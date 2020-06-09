Askeri casusluk ve gazetecilik

“Askeri casusluk” iddiası, çok ama çok ciddi bir iddia...
Vatana ihanetin en üst noktası...
Daha ötesi yok!
İşte tam da bu nedenle böyle bir iddianın altının çok sağlam kanıtlarla doldurulması şart...
Hangi askeri belge, nereden temin edilmiş?
Belgeler hangi düşman kuvvetlere verilmiş?
Hepsinin tek tek ortaya konması ve bütün kuşkuların ortadan kaldırılması gerekir.
*
İki gazeteciyle ilgili olarak...
Polis ve savcılığın yürüteceği soruşturmaları ve süreci hep bu açıdan takip edeceğim.
Bakalım dört günlük gözaltı süresinden nasıl bir sonuç çıkacak?
İŞTE BUDUR KEMAL BEY
PARTİSİNİN il başkanlarına konuşmuş CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.
*
İl başkanlarına şöyle demiş:
*
“‘Mahvolduk’ demeyin. ‘Perişan olduk’ demeyin. ‘Türkiye elden gidiyor’ demeyin. Bunları demek yerine ‘Türkiye bütün bu sorunları aşma kapasitesine sahiptir’ deyin. ‘Türkiye bölgenin en güçlü devletidir’ deyin.”
*
Hep dedim, hep yazdım.
“Umutsuzluk vermeyin... Umut verin” diye.
“Çözümsüzlük fikrini aşılamayın... Potansiyele işaret edin” diye.
“Hükümet eksenli yaklaşmayın... Türkiye eksenli yaklaşın” diye.
*
“Yazıyoruz, söylüyoruz ama boşuna” diye düşünüyordum.
Kemal Bey’in partisinin il başkanlarına söylediği bu sözleri okuyunca...
Demek ki o kadar da boşuna değilmiş demeye başladım.
KAMPLAŞMA BELASINI PARAMPARÇA ETMEK İÇİN YAPILABİLECEK ŞEYLER
Umreciler bir kampanya düzenleyip “Bizim de eğlenceci arkadaşlarımız var” diyebilirler. Eğlenceciler de “Bizim de umreci akrabalarımız var” şeklinde bir karşı kampanyayla buna cevap verebilirler.
*
AK Partililer, CHP’li akrabalarıyla yaptıkları sohbetlerden fotoğraflar paylaşabilirler. CHP’liler de AK Partili akrabalarıyla yaptıkları muhabbetlerden fotoğraflar paylaşarak buna cevap verebilirler.
*
Camide mesafeyi ayarlamak için elindeki metreyi kullanan dindar amca ile Nişantaşı’nda maskesiz dolaşanlara ayar üstüne ayar veren seküler teyze birlik olup “Şuursuzlara karşı direniş” hareketi başlatabilirler.
DOĞU PERİNÇEK DE DOĞU PERİNÇEK
AHMET Davutoğlu’nun hükümet eleştirilerinin odaklandığı tek bir nokta var:
Doğu Perinçek!
*
Sürekli ama sürekli aynı şeyi tekrarlayıp duruyor Davutoğlu:
“Doğu Perinçek 28 Şubat’çıdır. Ve bu iktidar Doğu Perinçek’i sevmektedir.”
*
Oysa işin aslı şöyle bir şeydir:
*
Bu iktidarın Doğu Perinçek’i sevmesinden ziyade... Doğu Perinçek’in bu iktidarı sevmesi söz konusudur.
*
Doğu Perinçek, bu iktidarla kendisinin bir direniş cephesi oluşturduğunu düşünmekte... Hatta ve hatta “arayı bozmamak” için çaba sarf etmektedir.
Bunu da açık açık ifade etmektedir.
*
İktidar cephesinin ise Doğu Perinçek karşısında...
Böyle bir hassasiyeti olduğuna dair tek bir kelimesi bile yoktur.
AYASOFYA OY İÇİN Mİ GÜNDEME GETİRİLİYOR?
GENİŞ muhalefet kesimlerinin Ayasofya’nın camiye çevrilmesi meselesine genel yaklaşımı şöyle:
“Bütün bunlar oy için.”
*
Oysa hakikat şudur:
Ayasofya’nın camiye çevrilmesiyle gelecek olan oylar, zaten AK Parti’nin ve MHP’nin oylarıdır.
*
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan korkusu mu dediniz?
İkisini de o kadar ciddiye aldıklarını sanmıyorum.
*
İYİ Parti’ye yönelik bir atılım mı dediniz?
İYİ Parti tabanı, kültürel ve sosyolojik olarak “Ayasofya’yı açtılar, ben AK Parti’ye ya da MHP’ye döneyim” diyecek türde bir taban değil.
*
Genç kuşakları etkileme stratejisi mi dediniz?
Genç kuşakların Ayasofya konusunu mesele ettiğini düşünmüyorum.
*
AK Parti’den oylar gitmesin taktiği mi dediniz?
İyi ama Ayasofya için AK Parti’de kalacak olanlar, zaten AK Parti’den gitmeyecek olanlardır.
*
Peki olay nedir?
Neden Ayasofya’yı gündeme getiriyorlar.
Amaçları ne?
*
Bence olay şudur ve şundan ibarettir:
*
Tarihsel ve kültürel bir kazanım elde etmeye çalışıyorlar.
ŞAHSA ÖZEL ÜÇ ÖNERİ
COŞKUN SABAH’A: Kaç paran olduğundan, kaç dairen olduğundan kamuoyu önünde söz etmemeyi öğrenecek yaşı çoktan geçmedin mi Coşkun Sabah... Lütfen... Lütfen ama. Seni ben pek çok severim, bilirsin.
NUSRET’E: Bir İngiliz atasözü şöyle der: “Sosis ve politika halkın gözü önünde yapılmaz.” Etleri pişir ama etlerin nasıl elde edildiğine dair fotoğraf paylaşma... Zaten çok düşmanın var. İyice nefret objesi haline gelme bari.
ENGİN ALTAN’A: Ertuğrul Gazi diye senin büstünü yapmış Ordu Belediyesi... Fakat eleştiriler üzerine büste “Bizimle değilsin” demeye karar vermişler. Hemen git, o büstü al. Ve evinin salonuna koy. Torunlarına gösterirsin.
YOK ARTIK
BİR arkadaşım şöyle dedi:
“Ben ekranlara çıkan hocaların gündemden düşmemek için pandemi meselesini abarttıklarını düşünüyorum. Sıfır vaka bile olsa bu hocalar, ‘Maske takın, mesafeye dikkat edin’ falan demeye devam edecekler.”
*
Çevremi şöyle bir yokladım.
Ohooo! Böyle düşünen düşünene!
*
Hepsine verdiğim cevap aynı oldu:
“Sizler kirli zihinlisiniz ve fesat dolusunuz.”
Askeri casusluk ve gazetecilik
Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili düşüncelerimi yazıyorum:
“Askeri casusluk” iddiası, çok ama çok ciddi bir iddia...
Vatana ihanetin en üst noktası...
Daha ötesi yok!
İşte tam da bu nedenle böyle bir iddianın altının çok sağlam kanıtlarla doldurulması şart...
Hangi askeri belge, nereden temin edilmiş?
Belgeler hangi düşman kuvvetlere verilmiş?
Hepsinin tek tek ortaya konması ve bütün kuşkuların ortadan kaldırılması gerekir.
*
İki gazeteciyle ilgili olarak...
Polis ve savcılığın yürüteceği soruşturmaları ve süreci hep bu açıdan takip edeceğim.
Bakalım dört günlük gözaltı süresinden nasıl bir sonuç çıkacak?
İŞTE BUDUR KEMAL BEY
PARTİSİNİN il başkanlarına konuşmuş CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.
*
İl başkanlarına şöyle demiş:
*
“‘Mahvolduk’ demeyin. ‘Perişan olduk’ demeyin. ‘Türkiye elden gidiyor’ demeyin. Bunları demek yerine ‘Türkiye bütün bu sorunları aşma kapasitesine sahiptir’ deyin. ‘Türkiye bölgenin en güçlü devletidir’ deyin.”
*
Hep dedim, hep yazdım.
“Umutsuzluk vermeyin... Umut verin” diye.
“Çözümsüzlük fikrini aşılamayın... Potansiyele işaret edin” diye.
“Hükümet eksenli yaklaşmayın... Türkiye eksenli yaklaşın” diye.
*
“Yazıyoruz, söylüyoruz ama boşuna” diye düşünüyordum.
Kemal Bey’in partisinin il başkanlarına söylediği bu sözleri okuyunca...
Demek ki o kadar da boşuna değilmiş demeye başladım.
KAMPLAŞMA BELASINI PARAMPARÇA ETMEK İÇİN YAPILABİLECEK ŞEYLER
Umreciler bir kampanya düzenleyip “Bizim de eğlenceci arkadaşlarımız var” diyebilirler. Eğlenceciler de “Bizim de umreci akrabalarımız var” şeklinde bir karşı kampanyayla buna cevap verebilirler.
*
AK Partililer, CHP’li akrabalarıyla yaptıkları sohbetlerden fotoğraflar paylaşabilirler. CHP’liler de AK Partili akrabalarıyla yaptıkları muhabbetlerden fotoğraflar paylaşarak buna cevap verebilirler.
*
Camide mesafeyi ayarlamak için elindeki metreyi kullanan dindar amca ile Nişantaşı’nda maskesiz dolaşanlara ayar üstüne ayar veren seküler teyze birlik olup “Şuursuzlara karşı direniş” hareketi başlatabilirler.
DOĞU PERİNÇEK DE DOĞU PERİNÇEK
AHMET Davutoğlu’nun hükümet eleştirilerinin odaklandığı tek bir nokta var:
Doğu Perinçek!
*
Sürekli ama sürekli aynı şeyi tekrarlayıp duruyor Davutoğlu:
“Doğu Perinçek 28 Şubat’çıdır. Ve bu iktidar Doğu Perinçek’i sevmektedir.”
*
Oysa işin aslı şöyle bir şeydir:
*
Bu iktidarın Doğu Perinçek’i sevmesinden ziyade... Doğu Perinçek’in bu iktidarı sevmesi söz konusudur.
*
Doğu Perinçek, bu iktidarla kendisinin bir direniş cephesi oluşturduğunu düşünmekte... Hatta ve hatta “arayı bozmamak” için çaba sarf etmektedir.
Bunu da açık açık ifade etmektedir.
*
İktidar cephesinin ise Doğu Perinçek karşısında...
Böyle bir hassasiyeti olduğuna dair tek bir kelimesi bile yoktur.
AYASOFYA OY İÇİN Mİ GÜNDEME GETİRİLİYOR?
GENİŞ muhalefet kesimlerinin Ayasofya’nın camiye çevrilmesi meselesine genel yaklaşımı şöyle:
“Bütün bunlar oy için.”
*
Oysa hakikat şudur:
Ayasofya’nın camiye çevrilmesiyle gelecek olan oylar, zaten AK Parti’nin ve MHP’nin oylarıdır.
*
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan korkusu mu dediniz?
İkisini de o kadar ciddiye aldıklarını sanmıyorum.
*
İYİ Parti’ye yönelik bir atılım mı dediniz?
İYİ Parti tabanı, kültürel ve sosyolojik olarak “Ayasofya’yı açtılar, ben AK Parti’ye ya da MHP’ye döneyim” diyecek türde bir taban değil.
*
Genç kuşakları etkileme stratejisi mi dediniz?
Genç kuşakların Ayasofya konusunu mesele ettiğini düşünmüyorum.
*
AK Parti’den oylar gitmesin taktiği mi dediniz?
İyi ama Ayasofya için AK Parti’de kalacak olanlar, zaten AK Parti’den gitmeyecek olanlardır.
*
Peki olay nedir?
Neden Ayasofya’yı gündeme getiriyorlar.
Amaçları ne?
*
Bence olay şudur ve şundan ibarettir:
*
Tarihsel ve kültürel bir kazanım elde etmeye çalışıyorlar.
ŞAHSA ÖZEL ÜÇ ÖNERİ
COŞKUN SABAH’A: Kaç paran olduğundan, kaç dairen olduğundan kamuoyu önünde söz etmemeyi öğrenecek yaşı çoktan geçmedin mi Coşkun Sabah... Lütfen... Lütfen ama. Seni ben pek çok severim, bilirsin.
NUSRET’E: Bir İngiliz atasözü şöyle der: “Sosis ve politika halkın gözü önünde yapılmaz.” Etleri pişir ama etlerin nasıl elde edildiğine dair fotoğraf paylaşma... Zaten çok düşmanın var. İyice nefret objesi haline gelme bari.
ENGİN ALTAN’A: Ertuğrul Gazi diye senin büstünü yapmış Ordu Belediyesi... Fakat eleştiriler üzerine büste “Bizimle değilsin” demeye karar vermişler. Hemen git, o büstü al. Ve evinin salonuna koy. Torunlarına gösterirsin.
YOK ARTIK
BİR arkadaşım şöyle dedi:
“Ben ekranlara çıkan hocaların gündemden düşmemek için pandemi meselesini abarttıklarını düşünüyorum. Sıfır vaka bile olsa bu hocalar, ‘Maske takın, mesafeye dikkat edin’ falan demeye devam edecekler.”
*
Çevremi şöyle bir yokladım.
Ohooo! Böyle düşünen düşünene!
*
Hepsine verdiğim cevap aynı oldu:
“Sizler kirli zihinlisiniz ve fesat dolusunuz.”