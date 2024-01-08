Avantaj / Dezavantaj açısından Murat Kurum

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- Şehircilik konusundaki uzmanlığı.

- Başarılı bir bakanlık süreci geçirmiş olması.

- Siyasi cepheleşmenin aktörü olarak kodlanmaması.

- Polemiklere girmekten kaçınmış olması.

- Projeci ve hizmet odaklı olması.

- Karşı tarafta birleşme duygusu yaratmaması.

DEZAVANTAJLARI

- Sinirlerine hâkim olabilir mi? Bilinmiyor.

- Süreç içinde polemiklerin içine çekilir mi? Meçhul.

- Bir sempati yaratmayı başarabilir mi? Göreceğiz.

- Parti teşkilatlarını mobilize edebilir mi? Belirsiz.

- Aday adayı olarak belirmiş isimleri arkasına alabilir mi? Bilinmiyor.

- Sokakta, çarşıda, pazarda bir rüzgâr estirecek mi?

Meçhul.

ERDOĞAN HANGİ KONUYA DEĞİNMEDİ

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Murat Kurum’un AK Parti İstanbul adaylığının açıklandığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı dikkatle dinledim.

*

Her konuya değindi Erdoğan.

*

Filistin konusuna değindi. Kelime-i Tevhit konusuna değindi. Özgür Özel konusuna değindi. Atatürk istismarı konusuna değindi. 94 ruhu konusuna değindi. AK Parti belediyeciliği konusuna değindi. Riyad konusuna değindi. Adayların nasıl belirlendiği konusuna değindi.

*

Peki hangi konuya değinmedi?

Cevap veriyorum:

Ekrem İmamoğlu konusuna pek değinmedi.

*

Daha doğrusu şöyle yaptı:

Asla muhatap almadan, uzak bir göndermeyle yetinerek, genel bir eleştiriye yer vererek şöyle bir ima yollu değinip geçti.

*

Erdoğan’ın bu yaklaşımı, kendi açısından çok doğru.

*

Çünkü Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nu doğrudan hedef aldığında bundan en çok İmamoğlu yararlanıyor.

Bunun sonsuz farkında olan Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın konuşmasını dinlerken aradığını bulamamıştır diye düşünüyorum.

İLK GÜNDEN AŞIRI YIPRATMA ÇABASI

Murat Kurum ismi belirdiği andan itibaren sözüm ona acayip tarafsız gazeteciler, hemen Murat Kurum’un inciğini cıncığını ortaya çıkarmaya çalışıp yıpratma fedaileri olarak ortalara atıldılar.

*

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Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım:

*

Hangi adayın üzerine gereksiz, lüzumsuz, aşırı, abartılı bir yıpratma kampanyasıyla gidilirse...

O adayın yolu daha açıktır.

HANGİ ŞARKI DAHA İYİ

AK Parti’nin iki şarkısını dinledim.

*

YENİDEN İSTANBUL şarkısı, hiç fena değildi. “Selamını yeniden çak” gibi enteresan sözler vardı içinde. Kentli, modern bir havası vardı. Ama benim asıl favorim rahmetli Azer Bülbül’ün şarkısından yapılan ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI şarkısı oldu. Ritmi, havası, sözleri falan bayağı damardan bir şarkı bu. Bizim ahali, böyle şarkılar sever.

TEVFİK GÖKSU

Tevfik Göksu, bir dava adamıdır.

Küsmez. Kırılmaz. Kenara çekilmez. Sitem etmez. Bozulmaz. Benlik yapmaz. Yolundan sapmaz.

*

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Aday tanıtım töreninde sahneye davet edilenler arasında yer alan Tevfik Göksu’yu gözlemledim.

*

Sonuç:

Tam beklediğim gibiydi.

Ben olmadım Murat Kurum oldu tarzı bir bozulmanın izi tozu bile yoktu edasında, yüzünde, mimiklerinde.

BU İSİMLERE DİKKAT

- TEVFİK GÖKSU: Tevfik Göksu, sanki kendi aday olmuş gibi Murat Kurum’un yanında samimiyetle yer alıp canla başla çalışmalı. Kurum’un bunu sağlaması şart.

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- ERGÜN TURAN: Fatih’te başarılı belediyecilik örneği sergileyen Ergün Turan’ın da AK Parti kampanyasının önemli ismi haline getirilmesi şart.

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- HİLMİ TÜRKMEN: Her kesimi kucaklayan belediyecilik anlayışıyla Üsküdar’a hizmet eden Hilmi Türkmen’in de Murat Kurum’un yanı başında olması şart.

*

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- ŞADİ YAZICI: Tuzla’da önemli işler yapan, kendine özgü propaganda teknikleri deneyebilen Şadi Yazıcı’nın da Murat Kurum kampanyasının parçası olması şart.

HEP AYNI ŞEYLER

Murat Kurum’un adaylığı açıklanır açıklanmaz...

Ekrem İmamoğlu taraftarı tarafsız gazeteciler, şöyle şeyler yazmaya başladılar:

*

Kazanamaz / Yüzde 65’le geliyoruz / Ekrem Bey’e şimdiden hayırlı olsun / Bu iş bitti.

*

Hahahaha!

Yahu bunlar Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili de böyle şeyler yazıp çizmiyor muydu?

Gerçekten de hahahahaha!

ARINMA GECESİ FİLMLERİNİ İZLERKEN

- Bitsin artık bu gece diye feryat figan ediyorum.

- Ben olsam evden çıkmam sanırım diye düşünüyorum.

- Sığınılması en doğru yerler listesi çıkarıyorum.

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- Kendime bir silah alsam mı acaba diyorum.

- Öldürerek arınan tiplerden nefret ediyorum.

- Arınma Gecesi’nde arabası bozulanlara acıyorum.