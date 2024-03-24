Bütün gözler bu altı kişinin üzerinde

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Biraz ışıltısı eksik gibi

TÜRKİYE’nin en az tanıdığı isim.

Bana biraz ışıltısı eksik gibi geliyor.

Tunç Soyer’e göre epey asosyal, fazlasıyla apolitik ve hayli sönük.

Konuşmasını dinledim: İnişleri çıkışları yok. Düz konuşuyor, dümdüz.

Bir esprisi yok.

*

Sosyal medya hesaplarını inceledim.

Son dönemde kendini tamamen Özgür Özel’in desteğine odaklamış.

Kendisini arka planda, Özgür Özel’i ön planda tutmaya hayli özen gösteriyor.

*

Ağır başlı bir aday izlenimi mi vermek istiyor acaba? Yoksa olduğu gibi mi? Bunu da tam olarak anlayabilmiş değilim.

Bari “İzmirlilik” üzerinden epik bir çıkış yapsa.

TURGUT ALTINOK ANKARA/AK PARTİ

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Öfkeli değil dervişane

HİÇ tanımıyordum kendisini.

Uzaktan ama çok uzaktan baktığımda hayli öfkeli, eleştiriye kapalı biri izlenimi alıyordum.

Bir kez TV programında bir araya geldik.

Baktım:

Hiç de öfkeli değildi. Sürekli gülümsüyordu. Eleştiriye tahammül eşiği hayli yüksekti.





Dervişane bir edası vardı.

*

AK Partili adaylar içinde CHP’nin sosyal medya yapılanmasının en çok hedefe koyduğu isim haline geldi.

Vuruyorlar da vuruyorlar.

Şu ana kadar salvoları olgunlukla savuşturmasını iyi bildi.

*

Karşıtları malvarlığı olayında kıvamı öyle kaçırdılar ki... Tartışmalar neredeyse işine yarayacak gibi.

Ama sonuçta kararı tabii ki Ankara’nın seçmenleri verecek.

EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL / CHP

2019’a göre biraz farklı

2019 seçim kampanyasındaki tutumu şöyleydi:

Aşırı mütevazıydı, alttan alıyordu, sivriliklerden kaçınıyordu, en haksız eleştiriler karşısında bile süper sabırlı davranıyordu.

*

Bu seçim kampanyasındaki tutumu ise şöyle:

“Ağzım iyi laf yapıyor, polemikte 10 kaplan gücündeyim, o halde neden bu yönüme abanmayayım ki” yaklaşımını kalkış noktası olarak benimsemiş görünüyor.

*

Bu yeni yaklaşımı tutacak mı, tutmayacak mı?

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Hep birlikte göreceğiz.

*

Bir şey daha:

Bu seçimde CHP’nin tüm kampanyasını sırtlanmış görünüyor.

HAMZA DAĞ İZMİR / AK PARTİ

Seçimin yıldızı oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı görevini sürdürürken kendisini tam olarak ortaya koyamıyormuş demek ki.

İzmir’de yıldız olmasının başka bir açıklaması yok.

*

Bu seçimin en barışçıl, en seviyeli, en sempatik, en polemikten uzak duran, en kucaklayıcı adayı oldu.

“İzmir’e çivi çakmadınız çivi” demedi. Eski başkanlara yönelik tek bir kelime bile etmedi. Ağzından negatif tek bir cümle bile çıkmadı.

Gördüğüm kadarıyla da İzmirli sevdi bu tavrı.

*

İzmir gibi son dönemlerde CHP’yle özdeşleşmiş bir şehirde kazanma ihtimalinden söz edilmesi bile başlı başına bir olay.

*

Anladığım şudur:

Hamza Dağ...

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İzmir’in kodlarını çözmüş, İzmir’in havasını içselleştirmiş, İzmir’in stilini kavramış.

Dikkat çekmesinin temel nedeni bu.

MANSUR YAVAŞ ANKARA / CHP

Susarak götürüyor süreci

KOCA seçim sürecini neredeyse susarak, pek konuşmayarak götürdü, götürüyor.

Bu açıdan siyaset bilimcilerinin üzerinde çalışma yapmaları gereken bir konu haline gelmiş durumda.

*

Halim selim görüntüsünü korumak istiyor.

Gerçi Turgut Altınok’un malvarlığıyla ilgili tartışmalarda bu görüntüsünü biraz bozdu ama neyse...

*

En sevdiği şey: Konser.

Olay şöyle cereyan ediyor: İstanbul’dan sanatçılar geliyorlar, konser veriyorlar, konser sırasında kendisi halkı selamlıyor. Buna bayılıyor. Kampanyasının nirengi noktası bu.

*

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Bakalım susarak prim yapma sürecini bu seçimde de sürdürecek mi?

MURAT KURUM İSTANBUL / AK PARTİ

Enerjik, istekli ve hazır

AVANTAJ hanesine şunlar yazılabilir:

Hizmet adamı izlenimi veriyor. Koşturma potansiyelinin yüksek olduğuna milleti ikna edebiliyor. Sonuç odaklıymış gibi bir yaklaşımı var.

*

Dezavantaj hanesine ise şu yazılabilir:

İş yapmaya, hizmet etmeye, koşturmaya ayarlı bünyesi, siyaset sahnesinin kendine özgü esnemelerine anında uyum sağlamakta zorlandı.

*

Bugün geldiğimiz nokta şudur:

Enerjik, istekli ve hazır bir görüntü veriyor.

Seçmene bu yönünü iyi yansıttığını düşünüyorum.

*

Tartışmada, polemikte falan geride kalacağını düşünüyordum. Son iki haftadır, bu alanda da gayet iyi bir performans sergiledi.

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KARABÜK PALAVRASI

INSTAGRAM’da “Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası” diye bir hesapta öğrenciler itiraflarda bulunmuş.

Siyah öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıklarını, bu yüzden HPV ya da HIV şüphesiyle hastaneye gittiklerini anlatmışlar.

*

Bu olay, sosyal medya denilen palavra meydanında aldı yürüdü.

Yabancı düşmanlığı için zemin arayanlar, seks geyiği çevirmeye merak duyanlar, ortalık karışsın da ne olursa olsun diye düşünenler... Hepsi bir araya gelip bu olayın üzerinde tepindiler de tepindiler.

*

Sonuç?

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

Açıklamada şu üç vurgu yer aldı.

- BİR: İlimizde HIV pozitif ve HPV pozitif vakalarında herhangi bir anlamlı değişiklik olmamıştır.

- İKİ: Sağlık tesislerimize son günlerde konuyla ilgili bir başvuru olmamıştır.

- ÜÇ: Sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir.