Bu gerekçeli karar tepemin tasını attırdı

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Öfke doluyum.

Sinirden köpürmüş vaziyetteyim.

Elim ayağım tutmuyor.







O derece yani.

*

Pınar Gültekin davasında verilen gerekçeli karardan söz ediyorum.

*

Gerekçeli kararı okurken...

En çok sinirlendiğim bölüm şurasıydı:

*

“Sanığın profesyonel bir sağlık personeli olmadığı da gözetildiğinde maktulün boğazını ölümü gerçekleştirecek nitelikte kırık oluşmasına neden olacak kadar sıktıktan sonra maktulün henüz ölmemiş olduğunu bilemeyebileceği...”

*

Ne demek istiyorlar bu cümlelerle?

Şunu demek istiyorlar:

*

Katilimiz, Pınar’ın boğazını sıktı.

Hem de kuvvetlice sıktı.

O kadar sıktı ki Pınar’ın boğazında kırık bile oluştu.

Katilimiz de Pınar’ı öldü sandı.

Eh yavrucak, profesyonel bir sağlık personeli değil ki!

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Nereden bilsin ölmediğini...

Öldü sandı.

Dolayısıyla canlı canlı yakmış sayılmaz.

*

Öfkem tepemdeyken...

Bir de şu kısmı okudum:

*

“Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmekteki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulü cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde...”

*

Bu bölümde de şunu söylemek istiyor sayın mahkememiz:

*

Bakmayın siz katilimizin Pınar’ı diri diri yaktığına...

Öldüğünü bilmiyordu ki çocukcağız!

Ayrıca katilimiz, Pınar’ı yakıp da keyif mi aldı sanıyorsunuz?

Katilimizin amacı, keyif almak değildi.

Delilleri yok etmeye çalışıyordu yavrucak.

Zevkine yakmadı yani.

*

Bu ne abi?

Bu ne?

Bu nasıl gerekçe?

Bu nasıl karar?

*

Pınar’a karşı...

Zerre kadar merhamet yok, milim empati yok, dirhem anlayış yok.

*

Ama katile karşı...

Merhamet gani... Empati en üst seviyede... Anlayış göz yaşartıyor.

*

Böyle gerekçeli karar mı olur Allah’ınızı severseniz?

Yahu katilin bile aklına, “Evet, yaktım. Ama hiç zevk almadım yakarken” demek gelmemiştir.

*

Bir mahkeme...

“Yaktı ama hele bir sorun niye yaktı?” yaklaşımıyla yaklaşır mı olaya?

*

Bak, yine sinirlendim.

Elim ayağıma dolanmaya başladı.

Daha fazla devam edemeyeceğim.



İLHAN KESİCİ’DEN SIRADAN BİR CHP’Lİ TAVRI BEKLENİR Mİ



İLHAN Kesici, nevi şahsına mahsus bir siyasetçidir.

*

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Doğu’yu da bilir, Batı’yı da bilir. Uluslararası toplantıların gözdesidir. Yakın tarihe düşkündür. Bir ara tenise merak sarmıştır. Anadolu’nun en nadide türkülerini, kafasını gözünü yarmadan okumasını becerir. Kültürler arası yolculuk yapmayı sever. Rahman Suresi’ni iyi kıraat edenleri takip eder. Kürtçe öğrenme hevesine kapılır. Batı’da çıkan kitapları hemen edinir.

*

Yani demem o ki...







İlhan Kesici’den sıradan ve klasik bir CHP’li milletvekili tavrını sergilemesini beklememek gerekir.

*

İlhan Kesici’nin İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesine katılmasını, cenazede Cübbeli Ahmet’le selamlaşmasını yadırgayanlara sesleniyorum:

*

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Kesici, klasik CHP’li bir milletvekili değildir.

CHP içindeki bir tattır, bir dokudur, bir renktir.

*

Olaya böyle bakarsanız...

Belki biraz yatışmanız mümkün olabilir.

Aksi takdirde...

Evrenin yapısı yatışır, sizin yatışmanız mümkün olmaz.



İDAM



İDAM cezasına karşıyım.

“İdam” kelimesini duyunca...

Yüzümü ekşitirim.

*

Fakat idam konusu, güzelim Marmaris’imizin ormanlarını yakan o uğursuz adam için telaffuz edildiğinde...

Yüzümü hiç ekşitmedim.

*

Hatta kayıtsız bir tebessümle karşıladım.

MUSTAFA SARIGÜL’ÜN ATİNA ÇIKARMASI



BAKTI TikTok şakalarıyla çıkış yapamıyor, tam randıman alamıyor.

O da tuttu Atina’nın göbeğinde Türk bayrağıyla gösterisini yaptı.

Dün Yunanistan’da resmen Sarıgül rüzgârı esti.

*

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Yunan basını da yakın takibe aldı Sarıgül’ü.







Yunan medyası, Sarıgül haberleriyle dolup taştı.

Kısacası Sarıgül, Atina’yı sarstı.

Ama bakalım bizim buraları sarsabilecek mi?

Yoksa millet yine TikTok şakası muamelesi mi yapacak?

*

Ama yine de hakkını teslim etmek lazım:

Atina’da Meclis binası önünde Türk bayrağıyla gösteri yapmak, öyle hemen yabana atılacak bir iş değil.

*

Gerçi Sarıgül, binanın tam önünde değil epey ilerisinde ve biraz da kıyı kıyı giderek yaptı gösterisini ama olsun.

Bunun için de yürek lazım.

*

Son tahlilde...

Her yürek, ille de mangal gibi olacak diye bir koşul yok.