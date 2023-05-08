AK Parti’den tırtıklayacaklardı CHP’den tırtıklıyorlar

Haberin Devamı

CHP’nin talihsizliğine bakar mısınız?

*

İttifak yaptığı partiler ve liderler, resmen CHP’nin seçmenlerine gözlerini dikmiş durumdalar.

Hepsi CHP’den oy tırtıklama peşinde.

*

Meral Hanım, CHP mitinglerinde CHP’li ailelerden partisine oy istiyor.

TİP, en büyük potansiyeli orada görüyor.

Ali Babacan, CHP seçmeninin kulağına güzel gelecek şeyler söylüyor.

Hatta Ahmet Davutoğlu bile mesajını CHP seçmenine veriyor.

Hepsini geçtim. Temel Dede’nin bile hedefinde orası var.

*

Kadersiz CHP. Talihsiz CHP.

*

Senin oy yüzden aşağı yukarı belli.

Aday listelerini DEVA ve Gelecek’le doldurdun.

Saadet’in adaylarını bünyene kattın.

Gültekin Uysal’a bile alan açtın.

Buna rağmen...

Hepsinin yöneldiği yer, senin tabanın. Bazıları da senden oy tırtıklamak istiyor.

*

Herkes bulmuş işin en kolay yolunu.

Haberin Devamı

Meral Hanım’a milliyetçi seçmeni ikna etmek zor geliyor.

DEVA ve Gelecek, AK Parti seçmenine ulaşmaya üşeniyor.

Saadet, hacı amcalar ve hacı teyzelerle vakit kaybetmek istemiyor.

Yükleniyorlar ha bire CHP seçmenine.

*

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını ver. Milletvekilliğini ver. Partilerini kendi bünyene al. Yetmiyor.

Bir de tabanın bunlara oy katkısında bulunacak.

Ah CHP.

Vah CHP.





*

Milliyetçilerden oy tırtıklasın diye ittifaka aldığın parti, senden oy tırtıklamaya çalışıyor. AK Parti’den oy tırtıklasınlar diye ittifaka aldığın partiler, seni gözüne kestirmiş. Sağdan oy tırtıklasınlar diye ittifakına aldığın partiler, seni tırtıklıyor.

*

Gerçekten kadersizsin CHP. Gerçekten talihsizsin CHP. Gerçekten mağdursun. Gerçekten mazlumsun.

İLGİNÇ AÇIKLAMALAR

- AKŞENER: Gabar’da mezarımızı kazarken petrol bulmuşlar.

*

- KÜLÜNK: Stalin de kalp işareti yapıyordu.

*

- İNCE: İkisini at, sana destek vereyim.

*

- KILIÇDAROĞLU: Cennetin anahtarı, kadınların ayakları altındadır.

*

Haberin Devamı

- SOYLU: Bu Selçuklu’nun, bu Osmanlı’nın seçimidir.

*

- ERKAN BAŞ: İnce çekilirse ben de milletvekilliği adaylığından çekilirim.

BİR GÜZEL FOTOĞRAF DA GÜZEL İZMİR’DEN GELDİ

BU seçimin en güzel olaylarını, en güzel fotoğraflarını işlemeye devam: Bir güzel fotoğraf da güzel İzmir’den geldi:

*

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birlikte 19 Mayıs Yol Koşusu’nun başlangıcını yapmışlar. Ve maratona da birlikte katılmışlar.

Kardeşçe... Dostça...

*

Ayıranlara, bölenlere, ayrıştıranlara, bölüştürenlere inat verdikleri bu fotoğraf için hem Kasapoğlu’na hem de Tunç Soyer’e bin teşekkür.

Mehmet Kasapoğlu - Tunç Soyer

Haberin Devamı

SON GÜNLERDE BÖYLE RANDEVULAŞIYORUM

“AKŞAM saat tam 7’de gelirsin, değil mi?” diye sorulduğunda şöyle cevap veriyorum:

*

“Sana söz! Saat tam 7’de oradayım.”

*

“Saat 20.30? İyi mi? Gelirsin, değil mi?” diye sorulduğunda şöyle cevap veriyorum:

*

“Doğru zaman! Doğru adam! Gelirim tabii.”

MİTİNGLER VE YAKLAŞIMLAR

ÇOK büyük kalabalıklar toplanınca...

Şöyle diyorlar:

*

“Bu iş bitmiş abi.”

*

Çok büyük kalabalıklar toplanmayınca...

Şöyle diyorlar:

*

“Mitingle olsaydı 2018’de İnce kazanırdı.”





ARKADAŞ SOHBETLERİNİN GELİŞİM AŞAMALARI

- BİRİNCİ AŞAMA: En liderlik özelliği taşıyan biri şöyle der: “Seçimden söz etmek yok. Bıktık artık abi. Evet ya. Başka şeylerden söz edelim.”

-

Haberin Devamı

- İKİNCİ AŞAMA: Sohbeti ilerletmek isteyen biri şöyle der: “Tatil planlarından konuşmaya ne dersiniz? Ben seçimden sonra Bodrum’a kaçacağım.”

-

- ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Konuyu seçime getirmeye can atan biri şöyle der: “Kim kazanacak acaba? Birinci turda bu iş biter mi? İkinci tura kalır mı?”

-

- DÖRDÜNCÜ AŞAMA: Ortak duyguya seslenmek isteyen biri şöyle der: “Muharrem çekilseydi birinci turda biterdi. Ah Muharrem ah. Sen ne acayip çıktın.”

-

- BEŞİNCİ AŞAMA: Çıkıntılık yapmak isteyen biri şöyle der: “Reis’i yabana atmayın abi. Mitingleri fena... Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.”

-

- ALTINCI AŞAMA: Bu aşamada her kafadan bir ses çıkmaya başlar. İddialar havada uçuşur. Bahse girmeler falan...

-

Haberin Devamı

- YEDİNCİ AŞAMA: En liderlik özelliği taşıyan tekrar söze girer: “Abi hani seçimden söz etmeyecektik?”