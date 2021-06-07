Akşener’in stratejisi: Biz tek adayla girelim HDP ayrı aday çıkarsın

Haber aynen şöyleydi:
*
“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
*
Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
*
- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
*
Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
*
Korkut Eken, cevap veriyor:
*
“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
*
“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
*
Şu cevabı verdi:
*
“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
*
Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
*
Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
*
- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
*
Neye dayanarak söylemiştim bunu?
*
Şu iki şeye:
*
- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
*
“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
*
Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Akşener’in stratejisi: Biz tek adayla girelim HDP ayrı aday çıkarsın
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, elini açık etti.
Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
*
- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
*
Peki bu teklifin...
Amacı ne? Planı ne? Şansı ne?
*
Serbest uçuş yapıyorum:
*
- AMACI: HDP’nin ayrı adayla seçime girmesini talep etmenin tek bir nedeni var: Seçim sürecinde HDP kamburundan kurtulmak.
*
- PLANI: Seçimin ikinci tura kalmasını sağlamak ve ikinci turda da HDP oylarının kendi adaylarına yönelmesini beklemek.
*
- ŞANSI: Kâğıt üstünde mantıklı gibi gözüküyor. Ama sahada nasıl bir karşılık bulacağını bilemiyorum. Pratik, her zaman teoriyi aşar çünkü.
MUHARREM İNCE ELEŞTİRİME NE DEDİ?
DÜNKÜ yazımda...
“Muharrem İnce’nin reytingi düştü biraz. İki tarafa da yaranamıyor” falan demiştim ya...
İnce aradı.
*
Dedi ki:
*
- Biz yeni bir partiyiz.
- CHP gibi güçlü bir yapıdan ayrıldık. Yeni örgütleniyoruz.
- Yeni bir yola çıktık.
- Bu duruma rağmen reytingimiz gayet iyi.
- İki tarafın da azılıları var. Bir tarafta yüzde 10, öbür tarafta yüzde 10.
- Ben bunlara yaranmak istemiyorum ki.
- Ben aradaki yüzde 80’e ulaşmak istiyorum.
*
İnce bunları dedi... Ben de “mantıklı gibi” dedim... Ama tabii ki takdir kamuoyunun.
BİONTECH AŞISI DENEYİMİ
- Hastaneye gidiyorsun. Nerede, nasıl aşı olacağın gayet belli. Her şey düşünülmüş. Panolar, oklar falan...
*
- Sorumlu doktor, aşı kaydına imza atıyor. “15 dakika hastanede bekle ve bugün bol su iç” demeyi de ihmal etmiyor.
*
- Hemşire hanımlar, sanki ilk kez aşı olmaya geliniyormuş gibi heyecanlı... İşlerini çok düzgün yapıyorlar.
*
- BioNTech aşısının belli bir soğuklukta tutulması gerekiyor ya... Tüm ekip bunun bilincinde. En titizlenilen husus bu.
*
- Aşı olurken sıfır ağrı. Sivrisinek sokmasından bile daha hafif bir şey... Farkına bile varmayabilirsiniz yani.
*
- Aşı olduktan sonra kolda minnacık bir ağrı... Birkaç gün azalarak sürüyor. Ama kafaya takılacak denli bir şey değil.
BARAN BOZOĞLU’NA BİNLERCE TEŞEKKÜR
MARMARA bitti.
Marmara öldü.
Marmara mahvoldu.
*
Ben artık bu cümleler yerine...
“Marmara için şunlar yapılmalı” cümlelerini duymak istiyorum.
*
Dünkü Hürriyet’te İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu...
Kötü haberi bir kez daha vermek yerine...
Yapılması gerekenleri sıraladı.
*
Dört maddelik bir çözüm planı...
Belki yapılabilecek başka şeyler de vardır.
Belki başka planlar da açıklanabilir.
Ama artık çözüme odaklanmanın vaktidir.
*
Çözüme yönelik ilk gayreti gösterdiği için Baran Bozoğlu’na binlerce teşekkür!
TATİL MERAKLISI DEĞİLİM AMA BENİM DE CANIMA TAK ETTİ
SON günlerde...
- Durup dururken otel fotoğraflarına gözüm kayıyor.
- Önüme gelen deniz görüntülerine dalıyorum.
- Başkalarının karavan maceralarını gıpta ederek dinliyorum.
- Rüyama ormanlar, göller falan giriyor.
*
Ben ki öyle tatil meraklısı bir tip değilimdir.
Tatilin ilk üç gününü desteklerim, sonra canım sıkılır. Gündelik rutinime sımsıkı bağlıyımdır. Bir çantaya iki şort, bir tişört atıp hemencecik tatile çıkamam. Tekne fikri bunaltır beni. Büyük otellerde gerilir, küçük otellerde sıkılırım. Her defasında “İnsanın evi gibisi yok” diyerek evime koşarım.
*
E peki şimdi ne oldu da birdenbire tatil hevesiyle dopdolu oldum?
Kendimi şöyle bir yoklayınca bunun nedenini anladım:
*
Geçen yaz, salgın yazıydı ya...
Ben de herkes gibi bırakın tatili, doğru dürüst sokağa bile çıkamadım. Bütün bir yaz çalıştım. Rutinime acayip sadık kaldım. Kedim Sekter bile beni evde görmekten sıkıldı. Ben de hem evimden hem de kendimden sıkıldım.
*
Sanırım “insanın evi gibisi yok” cümlesini yeniden kurabilmem için benim bir yerlere kaçma vaktim geldi de geçiyor.