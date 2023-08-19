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Bunca merak varken siyasetten kopulur mu

#İmamoğlu#Kılıçdaroğlu#Robbie Williams

*

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- Merak ediyoruz: İmamoğlu kazanacak mı kazanamayacak mı?

*

- Merak ediyoruz: AK Parti, İstanbul’da kimi aday gösterecek?

*

- Merak ediyoruz: Muhalif seçmenlerin küslüğü ne kadar sürecek?

*

- Merak ediyoruz: İYİ Parti, CHP ile yolunu gerçekten ayıracak mı?

*

- Merak ediyoruz: Babacan, CHP’den 15 ilçe belediyesi tokatlayacak mı?

*

- Merak ediyoruz: AK Parti’nin Ankara planı ne olacak?

*

- Merak ediyoruz: Kılıçdaroğlu 2030’da da genel başkan mı?

*

Bunca merak varken...

Siyasetten kopulur mu kopulur mu?

ESTETİK AMELİYATLA BAKLAVA KASLAR

ESTETİK ameliyatla baklava kasına sahip olmak, bende şuna benzer bir his uyandırıyor:

*

Pahalı, ünlü bir markanın çakmasını kullanarak kişisel tatmin hissi.

MUTLU OLMAK İSTİYORSANIZ

- Hiçbir şeyi gereğinden fazla ciddiye almayın.

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- Arada sırada tantuni dürüm yemeyi ihmal etmeyin.

- Robbie Williams’tan gamsız bir alışkanlıkla “enişte” diye söz edin.

- Kötülüğün her an karşınıza çıkacağını unutmayın.

- Hiç çaktırmadan dalga geçin.

- Telefonun esiri olmayın, telefon sizin esiriniz olsun.

- İddialı kişiliklere sürekli “Doğru, haklısın, tabii” diye cevap verin.

‘GÜLDEN’CİYİM

“ENİŞTE” tartışmasını bir tarafa bırakırsak ben Gülden’ciyim.

Bunca merak varken siyasetten kopulur mu

*

Neşe Karaböcek’in şarkı söyleyişindeki buyurgan edasındansa Gülden Karaböcek’in yüreklere işleyen tarzını tercih ederim.

*

“Dilek Taşı”nı arada aklıma gelir dinlerim. “Kırılsın Ellerim”i eski günleri yâd etmek istediğimde açarım. “Sürünüyorum”u özlediğim çok olur.

Gülden Karaböcek şarkılarının bende hatırası var yani.

PORTOFİNO, FLORANSA CANNES, YUNAN ADALARI

Bunca merak varken siyasetten kopulur mu

BANA klişenin klişesi tatil yerleri say deseler vereceğim cevap şu olur:

*

Hakan Sabancı’nın sevgilisi Hande Erçel’le birlikte gittiği yerlere bak. Sorunun cevabı orada.

*

Ben en çok genç Sabancı’nın bu klişe tatil yerleri için harcadığı 30 milyona üzüldüm.

KARİYER OLAYINDA PLAN YAPMAYIN PLAN

BİR önceki Papa’ya sormuşlar:

*

“Papa olmak için ne yaptınız?”

*

Papa Bey cevap vermiş:

*

“Hiçbir şey.”

*

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En iyi kariyer planı, bir kariyer planı yapmamaktır.

İşini iyi yaparsan, görevine odaklanırsan, vazifenin hakkını verirsen, bunlar yeter de artar bile.

Fazladan, özellikle bir şey yapmaya gerek yok yani.

DOĞDUĞU EV KADERİ OLMADI

BUGÜN Kelebek’te haberi var:

*

Kelebek yazarı Arda Sayıner, Nusret’le Erzurum yolculuğu yapmış.

Bunca merak varken siyasetten kopulur mu

Nusret’in köyüne gitmişler, doğduğu evi ziyaret etmişler.

*

Yoksul bir köy evinden çıkıp 32 restoranlık bir gastronomi imparatorluğu kurmak... Her babayiğidin kârı değil.

*

Nusret’in macerası ayrıca “Doğduğun ev kaderindir” tezini çöp sepetine basket yapıyor.

MEHMET ŞİMŞEK YALANINA DAİR

BİR palavra uydurdular.

Bunca merak varken siyasetten kopulur mu

Yok Mehmet Şimşek istifa etmiş, yok güç bela ikna edilmiş falan.

*

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İletişim Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı:

*

Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturulmaya çalışılıyor. Bu yalan habere itibar etmeyin. Mehmet Şimşek göreve geldiği günden beri çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

*

Mehmet Şimşek’le ilgili dezenformasyon, sıradan bir dezenformasyon değil.

Piyasayı manipüle edebilecek bir yönü var.

*

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sırf bu nedenle çok kuvvetli bir iletişim reaksiyonu sergilemesi şart.

*

Piyasayı düzeltme misyonuyla görev yapan önemli bir bakanın adı, piyasayı manipüle etmek isteyen düzenbazlar tarafından bu kadar kolay kullanılmamalı.

#İmamoğlu#Kılıçdaroğlu#Robbie Williams
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