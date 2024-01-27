Ah bir Kanal İstanbul dese de üzerine gitsek

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Kanal İstanbul karşıtlarının buna sevinmesi, memnun olması gerekmez mi?

Hayır.

Sevinmiyorlar, memnun olmuyorlar, öfkeleniyorlar, aradıklarını bulamamış olmanın hırçınlığı içine giriyorlar.

*

İlle de istiyorlar ki Murat Kurum, Kanal İstanbul’u bir numaralı vaadi haline getirsin.

Lansmanında bundan söz etsin.

*

Oysa Murat Kurum, lansmandan hemen önce Kanal İstanbul’la ilgili konuşmuştu.

Bir gazeteci, Kanal İstanbul’un vaatleri arasında yer alıp almayacağını sormuştu.

Murat Kurum’un bu soruya verdiği cevap tam olarak şöyleydi:

*

“İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak.”

*

Bu cevap yeterince açık.

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Murat Kurum, İstanbul halkının beklentilerini esas alacaklarını söylüyor. Öncelik sıralamasında Kanal İstanbul’un olmadığını ima ediyor.

*

Kanal İstanbul karşıtları, “Ama biz Kanal İstanbul üzerinden Murat Kurum karşıtı propaganda yapacaktık. Kurum’un bu tutumu planımızı bozuyor” diye düşünerek...

Hem malzemesiz kalmanın hırçınlığı içine giriyorlar hem de Murat Kurum’u Kanal İstanbul’a sahip çıkmak için kışkırtıyorlar.

*

“E o zaman senin derdin Kanal İstanbul değil” denmez de ne denir?

CEM KARACA FİLMİNDE ŞUNLAR VAR MI ACABA

FİLMİ izlemedim. Ama fragmandan, fotoğraflardan, videolardan falan anladığım kadarıyla:

İsmail Hacıoğlu Cem Karaca’ya acayip benzemiş, bir. Dönemin atmosferini oluşturma konusunda film çok başarılı gibi, iki.

*

En kısa zamanda izleyeceğim filmi. Merak ettiğim şu soruların cevabını arayarak:

*

- Cem Karaca’nın 12 Eylül’den sonra Türkiye’ye dönüşünü sağlayan Turgut Özal’dı. Bundan söz edildi mi acaba?

*

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- Cem Karaca, Türkiye’ye dönünce sol ideolojiye inceden mesafe koymuştu. Bu nedenle kendisine “dönek” diye saldırılırdı. Filmde bu var mı acaba?



Cem Karaca rolünü filmde İsmail Hacıoğlu canlandırdı.

*

- Cem Karaca’nın kendisine “dönek” diyenlere cevap olarak “Ben döneksem döndüm diye memleketime / Döndüm baba döndüm işte oh be” diye bir şarkısı vardır. Bu şarkı filmde geçiyor mu acaba?

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- Kerkük Zindanı adlı şarkısıyla Irak Türkmenlerinin feryadına ortak olmuştu mesela. Buna yer verildi mi acaba filmde?

*

- Cem Karaca’yla bir TV söyleşisi yapmıştım. O programda şöyle demişti Cem Karaca: “Bu dünyada sevilmesi gereken tek bir şey vardır, o da yüce Allah’tır.” Zaten “Allah Yar” diye bir şarkı da yapmıştı. Son dönemine damga vuran Allah’a yönelmek, Cem Karaca filminde yer aldı mı acaba?

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YILMAZ ERDOĞAN’IN YENİDEN DOĞUŞU

“ESKİ askerler ölmezler, sessizce kaybolurlar” demiş ABD’li efsane General MacArthur.

*

İzin verirseniz bu meşhur sözü epey zorlayarak şöyle bir söz uyduracağım:

*

Yetenekli kalemler, yetenekli oyuncular, yetenekli yıldızlar, tıpkı eski askerler gibidir. Ölmezler, sadece bir süreliğine sessizce kaybolurlar.

*

Yılmaz Erdoğan’ın “İnci Taneleri” adlı dizisi reytingleri resmen patlattı. Her kategoride birinci oldu. Her kategoride çok iyi reyting aldı.

Ayrıca dizideki dans, olay oldu. Ayrıca dizideki replikler, herkesin dilinde. Yılmaz Erdoğan’ın oyunculuğunu herkes çok beğendi.

*

Sessizce kaybolan bir starın gürültülü bir yeniden doğuşudur bu.

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DEM’LENMEK

HDP’nin yeni versiyonunun adının DEM olması, bu partiyle şeffaf görüşme trafiği yürüten CHP’ye yönelik yeni bir tabirin türetilmesine yol açtı:

DEM’LENMEK.

*

AK Parti bunu diyor. MHP bunu diyor.

Baktım: Meral Akşener de bunu diyor.

Hatta en son Muharrem İnce de bunu diyor.

*

Sonuç: HDP’nin yeni ismi, en çok CHP’nin aleyhine oldu.

TERSİNE DÖNDÜ

ESKİDEN...

AK Parti’ye yakın isimler, gazeteciler, televizyonlar falan...

Sürekli Ekrem İmamoğlu’dan söz ederlerdi.

Ekrem İmamoğlu aşağı, Ekrem İmamoğlu yukarı.

*

Bu olay tersine döndü.

*

Şimdi...

CHP’ye yakın isimler, gazeteciler, televizyonlar falan...

Sürekli Murat Kurum’dan söz ediyorlar.

Murat Kurum aşağı, Murat Kurum yukarı.

*

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AK Parti cenahının geldiği yer Murat Kurum açısından olumlu. CHP cenahının gittiği yer Ekrem İmamoğlu açısından olumsuz.

ANKET GÖRÜNCE

- YÜZÜMÜ buruşturuyorum.

- İnanmama eğilimine giriyorum.

- “Hadi canım sen de” diyorum.

- Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tatsız anılar aklıma geliyor.

- Bekir Ağırdır fotoğrafları uçuşuyor gözümün önünden.

- “Kılıçdar yüzde 70 alacak” sözü çınlıyor kulaklarımda.

- Hakan Bayrakçı’nın anketini bekliyorum.

İSRAİL NEDEN UTANMALI

İDDİALAR ciddiye alındı, kanıtlar yeterli bulundu, belgeler ikna etti.

Ve İsrail’in soykırımdan yargılanmasına karar verildi.

*

Bu karar, İsrail’i yerin dibine sokacak bir karardır.

*

Neden mi?

*

Soykırıma uğramış insanların kurduğu bir devlet, soykırımdan yargılanıyor. Bundan daha büyük bir utanç olabilir mi?