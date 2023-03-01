Amacımız ufuk açmak

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Artık İstanbul’un “Deprem olacak mı, olmayacak mı?”, “Fay kaç parçada kırılacak?”, “Hangi ilçenin zemini sağlam?” türü konularla kaybedecek vakti yok.

Bu dev şehir, bir an önce yıkıcı depreme hazırlanmak zorunda.

Kentsel dönüşümü en hızlı şekilde nasıl yapacağız? Olası bir deprem sonrası krizi nasıl yöneteceğiz? Hasarı ve kayıpları nasıl en aza indireceğiz?







Odaklanmamız gereken asıl sorular bunlar.

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Biz bu süreçte Türkiye’nin en büyük gazetesi olarak üzerimize düşen her desteği vereceğiz.

Başlama vuruşu olarak...

Ülkemizin alanında önde gelen uzmanlarından öneriler aldık.

Çok kıymetli bir “fikir platformu” ortaya çıktı.

Birbirinden farklı, zihin açan, kimimizin hiç mi hiç aklına gelmeyen, üzerinde fazlasıyla tartışmaya değer tavsiyeler geldi.

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Riskli zeminden inşaat kalitesine, kentsel dönüşümün önündeki hukuki engellerden olası depremde yaşanacak ulaşım sorununa kadar her alanda farklı görüşler ortaya çıktı.

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Önümüzdeki günlerde de bu görüşlerden hareketle “İstanbul ne yapmalı?” sorusuna yanıt aramaya, katkı vermeye devam edeceğiz.

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- Kentsel dönüşüm nasıl olmalı?

- Afet yönetimi en etkin nasıl yapılmalı?

- İlçe ilçe hangi önlemler alınmalı?

- Tarihi eserler nasıl korunmalı?

- Vatandaş nasıl bilinçlendirilmeli?

Uzmanların birbirinden önemli, ilginç, radikal önerilerini dinleyip sizlere yansıtacağız.

Tek bir amacımız var:

Ufuk açmak.