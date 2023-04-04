Bu neyin nefreti mi? Anlatayım o zaman

Haberin Devamı

Erdoğan’a ayrı, Erdoğan’a oy verenlere ayrı beddualar ediyor.

*

Beddualarından biri de şu: “Torunlarını parça parça yapsın, mezara koysun.”

*

Bir baba olarak kendi çocuklarına da bu şekilde beddua edildiğini gören Selçuk Bayraktar’ın nasıl bir sarsıntı içine girmiş olabileceğini varın siz hesap edin.

Ancak Selçuk Bayraktar, yine de soğukkanlılığını korumuş ve bu videoyla ilgili olarak sosyal medyadan şöyle seslenmiş:

*

“Bu neyin nefretidir?”

*

Selçuk Bayraktar’ın sorusunun cevabını vereyim:

*

- Ülkede yapılacak seçim, bir tercihin değil de bir nefretin konusu haline getirilmiş durumda ya... İşte bu, onun nefretidir.

*

- “Erdoğan’ın karşısına tuvalet terliği konsa ona oy veririm” diye bir şuur kaybı yaşanıyor ya... İşte bu, onun nefretidir.

*

- Kutuplaştır, cepheleştir, böl, parçala ve parsayı topla siyaseti yürürlükte ya... İşte bu, onun nefretidir.

Haberin Devamı

- Muharrem İnce bile muhaliflerin kendisine yönelik tepkilerini yumuşatmak için “Ben Erdoğan’dan, hepinizden daha çok nefret ediyorum” deme gereği duyuyor ya... İşte bu, onun nefretidir.

*

Ekranlarda estirilen nefret rüzgârları... Siyasetçilerin birbirlerini alabildiğine şeytanlaştırması... Seçimin kanlı bir meydan savaşına dönüştürülmesi... 15 Mayıs sabahı kardeş kalınmasının imkânsızlaştırılması...

İşte bütün bunlardır o şahsı...

Böylesine acımasız kılan. Böylesine korkunç yapan. Böylesine şefkatten, sevgiden, merhametten uzaklaştıran. Böylesine insanlıktan çıkaran.

*

Bu şahsı, dün gözaltına almışlar. Yanlış.

*

Yapılması gereken şudur:

Bu şahıs, derhal bir ambulansa konulmalı ve en yakın hastanenin “nefretten arındırma ve yeniden insan olma” bölümüne kaldırılmalı. Ve ancak tam olarak iyileştikten sonra toplum içine salıverilmeli.

NE ÇOK GÜLLAÇ SEVEN VARMIŞ

Haberin Devamı

ANNEM epeydir bende misafir. Ramazanı birlikte geçiriyoruz. Geçenlerde kendisine sordum: “İftarda tatlı olarak ne istersin?” Hiç düşünmeden “Güllaç olsa ne iyi olur. Pek severim güllacı” demesin mi? Güllaç karşıtı fiillerin odağı olmaktan kapatılmayı göze aldığım için az kalsın çıldıracaktım.

*

Güllaç karşıtı yazımın yayınlandığı gün WhatsApp’tan mesaj yağdı: Güllaç fotoğraflarının altına “Bunu nasıl sevmezsin?” diye yazan yazana... Baktım: Damak zevkine güvendiğim ne kadar eşim dostum varsa hepsi güllaç üzerine epik destanlar yazıyorlar. Gustosundan emin olduğum bizim Savaş Özbey bile güllaç güzellemesi yaptı. OMG!

*

Kendimi resmen yüz bin imza toplamaya kalkıştıktan sonra süper derin bir hayal kırıklığına uğrayan Ahmet Özal gibi hissettim.

*

Haberin Devamı

Şimdi önümde iki seçenek var: Ya coğrafya kaderdir diye katlanacağım ya da güllaçsız bir ülkeye göç edeceğim.

İYİ PARTİ’Yİ KUTLARIM

HİÇBİR partinin aklının ucundan bile geçmiyor milletvekili adaylarını delegeye ya da üyeye sormak. İşte böyle bir ortamda İYİ Parti, bir temayül yoklaması yaptı.

*

Ankara’da bir kavga dövüş çıkmış temayül yoklamasında ama olsun. Eğer temayül yoklamasından çıkacak sonucu dikkate alarak listelerini oluşturacaklarsa bu seçimin en demokratik hareketini İYİ Parti’nin yaptığını söyleyebilirim.

PATATES / SOĞAN

Geçen seçimin ana teması patates soğandı.

O kadar ki soğan depolarına baskın bile yapılmıştı. Muhalefetin dilinden düşmüyordu patates soğan.

*

Haberin Devamı

Bakıyorum: Yine soğan gündemi var ülkede. Bakıyorum: Muhalefet yine soğana sarmış durumda.

*

Eğer bu seçimde de soğan gündemine rağmen Erdoğan kazanırsa... “Soğan, muhalefete uğursuzluk getiriyor” diyeceğim.

YIKARSA BU DÜNYAYI KEDİLER KÖPEKLER YIKAR

SEÇİME doğru kedi köpek mama fiyatlarında astronomik artışlar var.

Ya bu mamalardaki KDV kaldırılmalı ya da yerli mama üretimine geçilmeli.

*

Hiçbir şeyi dikkate almıyorsunuz. Bari seçim yaklaşırken kedi köpek oylarını dikkate alın.

BAĞCILAR KALABALIĞININ ARKASINDAKİ GENÇ İSİM

BAĞCILAR, bizim Demirören Medya’nın bulunduğu ilçe. Biraz da bu münasebetle Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’le tanışıklığım var. İlk gördüğümde “Ne kadar genç” diye geçirmiştim içimden. Çok azimli olduğuna dair izlenim edinmiştim.

Haberin Devamı

Başkan Abdullah Özdemir, geçenlerde Bağcılar’da bir açılış yaptı. Dikkat: Miting değil açılış. Ama ortaya çıkan muazzam kalabalık, sanki iddialı bir miting havası çıkardı ortaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da hayli memnun bırakan bir kalabalıktı. Çabasına tanık oldum: Kalabalığın toplanması için en büyük çabayı Özdemir gösterdi.

*

Bağcılar, AK Parti’nin kalesi. Bunun farkındayım. Ama yine de ramazan günü iftar saatinden önce düzenlenen bu açılışa bu denli büyük kalabalığın katılmasını sağlamak az buz iş değil.

KILIÇDAROĞLU’NA DİNİ KONULARLA İLGİLİ VAAZ

- Bu iktidarla dinsel yarışa girilmez. Bu insanlar, bu kültürün içinde yoğrulmuş. Böyle bir yarışta yenilgi kaçınılmazdır.

*

- Bu kültürün sembollerine, inceliklerine vâkıf olmak kolay iş değildir. Yarışa girdiğin an hata yapman kaçınılmaz.

*

- Sen hiç hata yapmasan bile senin çevrende bu kültüre karşı hoyratlık sergileyen çok kişi var. Bir çuval inciri berbat ederler.

*

- Karşındakileri dinsel tezlerle alt etmen mümkün değil. Vazgeç bu sevdadan. Tezlerini dinsel alandan kurma.

*

- Modernist ilahiyatçılara da bel bağlama. Onların, geniş halk kalabalıkları arasında pek bir karşılığı yok maalesef.