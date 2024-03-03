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Bana nesnellikten uzaklığın resmini çizebilir misin Abidin?

#İYİ Parti#DEM Parti#Ekrem İmamoğlu

Bu seçimin özellikle İstanbul açısından en önemli soruları şunlar:

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İYİ Parti, DEM ve YRP seçmeni ne yapacak? Kendi partilerine sadık kalacaklar mı? Yoksa kendilerine yakın kazanacak adaya yönelecekler mi? Sadakat ne oranda olacak? Yönelme ne oranda olacak?

*

Bu soruların cevabı, tam olarak ortaya çıkmış değil.

*

Ama tarafsız ve objektif bir bakışla şu söylenebilir:

*

Üç partinin seçmeni de belli oranda yönelecektir, üç partinin seçmeni de belli oranda sadakat gösterecektir.

*

Yalın gerçek bu olduğu halde bazı muhalif yorumcular, bu konuda yorum yaparlarken nesnellikten ve objektiflikten alabildiğine uzaklaşmayı seçiyorlar.

*

Yaptıkları yorumlarda şöyle diyorlar:

*

İYİ Parti ve DEM seçmeni, tam bir yönelme içine girer. Yeniden Refah seçmeni, tam bir sadakat gösterir.

*

Bu şu demek:

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İYİ Parti ve DEM seçmeni Ekrem İmamoğlu’nu seçecekler. Yeniden Refah seçmeni ise Murat Kurum’a zırnık koklatmayacak.

*

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Objektiflikten uzaklığın, hunharca taraftarlığın, nesnelliği bir tarafa bırakmanın resmini çizmekten başka bir şey değildir bu.

Ve bu resmi çizen Abidin değildir, bazı muhalif yorumculardır.

Bana nesnellikten uzaklığın resmini çizebilir misin Abidin

SEÇİM VE GAZZE

Murat Kurum’un propaganda çalışmalarında konuyu Gazze’ye getirmesi yersizdir.

*

HAMAS’ı daha ilk dakikada terör örgütü olarak niteleyen Özgür Özel’in Murat Kurum’a en sert tepkiyi gösteren isim olması ise talihsizliktir.

ADAYLARA YAKIŞAN ŞEYLER

Halaylara eşlik etmek. / Gülümsemek. / Kısa konuşmak. / Arada espri patlatmak. / Kafasını gözünü kırmadan şarkı söylemek. / Kibirden kilometrelerce uzak durmak. / Kocaman sarılmak. / Özgün olmak, kimseyi taklit etmemek. / Kedi sevmek. / Çocuklarla çocuk sesi çıkarmadan konuşmak. / “Abi, Abla, Amca” falan diye hitap etmek. / Sokak lezzetlerine girişmek. / Ceketi, kravatı çıkarmak.

GİTTİ BEDELLİLERİN OYLARI

CHP Lideri Özgür Özel, şöyle demiş:

*

“Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil.”

*

Hesaplamadım ama gitmiştir bayağı bir oy.

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nu arıyor muyuz gençler?

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BAZI ADAYLARLA İLGİLİ MİNİK SAPTAMALAR

- TURGUT ALTINOK: En organik, en otantik, en doğal, en yakışan biçimde “Angara” demesiyle dikkat çekiyor.

Bana nesnellikten uzaklığın resmini çizebilir misin Abidin

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HANDE KARACASU: Zafer Partisi Fatih adayı. Esnaf ziyaretini bir zabıta baskını edasıyla gerçekleştirmesiyle meşhur oldu.

Bana nesnellikten uzaklığın resmini çizebilir misin Abidin

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HAMZA DAĞ: Gitgide daha çok bir ada insanı rahatlığında, bir Ege imbatı sakinliğinde, bir İzmir neşesi içinde.

Bana nesnellikten uzaklığın resmini çizebilir misin Abidin

- SUAT KILIÇ: Ankara’da YRP’nin adayı. Siyasete artistlikle başladı, artistlikle devam etti, artistlikle çekildi ve şimdi yine artistlikle sahnede.

Bana nesnellikten uzaklığın resmini çizebilir misin Abidin

*

MANSUR YAVAŞ: “Ne kadar sessiz kalırsam o kadar iyi” mottosuna sımsıkı sarılmış vaziyette.

Bana nesnellikten uzaklığın resmini çizebilir misin Abidin

*

AYŞE ÜNLÜCE: Yılmaz Hoca’nın muazzam gölgesi altında. Nebi Hatipoğlu’nun şaşırtıcı kontra ataklarına nasıl karşı koyacağını bilemiyor gibi.

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Bana nesnellikten uzaklığın resmini çizebilir misin Abidin

OBEZİTEDEN KURTULMAK İÇİN

- İki dakikalık yola arabayla gitmeyeceksin. Yürüyeceksin abi yürüyeceksin.

Porsiyonu küçülteceksin. Tepeleme doldurmayacaksın.

Akşam mümkün olduğu kadar erken yiyeceksin.

Gıda kalitesine dikkat edeceksin. Kepek ununa yöneleceksin.

Abur cuburdan kurtulacaksın. Biliyorum zor ama en azından deneyeceksin.

Hareket edeceksin. Bizim kedi Sekter gibi miskin olmayacaksın.

Yedi tepeli şehirde yaşamıyorsan bisiklete bineceksin.

Bana nesnellikten uzaklığın resmini çizebilir misin Abidin

ESAS KONULARDAN UZAKLAŞMASAK MI?

Seçimin esas konuları şunlardır:

*

Ulaşım. Deprem. Metro. Trafik. Kentsel dönüşüm.

*

Seçmenler olarak partiye, ideolojiye, cephelere, uzlaşılara falan bakmadan sadece ve sadece bunlara bakalım.

*

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Ulaşım sorununu kim çözecekse... Depreme karşı kim önlem alacaksa... İki santim fazla metroyu kim yapacaksa... Trafiği kim rahatlatacaksa... Kentsel dönüşümü adil biçimde kim halledecekse...

Ona oy verelim.

*

Yoksa herkes kendini kurtarır olan bize olur.

SOHBET AÇMA KONULARI

Pizza ve makarnaya rağmen İtalyanlar niye obez olmuyor? / Bazı bürokratik makamlardakiler neden Passat aşağılamasına meraklı oluyorlar? / İmamoğlu ile Kurum’un artıları ve eksikleri nelerdir? / Lahmacun neden pizza gibi dünya çapında bir olaya dönüşmüyor? / Evde dev perde ve projeksiyon, sinemayı niye öldürmüyor? / Koşu bandı diz kapaklarını öldürür mü öldürmez mi?

BİR MÜMİN LATİFESİ

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Telefon ele alınır.

Rehberden birkaç ateist arkadaş seçilir.

Ve kendilerine, “Hayırlı cumalar” diye mesaj atılır.

#İYİ Parti#DEM Parti#Ekrem İmamoğlu
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