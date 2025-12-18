Öcalan ismi süreci olumlu mu olumsuz mu etkiliyor

Haberin Devamı

Süreç ilerledikçe bu destek de artıyor. PKK’nın silahları yakması, Türkiye’deki unsurlarını çektiğini açıklaması sürece olumlu yönde katkı yaptı. Birilerinin pompaladığı korkuların boş çıkması da sürece olan güveni artırıyor.

Terörsüz Türkiye süreci ilerledikçe kamuoyu desteği de artıyor. Ancak üzerinde durulması gereken bir nokta var. O da Öcalan ismi ön plana çıkınca bu destek kayboluyor. Hatta tam tersine dönüyor. Terörsüz Türkiye sürecine destek yüzde 70’lerin üzerinde ama söz konusu Öcalan olunca bu yüzde 10’lara geriliyor. Niye? Çünkü 40 yılın acıları var. Halkımız ona ‘bebek katili’ diyor. Bebek katili bir günde sevimli olmuyor.

ZAMANIN RUHU

Kürt sorununun çözümü denilince de büyük bir destek var. Terörün bitirilmesi ve PKK’nın tasfiye edilmesini halkımız güçlü bir şekilde destekliyor. Artık akan kanın durması, yeni şehitlerin gelmemesi ve bu sorunun çözülmesi isteniyor. Zamanın ruhu diye bir kavram var. Ben buna inanırım. Zamanın ruhu artık bu sorunun çözülmesinden yana.

Haberin Devamı

ÖCALAN OLUNCA

DEM’liler bundan rahatsız olacak. Ama bu bir gerçek. İşi getirip Öcalan’a bağlayınca rüzgâr tersine dönüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde Öcalan olumlu bir rol oynadı. Silahların bırakılması ve PKK’nın tasfiyesi noktasında yaptığı çağrı Kandil’de karşılık buldu. Öcalan sözlerinin arkasında durdu. PKK üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Terörsüz Türkiye sürecinin gerçekleşmesi için kolaylaştırıcı bir rol oynadı. Ancak bu Türk kamuoyunun bir anda Öcalan’ı barış elçisi olarak görmesini sağlamıyor.

ÖCALAN DAYATMASI



DEM Parti ve onun bileşenleri ise süreci getirip Öcalan’a endeksliyorlar. Kimi zaman düşünüyorum, bunların Kürt sorunu davası mı var, yoksa Öcalan davası mı? Şimdiye kadar gözüken Kürt sorunu gibi bir dertlerinin olmadığı tam aksine tek dertlerinin Öcalan olduğu yönünde. DEM’in ve bileşenlerinin etkinliklerini takip ediyorum Öcalan’la başlayıp, Öcalan’la bitiyor. Öcalan’la ilgili taleplerin ardı arkası kesilmiyor. Öcalan’ı aktörleştirmek isterken bu durum zaman zaman bir Öcalan dayatmasına varıyor. Bu da toplumun Terörsüz Türkiye sürecine desteğini zayıflatıyor. Kamuoyu Terörsüz Türkiye sürecini Öcalan’ın serbest kalması gibi görüyor. Biz bu sorunu çözeceksek kamuoyu desteğiyle çözeceğiz.

Haberin Devamı

İKİ UCU KESKİN BIÇAK

Öcalan kültü üzerinden hareket ediyorlar. Bu da çözüme hizmet etmiyor.

DEM’in, Kandil’in, Öcalan’ı merkeze alması, onu temel aktör haline getirme çabaları Terörsüz Türkiye sürecinin yönetilmesine yarar sağlıyor ama toplum nezdinde sıkışmaya neden oluyor. Toplumun sürece olan desteğini zayıflatıyor. Öcalan konusu iki tarafı keskin bıçak gibi.

Öcalan faktörü iyi değerlendirilirse Terörsüz Türkiye sürecine yarar sağlıyor ama fazla dayatılınca toplumda rahatsızlığa neden oluyor.

MUHALEFETTEN BAKAN’A TEŞEKKÜR



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında siyasette pek görmeye alışık olmadığımız ama görmeyi arzu ettiğimiz bir manzara yaşandı.

Haberin Devamı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Benim kimseden çekineceğim hiçbir şey yok. Doğru gördüğüm her şeyi söylerim. Deprem konutlarının bu kadar kısa sürede bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikâyesi olarak görüyorum” dedi.

CHP’Lİ VELİ AĞBABA

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise “Bazen siyasette eleştiriyoruz, sizi eleştiriyoruz ancak Malatya’da size hemşeriliğiniz oybirliğiyle verildi. Katkılarınız için size teşekkür ediyoruz. İletişime açık olduğunuz için size teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin de “Doğrusunu söylemek gerekir ki, Sayın Çevre Bakanı’na Hataylılar adına, Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim. Hatay’a gerçekten çok güzel hizmetlerde bulunmuş. Depremde ağır yaralar almış olan Hatay’ın yaralarını sarmak adına neredeyse hafta sekiz, cuma dokuz Hatay’a gelmiştir” diye konuştu.

Haberin Devamı

BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDEN BÜYÜK

Çevre Bakanı Murat Kurum, depremzedelerin konutlarına kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyor. Yıl sonunda 450 bininci konut teslim edilmiş olacak. Kolay değil, asrın felaketini yaşadık. Bazı Avrupa ülkelerinden büyük bir alanda şimdi 450 bininci konut hak sahiplerine teslim edilecek. Bu bir başarı hikâyesidir.

Murat Kurum’a teşekkür eden milletvekilleri depremde yıkılan illerimizin milletvekilleri. Yapılan hizmetleri gördükleri için teşekkür ediyorlar. Bu onları küçültmez. Tam aksine yapılan hizmetleri takdir etmek onları da yüceltir. Muhalefet demek her şeyi kötülemek demek değildir.

ŞANTİYE ŞEFİ

Ancak bu hizmetleri anlamayanlar da var. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit gibi. Gülistan Kılıç Koçyiğit, deprem konutlarıyla ilgili çalışmaları anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a “Sanırsınız Çevre Bakanı değil, şantiye şefi” diye sataştı. Koçyiğit’e cevabı Bakan Kurum verdi. “11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için en büyük bir gururdur” dedi.

Haberin Devamı

Gülistan Hanım bir gün deprem bölgesine giderse şantiye şefliğinin ne olduğunu anlar...