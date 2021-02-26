Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı

Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
*
- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
*
- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...
*
Peki ya gerçek? Tam tersi.
Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.
*
Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.
*
Dedim ki:
Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.
Muhalefet dışlanmadı diye...
Demokratik bir tutum sergilendi diye...
Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...
Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...
Memnun oldum.
Fakat ne oldu?
Katil kimdir?
*
Tabii ki tetiği çeken alçaktır.
Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.
Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.
Tabii ki örgütün uzantılarıdır.
Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.
*
Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
- Bebek katletmiştir.
- Öğretmen katletmiştir.
- Köylü katletmiştir.
- İzne giden askerleri katletmiştir.
- İşçi katletmiştir.
- Bombayla vatandaş katletmiştir.
*
İşte en son...
Yakın zamanlara kadar bu memlekette...
Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...
*
Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.
*
Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...
- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.
- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.
Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.
*
Kumpas zamanı...
Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.
*
Maklube zamanı ise...
Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.
*
Klip şundan ibaretti:
- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.
*
- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.
*
- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.
Diyalog kültürü devreye girse...
*
Öğrenciler bir adım geri atsa...
Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...
*
Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...
*
O açıklamayı okuyunca...
“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.
Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:
*
“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”
*
Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Çok tepki almış.
*
Cemil Çiçek de...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı
*
MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
İstifa ettikten sonra bile ölçüsüz eleştiri
Berat Albayrak görevdeyken, kendisine yönelik eleştirilerin ölçüsü zaten kaçmıştı. Görevdeyken ölçünün kaçmasını anladık da... İstifa ettikten sonra da bunun devam etmesi neyin nesiydi acaba? Elini eteğini devlet işlerinden çektiği halde muhalefet en agresif ve en enerjik bir şekilde Berat Albayrak’a saldırmaya neden devam etti?
MADDE DÖRT
İktidarın ‘Bu kadarı da fazla ama’ tepkisi
Fakat muhalefetin Berat Albayrak’a yönelik bu son saldırı atağı, o kadar çığırından çıktı ki... Berat Albayrak ismine mesafeli duran AK Partilileri bile “Bu kadar da olmaz” noktasına getirdi... İktidar bir bütün olarak Berat Albayrak’ın arkasında durdu.
MADDE BEŞ
Keşfin arkasında başka biri olsaydı ne olurdu?
Berat Albayrak, bu kadar agresif ve orantısız karalama kampanyalarının hedefi olmayı hak etmiş bir isim midir? Her şeyi geçelim. Sadece ve sadece şuna odaklanalım: Karadeniz’deki doğalgaz rezervinin ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi olan kişi Berat Albayrak değil de... Kabineden başka bir isim olsaydı... Bütün Türkiye’nin takdirini kazanmaz mıydı? “Berat Albayrak, damat olmak ve dezavantaj” kelimelerini, bir de bu açıdan değerlendirelim isterseniz.
FAHRETTİN KOCA’NIN ÖZRÜ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM
KALABALIK bir cenazede yer aldığı için ağır ve yoğun eleştirilere maruz kalan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Özür dilerim. Yanlış yaptım” dedi.
*
Benim şöyle bir huyum var:
*
Lafı hiç eğip bükmeden... Konuyu dolandırmadan... Gerekçe üretmeden... Mazeretlere sığınmadan...
Doğrudan dilenmiş bir özrü gördüğümde...
Asla “özür dilemekle kurtulamazsın” tarzı nobran ve sekter bir tavır takınamıyorum.
*
Hemen bağışlayıcı oluyorum, takdir hislerim coşuyor, “özür dilemek bir erdemdir” sözü aklıma geliyor, böyle bir erdem karşısında mızmızlanmak istemiyorum.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU İZLENİMLERİ
EPEYDİR görmüyordum kendisini. En son Tarafsız Bölge’de konuk oldu. Şöyle bir baktım, nereden nereye gelmiş diye... Çıkardığım sonuçları aktarıyorum:
*
Acemiliği atmış üzerinden. Ustalaşmış.
Sıkıştırılamaz olmuş. Sıyrılıyor her konuda.
Hükümet eleştirilerinde iddialı bir dil tutturmuş.
HDP meselesinde kesin tutum almayı başarıyor.
Çözüm süreci eleştirileriyle de dengeyi kuruyor.
CHP konusuna hiç girmiyor. “Bize ne” deyip geçiyor.
Bahadır Erdem konusu açılınca “hoca acemi” deyip geçiştiriyor.
Partiden çıkan farklı sesleri Atina demokrasisi diye açıklıyor.
Çaktırmadan mizahi bir dil tutturuyor.
Sinirlenmesi neredeyse minimum düzeyde.
Uzun anlatıyor. Hak verdirecek cümleler kuruyor.
Bir yerden sonra... Dinlerken dalıp gidiyorsunuz.
AMAN CANAN HANIM TIME’IN GAZINA GELMEYİN
TIME dergisi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir portre haber hazırlamış.
*
Derginin Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yorumlarına şöyle bir baktım.
*
Şunları söylüyorlar:
*
Türk siyasetinde alışılmadık ve yeni şeyleri temsil ediyor.
Partisindeki eski nizama karşı çıkmaktan korkmuyor.
Ötekileştirilen insanların yanında duruyor.
İstanbul’da kazanılan zaferin mühendisliğinde rolü büyük...
*
Ben olsam Canan Kaftancıoğlu’nun yerinde...
“Yok, canım... O kadar da değil” derim.
Ve kuşku dolu gözlerle kendi kendime şu soruları sorarım:
*
Alışılmadık ne getirebildik ki siyasete? Partimdeki hangi eski nizama karşı çıktım ki ben? İstanbul’daki zaferin mühendisliğinde gerçekten benim payım büyük mü?
*
Bu yazıyı, uydurduğum şu vecizeyle bitireyim:
*
“Gerçekten başarılı olmak mı istiyorsun? O zaman her türden gaza getirmeye karşı soru işaretinden bir anıt olup tepeden tırnağa kuşku kesilmelisin.”