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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı

26 Şubat 2021

*

MADDE BİR

BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI

Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?

MADDE İKİ

AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?

Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.

Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı

MADDE ÜÇ

İstifa ettikten sonra bile ölçüsüz eleştiri

Berat Albayrak görevdeyken, kendisine yönelik eleştirilerin ölçüsü zaten kaçmıştı. Görevdeyken ölçünün kaçmasını anladık da... İstifa ettikten sonra da bunun devam etmesi neyin nesiydi acaba? Elini eteğini devlet işlerinden çektiği halde muhalefet en agresif ve en enerjik bir şekilde Berat Albayrak’a saldırmaya neden devam etti?

MADDE DÖRT

İktidarın ‘Bu kadarı da fazla ama’ tepkisi

Fakat muhalefetin Berat Albayrak’a yönelik bu son saldırı atağı, o kadar çığırından çıktı ki... Berat Albayrak ismine mesafeli duran AK Partilileri bile “Bu kadar da olmaz” noktasına getirdi... İktidar bir bütün olarak Berat Albayrak’ın arkasında durdu.

MADDE BEŞ

Keşfin arkasında başka biri olsaydı ne olurdu?

Berat Albayrak, bu kadar agresif ve orantısız karalama kampanyalarının hedefi olmayı hak etmiş bir isim midir? Her şeyi geçelim. Sadece ve sadece şuna odaklanalım: Karadeniz’deki doğalgaz rezervinin ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi olan kişi Berat Albayrak değil de... Kabineden başka bir isim olsaydı... Bütün Türkiye’nin takdirini kazanmaz mıydı? “Berat Albayrak, damat olmak ve dezavantaj” kelimelerini, bir de bu açıdan değerlendirelim isterseniz.

Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı

FAHRETTİN KOCA’NIN ÖZRÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM

KALABALIK bir cenazede yer aldığı için ağır ve yoğun eleştirilere maruz kalan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Özür dilerim. Yanlış yaptım” dedi.

*

Benim şöyle bir huyum var:

*

Lafı hiç eğip bükmeden... Konuyu dolandırmadan... Gerekçe üretmeden... Mazeretlere sığınmadan...

Doğrudan dilenmiş bir özrü gördüğümde...

Asla “özür dilemekle kurtulamazsın” tarzı nobran ve sekter bir tavır takınamıyorum.

*

Hemen bağışlayıcı oluyorum, takdir hislerim coşuyor, “özür dilemek bir erdemdir” sözü aklıma geliyor, böyle bir erdem karşısında mızmızlanmak istemiyorum.

Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı


YAVUZ AĞIRALİOĞLU İZLENİMLERİ

EPEYDİR görmüyordum kendisini. En son Tarafsız Bölge’de konuk oldu. Şöyle bir baktım, nereden nereye gelmiş diye... Çıkardığım sonuçları aktarıyorum:

*

Acemiliği atmış üzerinden. Ustalaşmış.

Sıkıştırılamaz olmuş. Sıyrılıyor her konuda.

Hükümet eleştirilerinde iddialı bir dil tutturmuş.

HDP meselesinde kesin tutum almayı başarıyor.

Çözüm süreci eleştirileriyle de dengeyi kuruyor.

CHP konusuna hiç girmiyor. “Bize ne” deyip geçiyor.

Bahadır Erdem konusu açılınca “hoca acemi” deyip geçiştiriyor.

Partiden çıkan farklı sesleri Atina demokrasisi diye açıklıyor.

Çaktırmadan mizahi bir dil tutturuyor.

Sinirlenmesi neredeyse minimum düzeyde.

Uzun anlatıyor. Hak verdirecek cümleler kuruyor.

Bir yerden sonra... Dinlerken dalıp gidiyorsunuz.

Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı

AMAN CANAN HANIM TIME’IN GAZINA GELMEYİN

TIME dergisi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir portre haber hazırlamış.

*

Derginin Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yorumlarına şöyle bir baktım.

*

Şunları söylüyorlar:

*

Türk siyasetinde alışılmadık ve yeni şeyleri temsil ediyor.

Partisindeki eski nizama karşı çıkmaktan korkmuyor.

Ötekileştirilen insanların yanında duruyor.

İstanbul’da kazanılan zaferin mühendisliğinde rolü büyük...

*

Ben olsam Canan Kaftancıoğlu’nun yerinde...

“Yok, canım... O kadar da değil” derim.

Ve kuşku dolu gözlerle kendi kendime şu soruları sorarım:

*

Alışılmadık ne getirebildik ki siyasete? Partimdeki hangi eski nizama karşı çıktım ki ben? İstanbul’daki zaferin mühendisliğinde gerçekten benim payım büyük mü?

*

Bu yazıyı, uydurduğum şu vecizeyle bitireyim:

*

“Gerçekten başarılı olmak mı istiyorsun? O zaman her türden gaza getirmeye karşı soru işaretinden bir anıt olup tepeden tırnağa kuşku kesilmelisin.”

X

Her siyasi tartışmanın değişmez argümanları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Şubat 2021
Haftada iki kez Tarafsız Bölge programını yapıyorum.

Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:

*

Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.

*

CHP, HDP ile iş tutuyor.

*

Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?

*

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Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Şubat 2021
HDP’ye oy vermiş vatandaşlarımızı...

Kazanmaya çalışmak yerine...

- Ötelersen...

- Dışlarsan...

- İtersen...

- Mahkûm edersen...

- Yargılarsan...

- PKK’dan ayırmazsan...

- Yaftalarsan...

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Yeter artık! Bitsin şu PKK denilen bela

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Şubat 2021
PKK denilen örgüt, 40 yıldır gündemde.

Bu 40 yıl süresince...

Yapılmayan kalmadı.

*

- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...

*

- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...

*

- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...

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Özetleme kardeşim yazımı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Şubat 2021
T24 diye bir site var.

Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...

*

Peki ya gerçek? Tam tersi.

Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.

*

Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.

*

Dedim ki:

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İki tarafın fanatikleri için değil... Sessiz çoğunluk için yazılmış bir yazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Şubat 2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti liderlerini ziyaret edip Gara konusunda bilgilendirdiler.

Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.

Muhalefet dışlanmadı diye...

Demokratik bir tutum sergilendi diye...

Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...

Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...

Memnun oldum.

Fakat ne oldu?

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13 şehidin katili kim?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Şubat 2021
Kimdir 13 şehidin sorumlusu?

Katil kimdir?

*

Tabii ki tetiği çeken alçaktır.

Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.

Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.

Tabii ki örgütün uzantılarıdır.

Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.

*

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PKK ile mesafe yok! Katliamla da yok!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Şubat 2021
Her PKK katliamında...

Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.

*

- “Ne diyecekler acaba?” diye...

*

- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...

*

- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...

*

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Bir alçaklık destanı: Rehine katletmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Şubat 2021
PKK denilen örgüt, bu zamana kadar...

- Bebek katletmiştir.

- Öğretmen katletmiştir.

- Köylü katletmiştir.

- İzne giden askerleri katletmiştir.

- İşçi katletmiştir.

- Bombayla vatandaş katletmiştir.

*

İşte en son...

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Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Şubat 2021
Laiklik denilince bazı kesimlerde oluşan alerjinin tek bir nedeni var:

Yakın zamanlara kadar bu memlekette...

Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...

*

Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.

*

Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...

- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.

- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.

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Kumpasta Zekeriya’yla maklubede Ariana’yla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Şubat 2021
Enes Kanter, gerçekten çok uyanık bir tip.

Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.

Kumpas zamanı...

Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.

*

Maklube zamanı ise...

Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.

*

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Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2021
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, geçen gün şöyle bir tweet attı:

“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

Bu nedir Allah aşkına?

*

Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?

*

Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?

*

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İskilipli Atıf için şu ikisini birden söylemek mümkün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2021
Bir İskilipli Atıf Hoca tartışması başladı.

Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.

Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.

*

Oysa İskilipli Atıf hakkında...


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Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2021
Sosyal medyada çok iyi hazırlanmış, kısa ve vurucu bir klip gördüm:

 

Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.

*

Klip şundan ibaretti:



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Ben Melih Bulu’nun yerinde olsaydım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2021
Bazı geceler uykuya dalmadan önce... “Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık mı yapsam acaba” diye içimden geçirirdim.

 

- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.

*

- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.

*

- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.

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Hayat bayram olsa

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2021
Sıkılı yumruklar birazcık gevşese...

Diyalog kültürü devreye girse...

*

Öğrenciler bir adım geri atsa...

Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...

*

Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...

*

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Bir tek Kılıçdaroğlu olayın farkında

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili olarak yaptığı bir açıklama dikkatimi çekti.

O açıklamayı okuyunca...

“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.

Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:

*

“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”

*

Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?

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Cemil Çiçek ile Bülent Arınç farkı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Şubat 2021
Bülent Arınç...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.

Çok tepki almış.

*

Cemil Çiçek de...

“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.


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