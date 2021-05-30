Bir günün öne çıkanları, kahırları, öfkeleri, gururları, vurguları falan

Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
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Korkut Eken, cevap veriyor:
*
“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
Tabii benim de.
*
- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
*
Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
*
“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
*
Şu cevabı verdi:
*
“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
*
Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
*
Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
*
- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
*
Neye dayanarak söylemiştim bunu?
*
Şu iki şeye:
*
- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
*
“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
*
Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
*
Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
*
Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
*
- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
*
- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
*
- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
*
Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
*
Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
*
Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
*
- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
*
Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
Bir günün öne çıkanları, kahırları, öfkeleri, gururları, vurguları falan
Ayşe Begüm... Türkiye işte böyle bir gençle gurur duyar
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
*
Ayşe Begüm Onbaşı, cimnastikte dünya şampiyonu oldu.
Cumhurbaşkanı’ndan muhalefet liderlerine...
Cumhur ittifakından millet ittifakına...
O kesimden bu kesime...
Herkes “Seninle gurur duyuyoruz” diye haykırdılar Ayşe Begüm için...
*
Hakikaten de gurur duyduk bu Cumhuriyet kızı için.
Yaşa Ayşe Begüm!
Çok yaşa!
FATİH/ATATÜRK
BEN İŞTE BU TÜR İNSANLARI ÇOK AMA ÇOK SEVERİM
AYNI anda...
Hem Osmanlı’nın kıvanç duyulacak yönlerini hem de Cumhuriyet mucizesini büyük bir coşkuyla kutlayabilen insanlar var ya...
İşte onlar benim en sevdiğim insanlardır.
*
Aynı anda...
Hem Fatih Sultan Mehmed’i hem de Mustafa Kemal Atatürk’ü hayırla yad etmesini başaran insanlar var ya...
İşte onlar benim en sevdiğim insanlardır.
DOKTORA SALDIRI
SENİ AMELİYAT EDEN O ELİ NASIL BIÇAKLADIN?
GÜYA salgından sonra doktorlarımızın kıymetini anlamıştık. Güya sağlık çalışanlarımız artık gözbebeğimizdi. Güya sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı acayip önlemler almıştık.
*
Sonuçta olan şudur:
Gencecik bir cerrahımız, sorunlu bir hastasının bıçaklı saldırısına uğradı.
Ve belki de bu saldırı nedeniyle bundan sonra ameliyat yapamayacak.
*
Bir insan ne kadar sorunlu olursa olsun... Kendisini ameliyat eden doktoruna nasıl böyle bir saldırıda bulunabilir?
Bu benim aklımın alabileceği bir şey değil.
BİR KADIN CİNAYETİ
SATIRLA ÖLDÜRMÜŞ SATIRLA! NEYİN İNDİRİMİ BU?
AYŞE Tuba Arslan cinayeti, tüm Türkiye’yi öfkeye sürüklemiş bir cinayetti.
Eskişehir’de sokak ortasında eski kocasının satırlı saldırısına uğramıştı Ayşe Tuba Arslan.
*
Tehdit altında olduğu halde korunmamıştı. “Bu adam beni öldürecek” dediği halde ilgilenilmemişti.
Ve sonuçta sokak ortasında satırlı saldırıya uğramış, 45 gün can çekiştikten sonra ölmüştü.
*
Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen cani eski koca Yalçın Özalpay, cezaya itiraz etmiş. “Evliyken karım beni aldattı” demiş ve cezaya itiraz etmiş. Savcı da bu talebi haklı bulmuş.
*
Satırla eski karısını doğrayan bir adam, hangi gerekçeyle olursa olsun ceza indirimini hak etmez, edemez!
Lütfen azıcık adil olalım adil!
EKREM İMAMOĞLU
BÜTÜN FOTOĞRAF MAKİNELERİ ONUN ELİNE ODAKLANIVERDİ
DÜN Fatih Sultan Mehmed’in türbesinde bütün fotoğraf makineleri, Ekrem İmamoğlu’nu saniye saniye takip ettiler.
Neden?
Bakalım bu sefer de elini arkaya bağlayacak mı diye.
*
Siyasi magazin diye bir şeyi çoktandır unutmuştuk.
İyi geldi bu haber.
Gülümsetti en azından.