Benim için Cumhuriyet

Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
*
- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
*
Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
*
Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Ermenistan, bebekleri katlederken...
HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:
*
“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.
*
Sayın Garo Paylan...
Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?
“İki taraf da yapıyor”
Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.
Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.
Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.
Afrin’de sustu, Libya’da sustu.
10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.
Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.
Dirayetli bir susuştu onunki.
Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:
*
- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.
*
- İKİ: Genç subaylar rahatsız.
*
Bu
Dedim ki:
*
“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”
*
- Börtü böcek, kurt kuş yandı.
- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.
- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.
- Evler, ocaklar söndü.
*
“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...
Şu ana kadar...
Şu koca yeryüzünde...
Bir tek kişi bile...
“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.
Putin’i, Macron’u, Trump’ı...
Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...
Böyle bir şey demedi, diyemedi.
- BİR: Statükoculuğu...
- İKİ: Çözümü çözümsüzlükte aramayı...
*
Şimdi Rauf Denktaş’ın koltuğunda
Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...
Üçüne de hayran kaldım.
*
Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...
*
Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:
Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...
*
Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.
FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:
*
Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...
Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.
*
GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:
*
Adam, tam bir magazin düşkünü.
Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.
*
Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.
Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.
*
Benim için Cumhuriyet
Demokrasiyle taçlandırıldığında tadından yenmez olandır CUMHURİYET.
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Doğuştan prens ya da prensesleri SGK kuyruğuna sokandır CUMHURİYET.
CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN MÜHİM BİR TAVSİYEM VAR
97 yıl önce Meclis’e bir yasa tasarısı sunuldu.
Tasarıda şöyle deniliyordu:
“Türkiye Devleti’nin hükümet şekli cumhuriyettir”.
“Yaşasın Cumhuriyet” sedaları ve alkışlarla kabul edildi bu tasarı.
97 yıldır coşkumuz hiç değişmedi.
*
Bu yıl salgın nedeniyle Cumhuriyet’i maalesef biraz dar bir alanda kutlayacağız. O nedenle sizlere salgın koşullarına uygun bir kutlama modelini tavsiye etmek istiyorum:
*
İletişim Başkanlığı’nın Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır’da “dijital gösterim merkezleri” var. Bu merkezlerde teknolojinin tüm imkânlarından yararlanılarak harika gösterimler yapılıyor. 29 Ekim nedeniyle de Cumhuriyet Bayramı ana tema olarak belirlenmiş. Bayrağınızı alın ve bir uğrayın derim.
KARİKATÜR MANİFESTOSU CHARLIE HEBDO
HZ. Peygamber’in inananlar için taşıdığı anlamı, bir türlü anlamıyorlar.
Anlamadıkları gibi anlamak da istemiyorlar.
Anlamaya bir milim bile yaklaşmıyorlar.
*
Müslümanların bu konudaki hassasiyetinin, eşine benzerine rastlanmayacak türden bir hassasiyet olduğu söylendiğinde...
Zırnık ırgalanmıyorlar.
*
Yıllardır, aylardır, haftalardır, günlerdir İslam dünyasından ve Müslüman toplumdan bir haykırış yükseliyor:
“Bu pespayelik bizi rencide ediyor” deniliyor.
“Bu iğrençlik bizi incitiyor” deniliyor.
“Kendimizi çok ağır bir saldırı altında hissediyoruz” deniliyor.
*
Bu haykırışlara karşı...
Donuk bakışlarla, küstah edayla ve kibirli tonda şu cevabı veriyorlar:
“Bizde düşünce özgürlüğü var birader.”
*
“Ermeni soykırımı yoktur” demeyi küt diye yasaklarlarken...
Akıllarının ucundan bile geçirmedikleri yüce düşünce özgürlüğünü...
Müslümanların önüne dayıyorlar.
*
Yahudi soykırımıyla ilgili her türlü müptezelliği yasaklarlarken...
Zihinlerinden bile geçirmedikleri kutsal düşünce özgürlüğünü...
İslam dünyasının önüne koyuyorlar.
*
Terörist zihniyetli bir adamın karikatür nedeniyle bir öğretmenin kafasını kesmesini gerekçe göstererek...
O karikatürleri kamu binalarının duvarlarına yansıtıyorlar, her gün sınıflarda çocuklara gösteriyorlar.
*
Terörist zihniyetli kafa kesici adamla inatlaşmak adına...
Büyük bir zevkle, iştahla ve pervasızlıkla...
Hem kendi toplumlarında yaşayan Müslümanları rencide ediyorlar, hem de tüm İslam dünyasını...
*
Yangına körükle gidiyorlar.
Fitneyi daha da ateşliyorlar.
Marjinalliği ana akım haline getiriyorlar.
Anlayışsızlığı bayraklaştırıyorlar.
Düşmanlığı azdırıyorlar.
*
Ve hepsinden daha önemlisi...
“Düşünce özgürlüğü” gibi çok ama çok önemli bir değeri, bir incitme ve rencide etme mekanizmasına dönüştürüyorlar.
*
“Gerçek Fransızlık bu değil” diyeceğim ama kim bilir, belki de gerçek Fransızlık tam da budur.
RECEP GÜRKAN’CIYIM
ALAATTİN Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı ziyaret etmiş.
*
Kıyamet kopuyor CHP’de... “Vay efendim, nasıl olurmuş bu” falan. Hatta CHP yönetimi, soruşturma bile açmış bu ziyaret için.
Olayın aslı faslı şu:
*
Alaattin Çakıcı, “Sizin bir Atatürk odanız varmış. Orada da kıymetli bir Atatürk büstü yer alıyormuş. Bunu görmek istiyorum” demiş Başkan Gürkan’a... O da “Buyurun gelin” diye yanıt vermiş ve konuk etmiş Çakıcı’yı...
*
Çakıcı’ya övgüler düzmemiş. Çakıcı’yla ideolojik akrabalık kurmamış. Çakıcı’ya kefil olmamış. Ne yapsaymış yani? “Gelmek istiyorum” diyene “Hayır, gelme” mi deseymiş?
*
İsteyen kusura bakabilir, ben bu konuda Recep Gürkan’cıyım.
FRANSA’NIN YERLİ VE MİLLİ MUHALEFETİ
FRANSA’da muhalif partinin lideri Le Pen, televizyonda aynen şöyle diyor:
*
“Çok açık konuşacağım. Erdoğan’ın Macron’a karşı yönelttiği tehditler, gerçekte Fransa’yı hedeflemektedir. Çünkü Macron, Fransa’nın cumhurbaşkanıdır. Macron’la aramızda milyonlarca anlaşmazlık var. Buna rağmen ben kararlılıkla Macron’un, yani Fransa Cumhurbaşkanı’nın arkasındayım.”
*
İşte size Fransa’dan yerli ve milli muhalefete çarpıcı bir örnek.
Fransa’da işler böyle yürürken bizde bazı muhalifler, “Bu Erdoğan ile Macron’un kavgası... Bize ne?” falan diyorlar.
DAMADIN DEĞİL MİLLETİN
BİR televizyon kanalının haberinin giriş cümlesi şöyle:
“Damadın İHA’ları...”
*
Bizim Hürriyet’te attığımız virgülden bile yüz kırk iki sayfalık medya eleştirisi çıkarıp kendisini ombudsman sananın ses çıkarmayacağı bu pespaye habercilik diline...
Selçuk Bayraktar, şahane bir cevap vermiş:
*
“Damadın değil milletin.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle