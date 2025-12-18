Ucuz borçlanma için son 13 gün

Haberin Devamı

Ucuz borçlanma fırsatından yararlanmak için son 13 gün. Peki gelecek seneye bırakırsanız borçlanmanın maliyeti ne olacak? İşte detaylar...

YILSONU yaklaştıkça okuyuculardan borçlanma ile ilgili çokça soru geliyor. Kimileri doğum ve askerlik borçlanmasını, kimileri genel sağlık sigortası prim borcunu soruyor, kimileri yurtdışı borçlanmasını merak ediyor. Bunları, okuyucu isimleri ile soru-cevap bölümünde cevaplandırmak yerine tüm merak edilenlere açıklık getireyim. Öncelikle şunu söyleyeyim; ucuz borçlanma fırsatından yararlanmak için son 13 gün. Gelecek seneye bırakırsanız borçlanmanın maliyeti çok yüksek olacak.

İKİ NEDENİ VAR

Borçlanmanın gelecek seneye bırakılmasının iki nedenden dolayı maliyeti yüksek olacak. Birincisi, sene sonuna kadar çıkacak olan yeni yasa nedeniyle, ikincisi de asgari ücret artışıyla borçlanma tutarlarının da artacak olması.

2025 sonuna kadar borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar; asgari ücretin yüzde 32’si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katı. Doğum, askerlik borçlanması yapacak olanlar bu rakamlar arasında kendi belirledikleri tutar üzerinden borçlanabilirler. Buna göre 31 Aralık tarihine kadar en düşük borçlanma tutarı günlük 277, aylık 8 bin 321 lira; en yüksek borçlanma tutarı ise günlük 2 bin 80 lira, aylık 62 bin 416 lira.

YILSONUNA KADAR NE ÖDEYECEKSİNİZ

ASKERLİK İÇİN: Sene sonuna kadar askerlik borçlanması yapacak olanlar eğer 12 ay askerlik yapmış ve bunun tamamını borçlanacaklarsa; en düşük borçlanma için ödenecek tutar 99 bin 720 lira, en yüksek tutardan borçlanılacaksa da ödenecek tutar 748 bin 800 lira. Eğer 18 ay askerliğin tamamı borçlanılacaksa da en düşük borçlanma tutarı üzerinden ödenecek rakam 149 bin 580 lira.

DOĞUM İÇİN: Yılsonuna kadar doğum borçlanmasında ise en düşük borçlanma tutarı üzerinden hesaplandığında; bir çocuk için 720 gün üzerinden 199 bin 440 TL, iki çocuk için 1.440 gün üzerinden 398 bin 880 TL, üç çocuk için 2.160 gün üzerinde 598 bin 320 TL ödenecek. En yüksek borçlanma tutarı üzerinden borçlanma yapılmak istenirse de; bir çocuk için 1 milyon 497 bin 600 lira, iki çocuk için 2 milyon 995 bin lira ve üç çocuk için de 4 milyon 492 bin lira ödenecek.

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR ARTACAK

Askerlik ve doğum borçlanması 2026’ya bırakılırsa ne değişecek? Özellikle askerlik borçlanması yapacaklar için önemli değişiklik olacak. Öncelikle 2026 başında asgari ücret artacak. İkincisi, yeni yasa ile bugün asgari ücretin yüzde 32’si olarak uygulanan oran yüzde 45’e çıkacak. Yasa değişikliği sadece askerlik borçlanması için geçerli olacak, doğum borçlanmasını kapsamayacak. Yeni düzenleme ile birlikte bugünkü asgari ücrete göre askerlik borçlanmasının günlük tutarı 390 liraya (günlük asgari ücretin yüzde 45’i) çıkacak.

Asgari ücretteki artışı bilmiyoruz ama yüzde 25 artış üzerinden hesaplar, üzerine de asgari ücretin yüzde 45’ine denk gelen tutarı eklediğimizde; askerlik borçlanması için ödenecek tutar günlük 487 liraya çıkacak. Buna göre de 2026’da 12 ay askerlik için borçlanma yapacaklar 175 bin 320 lira, 18 ay borçlanma yapacaklar da 262 bin 980 lira ödemek durumunda kalacaklar. Yani, bu yılsonuna kadar 12 ay üzerinde askerlik borçlanması yapmakla, 2026 yılında yapmak arasında 75 bin 600 lira fark edecek. 18 ay üzerinden borçlanıldığında ise aradaki fark 113 bin 400 lira olacak.

DOĞUMDA FARK 50 BİN 400 TL

Doğum borçlanmasında ise durum farklı. Doğum borçlanması yapacaklar 2026’da sadece asgari ücret artışından etkilenecekler. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması ihtimaline göre 2026’da borçlanma için ödenecek günlük tutar 347 liraya çıkacak. Buna göre de bir çocuk için 720 gün üzerinden 249 bin 840 lira, iki çocuk için 1.440 gün üzerinden 489 bin 600 TL, üç çocuk için 2 bin 160 gün üzerinden 749 bin 520 lira ödenecek. Bu durumda da yılsonuna kadar borçlanma yapmakla 2026 yılına ertelemek arasında bir çocuk için 50 bin 400, iki çocuk için 90 bin 720 ve üç çocuk için 151 bin 200 lira fark oluşacak.

SAĞLIK PRİMİ VE YURTDIŞI BORÇLANMA

Gelelim genel sağlık sigortasına. Bu konuda da yeni bir düzenleme yapıldı ve uygulama 1 Aralık tarihinde başladı. Genel sağlık sigortası primleri artık prime esas kazancın yüzde 6’sı olarak belirleniyor ki, 1 Aralık’tan önce yüzde 3’ü olarak belirleniyordu. Buna göre 1 Aralık’tan sonra sağlık primleri bugünkü asgari ücret üzerinden aylık 1.560 liraya çıktı; öncesinde 780 liraydı. 2026’da asgari ücretle birlikte prim tutarı daha da artacak. Ancak önümüzdeki günlerde çıkacak olan yasaya göre genel sağlık sigortası borçlarına af geliyor. Aftan 2014 öncesi sağlık prim borcu olanlar yararlanacak ve genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası, gecikme zammından vazgeçilecek.

2026 yılında yurtdışı borçlanma tutarı da artacak. Yurtdışı borçlanma, asgari ücretin günlük yüzde 45’i oranından yapılıyor. Yılsonuna kadar borçlanacak olanlar günlük 389 lira (en az borçlanma tutarı) üzerinden borçlanabilecekler. Örneğin, yurtdışında geçen 5.000 günlük sürenizi alt sınırdan borçlanırsanız 1 milyon 945 bin lira ödeyeceksiniz. 2026 yılına ertelenirse asgari ücretin yüzde 25 artacağı hesabı ile borçlanma tutarı 487 liraya çıkacak ve 5.000 günlük süre borçlanıldığında 2 milyon 435 bin lira ödenmen durumunda kalınacak.