Allah milletvekilinin iftirasından korusun

1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Allah milletvekilinin iftirasından korusun
Ali Mahir Başarır diye bir milletvekili var.
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
*
Belgesi var mı bunun?
Yok.
Herhangi bir kanıt var mı?
Yok.
Bir dayanağı var mı?
Yok.
*
Bu tamamen sallama iftira karşısında...
Demirören Grubu, büyük bir nezaket içinde kendisinden şu talepte bulundu:
*
“Madem milletin vekilisiniz. Madem ortaya bir iddia attınız. O zaman bu iddianızı kanıtlayın.”
*
Gözler CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’a çevrildi.
*
Başarır, şöyle bir yanıt verdi:
*
“Ben hesabı halka veririm.”
*
Sanki kendisine “Hesap ver” denilmiş gibi böyle dedi.
Oysa kendisinden istenen hesap falan değildi.
Kendisinden istenen, attığı çamurun belgesini ortaya koymasıydı.
*
Belgesiz, desteksiz, tamamen sallama yöntemine dayalı iftira attığı için ortaya bir belge koyamadı.
Ve mecburen “Ben hesabı halka veririm” türü artistlikler yapmak zorunda kaldı.
*
Şundan eminim:
Artistlik yapmak yerine iki dakika delikanlı olmayı deneyip...
“İşte belge” demeyi çok istemiştir.
Ama diyemedi.
*
- Çünkü yok.
- Çünkü sallamış.
- Çünkü palavra sıkmış.
- Çünkü desteksiz yuvarlamış.
- Çünkü izi kalsın diye çamur atmış.
“Ben ancak halka hesap veririm” diye caka satmasının nedeni bu.
*
Demirören Grubu, bu milletvekilini mahkemeye verdi.
Çok da iyi yaptı.
*
Böylece...
“Ben sadece halka hesap veririm” diyen Başarır, attığı çamur ve iftiranın hesabını... Halk adına hesap sorma makamı olan mahkemede verecek.
FOTOĞRAFI GÖRÜNCE
MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerli aşı yaptırdı.
Aşı olmasının fotoğrafları gazetelerde yayınlandı.
*
Fotoğrafı görünce gülümsedim.
*
Çünkü aklıma Özlem Gürses’in o tarihe geçen Gülnaz Şırınga hemşiresi geldi.
İlahi Özlem.
Sen insanı öldürürsün.
Ama gülmekten.
SAYIN REKLAMCILAR
EGE köylerinde yaşayan teyzelerimiz, mütemadiyen gülen, her konuya gülerek yorum yapan insanlar değildirler.
Onların da kederlendikleri anlar, asaplarının bozulduğu durumlar olur.
*
Vazgeçin artık şu Ege köylüsü teyzelerin her durumda güldükleri önyargısından.
“TAM KAPANMA”YI LÜGATİMİZDEN ÇIKARALIM
Ülke olarak...
Yarı kapandık, biraz açıldık, tam kapandık.
Yani “Aç/Kapa” yöntemini gördük, denedik, tattık.
Yok, yok.
Bir derde derman olmadı bu tam kapanmalar.
Olmadığı gibi bin türlü yan sorunu getirdi hayatımıza.
*
Bugünlerde vaka sayısındaki olağanüstü artış nedeniyle “tam kapanma”yı aklının ucundan geçiren varsa...
Lütfen vazgeçsin.
*
Peki çözüm ne? Çözüm şu:
*
“Köpüktür bu, köpük” diyeceksin.
Ve “aşıya, maskeye, kalabalıktan uzak durmaya” abanmaya devam edeceksin.
KAZAKİSTAN OLAYINDA FETÖ PARMAĞI
İKİYÜZLÜLÜK, kaypaklık, kendisini gizleme üzerine kurulu bir örgütlenmeyle ilgili olarak somut bir delil sunmanın ne denli zor olduğunun farkındayım.
Bu nedenle...
Kazakistan olaylarında FETÖ parmağı olduğuna dair haberleri yabana atamıyorum.
*
Ama bir yandan da endişem var.
Acaba bu tür haberlerle FETÖ denilen örgütü, biraz fazla mı abartmış oluyoruz?
*
“Ne abartması birader? FETÖ demek ABD demek” diye karşı çıkanlar olacaktır.
Onlara şöyle cevap vermek isterim:
*
“Madem öyle, o zaman ‘Kazakistan olayında ABD parmağı’ demelisin. Böylece kuklayı abartmak yerine kuklacıyı hedefe koymuş olursun.”