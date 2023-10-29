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Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Atatürk’ün değeri en iyi şöyle anlaşılır

#ATATÜRK#Cumhuriyet#100. Yıl Marşı

Coğrafyamızda olup bitenlere baktığımızda gördüklerimiz şunlar:

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Zulüm / Çözümsüzlüğe saplanıp kalma / İşgaller / Arkaik rejimler / Yenilgiler / Gözyaşı / Kan / Sokaklar ile yönetici sınıflar arasındaki uçurum / Sürekli yerinde sayma / Büyük güçlerin piyonu haline gelme / Etkisizlik / Evrensel değerlerden uzaklık / Sistemsizlik / Umutsuzluk / Savaş / Demokrasinin kıyısından bile geçmeme / Eşit birey olgusundan habersizlik...

*

Bugün Türkiye, işte böyle bir coğrafyada pırıl pırıl parlamaktadır.

*

Tüm eksiklerine rağmen, daha gidecek çok yol olmasına rağmen, bütün şikâyetlerimize rağmen...

Atatürk’ün değeri en iyi şöyle anlaşılır

Bugün Türkiye, içinde bulunduğu coğrafyanın olumsuzluklar girdabının dışında kalmayı başarabiliyor.

*

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Yüz yıl önce Atatürk, öyle sağlam bir temel atmış ki...

Yüz yıl sonra bugün...

Atılan o sağlam temel sayesinde içinde bulunduğumuz coğrafya, kaderimiz haline gelmedi, gelmiyor.

*

Atatürk’ün değerini anlamak için sadece işin bu yönüne odaklanmak bile yeterlidir.

BUGÜN TÜM TÜRKİYE ORTAK EYLEM YAPACAK

Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir eylem yapılacak bugün Türkiye’de.

Atatürk’ün değeri en iyi şöyle anlaşılır

*

Büyük, küçük... Kadın, erkek... Sağcı, solcu... Seküler, dindar... Ege, İç Anadolu... Hepimiz birlik olup eylem koyacağız.

*

Parti tercihleri, yaşam tarzları birbirinden farklı milyonlar, aynı eylemi yapacak tüm yurt sathında.

*

Bayrak asacağız!

Evlerimize, işyerlerimize, fabrikalarımıza, tarlalarımıza, meydanlarımıza, parklarımıza, en merkezdeki gökdelenlerimize, en uzaktaki köy evlerimize...

Asacağız bayrakları.

*

Bir bayrak altında birleşmenin destanı yazılacak bugün.

Muazzam bir eylem olacak.

YÜZ YIL SONRA AHVALİMİZ

- Artık Cumhuriyet üzerinden didişmeyi büyük ölçüde azalttık. Ne mutlu!

*

- Artık Cumhuriyet’in müthiş kazanımlarını idrak edenlerimiz çoğunlukta. Ne güzel!

Atatürk’ün değeri en iyi şöyle anlaşılır

*

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- Artık saltanat denilen olgudan milyonlarca kilometre uzaktayız. Ne şahane!

*

- Artık milletin hâkimiyeti fikrinde hepimiz birleştik. Ne iyi!

*

- Artık Cumhuriyet’i, tek bir yaşam biçimine indirgemiyoruz. Ne mutlu!

*

- Artık Atatürk’ün açtığı yolun kıymetini daha çok biliyoruz. Ne güzel!

*

- Artık birleştiğimiz noktalar, ayrıştığımız noktalardan daha fazla. Ne iyi!

*

- Artık Cumhuriyet üzerinden kutuplaşmayı terk ettik. Ne şahane!

GAYET İYİ BİR 100. YIL MARŞI

Ali Kocatepe mesaj atmış:

*

“Sana yaptığımız marşı yolluyorum. Bakalım beğenecek misin?”

*

Milletçe klip, video ve marş yorgunu olduk.

Allah eksikliklerini göstermesin sanatçılarımız marş yağdırıyorlar üzerimize.

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Bazılarını çok beğeniyorum, bazıları için “Bu galiba pek olmamış” diyorum, bazılarını sonuna kadar dinleyemiyorum.

*

İşte bu ahval ve şerait içinde dinledim Ali Kocatepe / Aysun Kocatepe’nin 100. Yıl Marşı’nı.

*

“Cumhuriyet Sonsuza Dek” isimli bu marşın ritmi, tam benim sevdiğim marş ritmindeydi. Marşın coşkusu yüksek, enerjisi güçlüydü. Sözlerinde zorlama yoktu, doğallıkla akıp gidiyordu.

Sesini biraz daha açıp bir kez daha dinledim. Duyanlar, “Ne güzel marşmış bu, kim yapmış” diye telefonuma yaklaştılar.

*

Youtube’da var.

Ali / Aysun Kocatepe... Yüzüncü Yıl... Marş... Cumhuriyet Sonsuza Dek” yazarak ulaşabilirsiniz bu marşa.

Dinleyin bakalım siz de beğenecek misiniz?

#ATATÜRK#Cumhuriyet#100. Yıl Marşı
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