in Türkiye’nin yüzü olmasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ocak 2021
Ben de Nusret’in...

Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.

İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.

Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.

Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.

Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.

*

Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.

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Ben de Gergerlioğlu’dan bir şey talep ediyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Ocak 2021
HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, benim “çıplak arama” konusunda bir şeyler yazmamı istiyor.

Sürekli.

İnatla.

Durmaksızın.

*

Telefonuma mesajlar atıyor.

Atıyor, atıyor, atıyor.

*

Sonra da Twitter’dan...

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Mesut Özil’e bile bu yapıldı! Almanya’da yabancı Türkiye’de Alamancı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ocak 2021
Burak Yılmaz adlı milli futbolcumuz, Mesut Özil’e laf sokmuş.

 

Dediği şu:

*

“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”

*


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Binali Yıldırım’la Balyoz/Ergenekon konulu bir sohbet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ocak 2021
Binali Yıldırım’la uzun bir telefon konuşması yaptım dün.

 

Binali Bey...

Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.



*

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Binali Bey’in doğrusu Binali Bey’in yanlışı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Ocak 2021
Binali Yıldırım, AK Parti’nin bir il kongresinde yaptığı konuşmada şöyle demiş:

“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”

*

Buraya kadar söyledikleri doğru.

*

Gerçekten de...

AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.

*

Gerçekten de...

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En önemli iki gündem: Gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2021
Türkiye’nin iki önemli gündem maddesi var:

BİR: Kafe ve restoranların durumu.

*

İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.

*

Dünkü Hürriyet’te...

Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.

Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...

En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...

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Merkel’in yerine gelecek isim PKK’yı çok üzecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2021
Merkel’in yerine gelecek isim belli oldu: Armin Laschet.

 

Laschet’in en önemli iki özelliği var:

- BİR: Türkiye dostu...

- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...

*

Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...

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Bütün yönleriyle aşı sırası olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ocak 2021
Hadi gelin hatırlayalım.

 

Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...

Bazı önemli şahıslara...

Şöyle bir soru soruluyordu:

*

“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”

*

Önemli şahıslar, bu soruya...

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Sevim Gözay’la bir anı: Birand’ın aykırı imam hatip programına çıkmıştık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ocak 2021
İmam-hatipler, bir zamanlar bu ülkenin en önemli tartışma konusuydu.

Önleri kesilir, tartışılırdı.

Sayıları artar, tartışılırdı.

Mağdur edilirler, tartışılırdı.

Mağduriyetleri giderilir, tartışılırdı.

Tartışılır babam tartışılırdı yani.

*

Bu nedenle de...

İmam-hatipler, bir zamanlar tartışma programlarının

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Sözde

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ocak 2021
Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde çok sert.

İyi ama...

- İktidar yumuşak mı?

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?

- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?

Hayır! Asla!

*

Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:

*

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WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2021
Dadanmacı bir kişilik olduğum için tiryakisi olduğum bir şeyi hemen terk edemediğimden...

- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...

*

- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...

*

- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...


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Milli Mücadele yedi düvel falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2021
Metin Hülagü adlı tarih profesörü, sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapmış:

“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”

*

Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.

Akıl ve izan çerçevesinde...



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Bizim çocuklar yapmadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2021
12 Eylül darbesinin haberi ABD’ye ulaştığında...

Bir ABD yetkilisi...

“Our boys have done it” demişti.

Yani...

“Bizim çocuklar başardı.”

ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.

Bir yetkilimiz çıksa da...

“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...

*

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Boğaziçi protestoları kimin işine yarayacak?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2021
Eğer bu protestolar...

Amacından saparsa...

Tadında bırakılmazsa...

Bir büyük kargaşaya dönüşürse...

İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...

Üniversitenin dışına taşarsa...

Barışçıl yönünü kaybederse...

Polisle çatışma noktasına varırsa...

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Hasip, Emine Fatma, Sırrı Selahattin Ahmet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ocak 2021
İYİ Parti’nin önemli isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, HDP’ye karşı bugüne kadar yapılmış en sert açıklamalardan birini yapmış.

 

Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.

*

Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:



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