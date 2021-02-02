Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı

Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.
İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.
Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.
Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.
Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.
*
Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.
Sürekli.
İnatla.
Durmaksızın.
*
Telefonuma mesajlar atıyor.
Atıyor, atıyor, atıyor.
*
Sonra da Twitter’dan...
Dediği şu:
*
“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”
*
Binali Bey...
Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.
*
“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”
*
Buraya kadar söyledikleri doğru.
*
Gerçekten de...
AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.
*
Gerçekten de...
BİR: Kafe ve restoranların durumu.
*
İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.
*
Dünkü Hürriyet’te...
Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.
Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...
En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...
Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...
Bazı önemli şahıslara...
Şöyle bir soru soruluyordu:
*
“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”
*
Önemli şahıslar, bu soruya...
Önleri kesilir, tartışılırdı.
Sayıları artar, tartışılırdı.
Mağdur edilirler, tartışılırdı.
Mağduriyetleri giderilir, tartışılırdı.
Tartışılır babam tartışılırdı yani.
*
Bu nedenle de...
İmam-hatipler, bir zamanlar tartışma programlarının
İyi ama...
- İktidar yumuşak mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?
- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?
Hayır! Asla!
*
Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:
*
- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...
*
- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...
*
- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...
“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”
*
Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.
Akıl ve izan çerçevesinde...
Bir ABD yetkilisi...
“Our boys have done it” demişti.
Yani...
“Bizim çocuklar başardı.”
ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.
Bir yetkilimiz çıksa da...
“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...
*
Amacından saparsa...
Tadında bırakılmazsa...
Bir büyük kargaşaya dönüşürse...
İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...
Üniversitenin dışına taşarsa...
Barışçıl yönünü kaybederse...
Polisle çatışma noktasına varırsa...
Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.
*
Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:
Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı
Bülent Arınç...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Çok tepki almış.
*
Cemil Çiçek de...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Hiç tepki almamış.
*
Yahu hâlâ fark etmediniz mi?
Bülent Arınç’ın aldığı tepkinin nedeni “AİHM kararı uygulansın” demesi değildi.
*
Peki ya neydi?
- Mesela... “Kürtlerin yaşadığı travmaları Demirtaş’tan öğrendim” demesiydi.
- Mesela... Kobani olaylarından tek kelimeyle bile bahsetmemesiydi.
- Mesela... “Batı’da HDP gibi bir parti olabilir mi?” konusuna hiç girmemesiydi.
- Mesela... Demirtaş’ın yazdığı bir kitabın promosyonunu yapmasıydı.
- Mesela... Kötü çağrışımları olan “Cübbeyi giyesim geldi” cümlesini kullanmasıydı.
- Mesela... Cumhurbaşkanı Erdoğan adına konuşuyor gibi yapmasıydı.
BÜTÜN PARTİLERİN YÖNETİMLERİNE SAĞLAM BİR TÜYO VERİYORUM
MADEM şu anda iki büyük blok var.
*
Ve madem her blok, ötekinden oy almak zorunda...
*
O halde yapılması gereken tek şey şudur:
*
Hiçbir parti yönetimi, hiçbir partinin tabanını rahatsız etmeyecek bir söylem tutturmalı.
*
Yani AK Parti yönetiminden herhangi bir isim, CHP eleştirisi yaparken...
Sürekli şunu göz önünde bulundurmalı:
*
“Acaba bu söylediğim CHP tabanını olumsuz etkiler mi? Acaba bu söylediğim, CHP tabanından bana gelebilecek tek bir oyu bile olumsuz etkiler mi?”
*
Aynı şekilde CHP yönetiminden herhangi bir isim, AK Parti eleştirisi yaparken...
Sürekli şunu göz önünde bulundurmalı:
*
“Acaba bu söylediğim AK Parti tabanını olumsuz etkiler mi? Acaba bu söylediğim, AK Parti tabanından bana gelebilecek tek bir oyu bile olumsuz etkiler mi?”
*
Uzatmaya hiç gerek yok.
İYİ Parti, MHP, HDP, Saadet...
Hepsi için geçerli bu söylediğim.
*
Kısacası...
Tabanları rahatsız etmeden oluşturulacak bir eleştiri dili bulunmalı.
*
AK Parti’nin CHP’yi eleştirdiğini gören bir CHP’li...
Kendisini incinmiş, ötekileştirilmiş, dikkate alınmamış, dışlanmış hissetmemeli.
*
CHP’nin AK Parti’yi eleştirdiğini gören bir AK Parti’li de...
Kendisini küçümsenmiş, rahatsız edilmiş, haksızlığa uğramış hissetmemeli.
*
HDP’yi eleştirirken bile...
HDP’ye oy veren insanlar dikkate alınmalı.
Eleştiri dili...
HDP’ye oy verenleri HDP’ye daha fazla tutunduracak bir dil olmamalı.
*
Bunu başarmak hiç kolay değil biliyorum.
*
Ancak şunu da biliyorum:
*
Ancak bunu yapmayı başaranlar kazanacaktır.
BIDEN ETKİSİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, giden AK Partililere yuvaya dönüş çağrısı yapıyor.
Çokbilmişler hemen başlıyor bilmiş bilmiş konuşmaya:
*
“Biden etkisi bu abi... Dur bak, daha neler olacak.”
*
CHP’den üç milletvekili istifa ediyor.
Çokbilmişler, yine devreye giriyorlar:
*
“Biden etkisidir bu... Biden etkisi.”
*
Devlet Bahçeli, HDP’nin kapatılması gerektiğini savunuyor.
Çokbilmişlerin bu konuda söyledikleri de aynı:
*
“İşte bak! Biden etkisi...”
*
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe’ye saygısızlık yapılmasını eleştiriyor.
Çokbilmişler, gayet çokbilmişçesine başlıyorlar yoruma:
*
“Biden etkisi... Biden etkisi... Biden etkisi...”
*
Şu yorumları Biden görse...
Şöyle der:
*
Amerika’da bir etkimiz olmadı ama Türkiye’yi maşallah bayağı bir etkilemişiz.
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