Bolivya dağlarından gelen devrimci Zülfü

Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
*
Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
*
İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
*
Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
*
Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
*
Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
*
Şu türden zorunluluklar:
*
- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
*
- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
*
- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
*
- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Bolivya dağlarından gelen devrimci Zülfü
Zülfü Livaneli’ye göre...
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi Bolivya dağlarından az önce gelmiş sertlik yanlısı olmayan bir Tamil gerillasıdır.
*
İyi ama 1994 yılında...
Zülfü Livaneli, İstanbul’a belediye başkan adayı olduğunda ne olmuştu?
Hatırlayalım:
*
- Şehrin çeperlerinden, yoksul mahallelerinden, varoşlarından, gecekondularından, periferisinden... Yani solun doğal mıntıkası sayılması gereken yerlerden gelen tüm oyları Tayyip Erdoğan almıştı.
*
- Şehrin merkezinden, zengin semtlerinden, komprador kesimlerinden, tuzu kuruların olduğu yerlerden... Yani sağcı kapitalizmin doğal mıntıkası sayılması gereken yerlerden gelen tüm oyları Zülfü Livaneli almıştı.
*
Zülfü Livaneli’nin solculuğu da bu kadardır yani.
BİZİM ADAYI TELEVİZYONDA NİYE FAZLA GÖSTERİYORSUN?
Dava şuuru, siyasi partiler için olmazsa olmazdır.
*
Nedir dava şuuru?
*
- Bir oy fazla almak için çırpınmaktır.
- Partinin aday diye ortaya çıkardığı şahıs için var gücünle çalışmaktır.
- Partinin aleyhine olacak bir tutum almayı aklının ucundan bile geçirmemektir.
- Kişisel hırslarından arınmaktır.
- Partililerini yoldaş bilmektir.
- Hizipleşmemektir.
- İç çekişmelere enerji harcamamaktır.
- Bencillikten uzak durmaktır.
- Partideki kişisel ikbalini zerre kadar hesaba katmamaktır.
*
Benim CHP ile ilgili olarak ta en başından beri yaptığım bir saptama var:
*
“Bu partide bir dava şuuru yok” der dururum.
*
AK Parti dahil bütün partilerde bu şuurdan yoksun kimseler vardır tabii ki.
Ama CHP’de maalesef bu tür kişilerin sayısı çok fazla.
*
Ve yine CHP’de...
Dava şuurundan nasip almamış tipler, genelde genel başkan yardımcısı konumunu işgal etmektedirler.
*
Halk TV eski genel müdürü Şaban Sevinç, CNN Türk’te Tarafsız Bölge’de şöyle bir açıklama yaptı:
*
“Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayıyken bazı CHP genel başkan yardımcıları beni arayıp ‘Neden İnce’nin mitinglerini bu kadar fazla gösteriyorsun? Başımıza bela mı edeceksin bu adamı?’ dediler.”
*
İşte bu açıklama...
CHP’deki dava şuuru eksikliğinin nirvanaya ulaştığının kanıtıdır.
SEVDİĞİM KOKULAR
- Haşlanmış süt mısırı kokusu...
- Beyaz çikolata kokusu.
- Yağmurlardan sonraki toprak kokusu.
- Matbaadan yeni çıkmış gazete kokusu.
- Yeni satın alınmış araba kokusu.
- Yeni yapılmış kahve kokusu.
- Ihlamur ağaçlarının kokusu.
KORKUNÇ BİR FOTOĞRAF
- Spartaküs filminde köle pazarı canlandırmasının fotoğrafı değil bu.
*
- Suçüstü yakalanmış darbeciler fotoğrafı da değil.
*
- Erşan Kuneri’nin yeni çekeceği film için seçme yapmasının fotoğrafı da değil.
*
Peki ya ne fotoğrafı? Best Model Türkiye final elemeleri fotoğrafı.
*
Her şeyi geçtim.
Bizim Kenan, Çağatay, Kıvanç falan da böyle bir elemeden geçip de mi geldi?
Hafazanallah! Hafazanallah!
DELTA PLUS
Ben Delta denmesine tahammül edemiyordum ki...
*
Şimdi de Delta Plus demeye başladılar.
Hasbinallah!
FATİH’İN İSTANBUL’U FETHETTİĞİ YAŞTAKİ TOSUNCUK
Arif Nihat Asya’nın Fetih Marşı şiirinin en meşhur dizesi şöyledir:
*
“Yürü hala ne diye oyunda, oynaştasın / Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.”
*
Bu kutlu şiir var ya bu kutlu şiir...
“Tosuncuk” adlı dolandırıcının dolandırıcılık günlerinde...
Kamuoyu önünde okunmuş ve Tosuncuk bu şiirle onurlandırılmıştır.
*
Bu şiire meftun olanların dövünmesi gereken bir realitedir bu.