Ege kazan ben kepçe

Üstelik, davetli olarak katılıp ağırlandığınız bir organizasyonu kaleme almamak mümkün mü?
Tabii ki hayır!
Peki, neresinden başlamalı?
Öncelikle, bir organizasyonu 16 yıldır kesintisiz (geçen seneki zorunlu pandemi molası hariç) sürdürmek çok büyük bir başarı.
O nedenle ilk günden bu yana emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
‘Bilge ağacın altında, Ayvalık UNESCO yolunda’ temasıyla 4 gün boyunca Ayvalık’ın farklı noktalarında sempozyumdan panele, hasattan zeytinyağı tadımına, fotoğraf sergisinden konsere, tiyatrodan halk oyunlarına kadar birçok etkinliğe imza atıldı.
O anlamda dolu dolu geçen bir etkinlik oldu.
Bir haftayı aşkın süredir Ege ve Akdeniz alev alev...
Yangınların biri bitiyor, biri başlıyor...
Yanan sadece ormanlar değil...
9 canımızı kaybettik...
Hayvanlar, bitki örtüsü, toprak, börtü böcek, mahalleler, evler, tesisler, arabalar, anılar vs. de kızıl kabusun pençesinde...
O cennetten farksız yerler şimdi kapkara...
Adeta külden bir örtünün altında...
Ne yazık ki hayır!
Sevimli dostlara eziyet hız kesmeden sürüyor.
Bu hafta başında iki olay birden yaşandı.
Kaçıranlar için özetleyeyim:
Muğla Menteşe’de yaşayan F.O., güvercinlerine saldırdığı gerekçesiyle kendisine ait ‘Foks’ isimli av köpeğine pompalı tüfekle ateş etti.
Ön bacaklarından yaralanan can dost, hemen ameliyata alındı ama kurtarılamadı.
Operasyonu yapan veteriner hekimin, “Aşırı kan kaybı vardı. Sağ ön bacak kopma aşamasındaydı. Sol bacağında parçalı kırık mevcuttu. Ameliyat sırasında kalbi bir kez durdu. Yaşama tekrar döndürdük. Ancak kanamasının fazla olması nedeniyle yaptığımız işlemlerden sonuç alamadık” sözleri bir kez daha yüreklerimizi dağladı.
TEİAŞ, İzmir Bayraklı’da 24.5 metre yüksekliğinde bir trafo yapmak istemişti.
Tam da son depremde yıkılan apartmanların yanı başında...
Mahalleli isyan etmiş, bölgedeki tek yeşil alanın bu şekilde değerlendirilmesine karşı çıkmıştı.
Sivil inisiyatif sesini öyle güçlü duyurmuştu ki, iktidar ve muhalefet milletvekilleri devreye girmek durumunda kalmıştı.
Sonuçta TEİAŞ başka bir yer verilmesi karşılığında tesisin yapımından vazgeçeceğini açıklamıştı.
Doğrusu ya, o gün bu gündür tek çivi de çakmadı.
Ancak, alelacele yapılan ve cezaevini andıran, üstü dikenli tel örgülerle çevrili Çin Seddi görünümlü devasa koruma duvarları ise hala duruyor.
Yine doğru bildiğimi yazmaya, doğruya ‘doğru’, yanlışa ‘yanlış’ demeye devam edeceğim.
Yeri geldiğinde (sınırları aşmayarak) eleştireceğim ki, daha iyisi yapılabilsin.
Tabii kalemim yettiğince ve sizler teveccüh gösterdikçe...
Heybede yazacak çok şey birikti, sırayla başlıyorum izninizle...
İçi boş bültenlere hayır
HER gün onlarca, hatta yüzlerce mail düşüyor e-posta kutularımıza...
14’üncüsünde sanırım sıkıntı yok.
İşin mali süreci ATOLAB üzerinde yürüyor ve kasaya 94 milyon 907 bin 17 TL giriyor.
Belki de ipleri koparma noktasına getiren 15’inci festivalle ilgili gelişmeler ise 9 Temmuz 2019’da ATO Yönetim Kurulu’nda ‘Çeşitli Konular’ başlığında alınan 437 nolu kararla başlıyor.
O gün yapılan toplantıda Ayvalık Uluslararası Hasat Günleri’nde zeytin, zeytinyağı ve turizm komitelerinin birlikte çalışmasına, bunların en kısa zamanda toplanıp bir yol haritası çıkarmasına ve organizasyon komitesi oluşturulmasına karar veriliyor.
Ve bu oybirliğiyle alınıyor.
31 Temmuz 2019’daki ATO Meclisi’nde söz konusu komitede yer alacak 14 isim (ki, bunlara Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ziraat Odası’nın bildireceği isimlerin de ekleneceği belirtiliyor) belirleniyor.
ATOLAB A.Ş.’den gelen yazıda şöyle diyordu:
“ATOLAB A.Ş.’nin ana gelir kalemi hologram satışından elde edilmektedir. Bu kalemin gelirlerinde zaman içinde gerileme olduğu doğrudur. Bunun sebebi de Ayvalık zeytinyağı coğrafi işareti yönetiminin ve denetiminin, tescil sahibi kuruluşun tek yetkilisi ve hukuki sorumlusu olduğunu söyleyen kişi tarafından düzgün olarak yapılmamasıdır.”
“Sebebi” bölümünden önce ana gelir kalemine bir parantez açmakta fayda var sanırım.
‘GELİR’ KONUSUNA BAKARSAK
Ayvalık’ta yıllardır bu işi yapan üreticilerden öğrendiğim kadarıyla, ilçe sınırlarında 2 milyon zeytin ağacından her yıl ortalama 4 bin 500 ton yağ elde ediliyor. Ki, bunun 3 bin tonu natürel sızma.
Fiyat bugün 27 TL (litrede değil, kilogramda).
Litresi ortalama 45 TL’den satılıyor.
Objektif ve tarafsız yayıncılık gereği bu görüşlere yer verirken birer parantez açarak düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum.
“Sayın Adnan Kaya, 16 Ocak’ta ‘Ayvalık’ta neler oluyor?’ başlığıyla yapmış olduğunuz haberi incelemiş bulunmaktayız. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Ayvalık Ticaret Odası kayıtlı 11 yönetim kurulu üyemizin 7’si zeytinyağı marka sahibi sektör üyesinden, 4’ü de ticari faaliyette bulunan iş adamlarından oluşmaktadır. Yapmış olduğunuz haberde tarafınıza ulaştırılan birçok hatalı bilgi bulunmaktadır” deniliyor.
Ve şu örnekler veriliyor:
* Ayvalık Ticaret Odası’nın marka tescili hakkında bilgilendirilmediği: ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunun, yönetim kurulu başkanı dahil 3 üyesi, Ayvalık Ticaret Odas’nın 7 kişilik yönetim kurulunun üyesidir. ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunda alınan kararlar Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nda görüşülmüş, kendilerine konu hakkında sözlü ve yazılı bilgi verilmiştir. Ekte bulunan karar fotokopileri de bunun ispatıdır.
(Bana gönderilen iki karar metni var. Biri 12 Kasım 2019 tarihli. 4’üncü maddede, (aynen) “Ayvalık Sızma Zeytinyağı ATOLAB marka tescilinin alınmasına karar verilmesi. Ayvalık Zeytinyağı ATOLAB marka tescil başvurusunun yapılmasına” diye yazıyor. 20 Mart 2020 tarihli olanın 9’uncu maddesinde ise, (aynen) “Türk Patent Enstitüsü’ne ATOLAB adı ile zeytinyağı marka tescili için yapılan başvuru hakkında bilgi verildi” cümlesi yer alıyor. İlkinin en üstünde, (aynen) “ATO Laboratuvar Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı”, ikincisinin en üstünde de, (aynen) “ATO Laboratuvar A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı” ibareleri mevcut. Yani bilgilendirme ATO Yönetim Kurulu’na veya ATO Meclisi’ne değil, ATOLAB Yönetim Kurulu’na yapılmış. ATOLAB Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın zaten imzaları ve bilgileri olması gereken ATOLAB Yönetim Kurulu üyelerine yapılmasını pek anlayamadım. Acaba alınan kararlar ve yapılan işlerden üyelerin de mi sonradan haberi oldu?)
* Zeytinyağı marka tescili yapıldığı: ATOLAB A.Ş. ekte yer alan TÜRK Patent Kurumu’nun tescil beyanında görüldüğü üzere kendi şirket adını ve logosunu tescil ettirmiştir.
(Buna dair gönderilen belgede başvuru tarihinin 13 Mayıs 2020, tescil tarihinin 11 Aralık 2020, tescil yayın bülten tarihinin 29 Ocak 2021, marka adının ATO Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı olduğu görülüyor. Eğer yazım bir kez daha dikkatlice okunursa ATOLAB’ın zeytinyağı marka tescili yaptırdığı yönünde bir ibare olmadığı açık.)
Her iki yazımda da aynı çatı altında yaşananların Ayvalık’a ve sektöre olumsuz yansıyacağını düşündüğümü ifade ettim.
Konunun bir an önce çözüme kavuşmasını, sağduyunun galip gelmesini dilediğimi aktardım.
“Ama görünen o ki, sosyal medya üzerinden yürüyen bu soğuk savaş kolay kolay bitmeyecek.
Eskilerin deyimiyle bu pilav daha çok su kaldıracak” diye de ekledim.
Nitekim, öyle de oldu.
Haliyle bana da yine yazmak düştü.
“Ticaret odalarının amacı üyelerine rakip olmak değil, ticari faaliyetlerinin önünü açmaktır. Bu yetkisiz ve hukuksuz uygulamadan ATO Başkanlığı’nın ve üyelerinin bilgisi yoktur. Uygun bulmuyorum. Yanlışlarından dönmezlerse konuyu vergi mahkemesine taşıyacağım” sözlerini aktarıp, sormuştum:
“Ayvalık’ta neler oluyor?”
Peşi sıra da, “Belki yanıtlanır” düşüncesiyle akla gelen birkaç soruyu paylaşmıştım.
Geçtiğimiz cuma akşamı, ATOLAB’ın Instagram hesabından, somut bir isim yerine, ‘ATOLAB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri’ imzalı, kamuoyuna bir duyuru yayımlandı.
Özetle deniyor ki:
***
Şimdi de Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ile Oda’ya bağlı Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı yönetimi arasında yeni bir kriz patlak verdi.
Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Kimyasal Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ‘ATO LAB Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı’ markasıyla filtresiz 750 ml zeytinyağı üretilip 75 TL’den satışa sunulması adeta bardağı taşıran son damla oldu.
Başkan Büyükçıvgın, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu markayla ilgili Ayvalık Ticaret Odası’nın herhangi bir bilgisi ve dahli olmadığını duyurdu.
Ayvalık’ta yaklaşık 5 bin ailenin zeytinyağı ticaretiyle geçindiğini, ayrıca bu işi yapan 100’den fazla ulusal ve uluslararası markanın Ayvalık Ticaret Odası üyesi olduğuna dikkat çeken Büyükçıvgın, isyanını şöyle dile getirdi:
***
“Ticaret odalarının amacı üyelerine rakip olmak değil, ticari faaliyetlerinin önünü açmaktır.
Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret alan ilk ve tek Türk zeytinyağı olarak eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attığını, adeta bir tarih yazdığını düşündüğümü paylaştım.
Adları Milas’a kıyasla zeytinyağı ile daha çok özdeşleşmiş yörelerimizin bu konuda hangi aşamada olduklarını merak ettiğimi dile getirmeye çalıştım.
Sağolsun, Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Whatsapp’tan uzun uzun yazdı.
Öncelikle, “Geçen hafta Bloomberg’te katıldığım canlı yayında Milas’ı ve MİTSO Başkanı Reşit Özer’i kutlayıp teşekkür ettim” diyerek, bir anlamda bu konuda Ayvalık olarak kıskançlık yapmadıklarını paylaştı.
Ayvalık’ın dosyasını Dr. Fahri Yemişçioğlu’nun hazırladığını ve önümüzdeki aylarda başvuruyu eksiksiz tamamlamış olacaklarını aktardı.
Bu arada, dosyalarını tamamlayıp AB tescil başvurusu yapan tüm yörelere ve ürünlere de başarı dileğini iletti.
Her sektör gibi zeytin ve zeytinyağı da bu olumsuzluktan payına düşeni aldı.
Ama yılın son çeyreğinde ardı ardına gelen haberler yüz güldürdü.
Bunlar arasında hiç kuşkusuz en öne çıkanı, Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret alan ilk ve tek Türk zeytinyağı olmasıydı.
Daha düne kadar hor görülen ‘Memecik’ türü zeytinle Milas, adeta bir tarih yazdı.
Zeytinyağı sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.
Bazı köşe yazarları bu müthiş gelişmeyi birkaç üreticiye mal etse de bence en büyük pay Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın.
Bu yıl 3 kategoride toplam 345 ödül dağıtıldı, 34’ü ülkemize geldi.
Ülkemizin değişik bölgelerinden toplayarak Ayvalık’taki fabrikasında erken hasat ve soğuk sıkım yaparak işleyen Nova Vera, İtalya’dan yine ‘beşibiryerde’ yaptı.
‘Trilye’ çeşidiyle, organizasyonun en büyük ödülü olan ‘Top Ten’ (En İyi 10) arasına girmeyi başaran firma, Türkiye’den katılan yağların en iyisi seçilerek ‘Best of Turkey’ ödülüne de layık görüldü.
‘Trilye’ ve ‘Beylik’le büyük prestij altın ödülüyle taçlanan firma, ‘Hayat’, ‘Yamalak Sarısı’ ve ‘Memecik’le de prestij altının sahibi oldu.
Kuruluşunun 3’üncü yılında 107’nci madalyasını alan Nova Vera’yı kutluyorum.
Ve inanıyorum ki, bunlar daha başlangıç.
Havai fişek üzerine bir değil, iki değil, üç değil, onlarca kez yazı yazdım.
“Yeter artık! Fişeğiniz batsın” dedim.
“Vara yoğa patır patır patlattığınız havai fişek işkencenizden bıktık artık” dedim.
Etkili, yetkili isimlere seslendim.
“5 dakikalık bir gösterinin vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyin” dedim.
Ama bir Allah’ın kulundan tık çıkmadı.
Pandemi sürecinde yaklaşık 3 ay eve hapsolan kızımızı alıp tatile çıktık.
Bir de köpeğimiz olduğu için denize sıfır sayılabilecek bir bungalovda kaldık.
Marmaris Orhaniye’de, doğanın içinde, sessiz, sakin, dingin bir 7 gün geçirdik.
Bu arada -merkez üssü dinlendiğimiz bölge olan- iki de ciddi büyüklükte deprem atlattık.
Türk zeytinyağı markaları uluslararası arenada bir kez daha yüzümüzü güldürdü.
Olive Japan 2020’de 9 altın, 16 gümüş madalya kazandık.
(Alfabetik sırayla) Hermus, Kisthene02, Nermin Hanım, Nova Vera, Oleamea, Purio ve Zeytinel birincilik kürsüsüne çıkarak hepimize büyük gurur yaşattı.
Aynı zamanda ‘ülkenin en iyisi’ ödülüne layık görülen Nova Vera yine fark yarattı ve bu 9 altın madalyanın 3’üne birden imza attı.
Alhatoğlu, Anafortis, Eget Vakfı, Hermus, Kisthene02, Kristal, Nova Vera, Oleamea, Olizzi, Troy, Tuay ve Zethoveen da ikinci olarak ülkemize gümüş ve puan kazandırdı.
Hermus ve Nova Vera 3’er gümüş madalyayla öne çıkarken, beni en çok mutlu eden şeylerden biri de, ilk günden beri dış pazarda Türkiye’nin ancak ‘özellikli’ ürünlerle başarı kazanabileceğini savunan ve buna örnek olarak da yıllar önce Rusya için üretmeye başladıkları çocuklara özel ‘Kidsolio’yu gösteren Alhatoğlu’nun bu markasıyla ödül alması oldu.
Ama uzun zamandır Bornova Küçükpark’a yolum düşmediğinden görmemişim.
Onlardan, eşimin instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası haberim oldu.
Bir de tüm çalışanlarının tamamının kadın ve işletme ortağı olduğunu öğrenince daha da ilgimi çekti.
Dilek Çetmen, Zehra Yenilmez, Senem Aslantaş, Fatma Soyer, Gökçe Özmay, Vahide Güllü, Nesrin Azizoğlu, Narin Cömert, Makbule Demirçivi, Ceren Çanlı, Merve Erim, Aslı Aydın, Aysu Saydam, Süreyya Aydoğdu ve Seren Yılmaz adlı bu 15 kadının yolu, Pastacılar Fırıncılar Derneği’nin açtığı pastacılık kursunda kesişmiş.
Bu, bir firmayı öne çıkarma ya da reklamını yapma yazısı değildir.
Yaşadığımız zorlu günlerde güzel şeyler de olabildiğini paylaşma amaçlıdır.
***
Doğal olarak şu günlerde hepimiz koronavirüsle yatıp, koronavirüsle kalkıyoruz.
Tüm algılarımız bu konu üzerine yoğunlaşmış durumda.
Ege kazan ben kepçe
Başlarken...
SİZ bakmayın benim minyon olduğuma...
Yemek yapmayı da, yemeyi de severim.
Gerçi iş tempom nedeniyle uzun zamandır mutfağa girdiğim söylenemez ama özellikle köfte ve karnıyarıkta iddialıyım.
Tabii bir de her Türk erkeği gibi mangalı kimselere bırakmam.
Çok yemem, farklı lezzetleri minik minik tadıp deneyimlemeyi tercih ederim.
Mekan konusunda müdavimi olduklarım bulunmakla birlikte yeni yerler keşfetmeyi de severim.
Kimine lezzeti, kimine ambiyansı, kimine de güleryüzlü hizmeti için giderim.
Bundan sonra bu köşede farklı tat ve mekanları kalemim yettiğince kendi penceremden sizlerle paylaşmak istiyorum.
Baştan söyleyeyim asla bir gurme, gastronomi yazarı değilim.
Sadece lezzetin peşindeyim.
Siz de yeni keşifleri seviyorsanız köşeme beklerim.
Gelin hep birlikte mekanların ve markaların kimliğine, menüsüne, ruhuna, tatlarına, geçmişine ve geleceğine yolculuklar yapalım.
Şimdiden ağız tadımız yerinde olsun.
Lezzete ve muhabbete ‘Eşlikçi’
BİRBİRİNİ mükemmel şekilde tamamlayan ve uyum içinde olan ‘eşlikçi’lerdir hayatımızı güzelleştiren.
Kimi zaman hayat arkadaşımız, kimi zaman en yakın dostumuz, kimi zaman ise bir kadeh içkinin yanındaki tadına doyulmaz lezzetlerimiz...
Bizi bir araya getiren ve güçlü bağlar kurmamızı sağlayan en güçlü eşlikçi ise ateştir.
Yüzyıllardır onun sıcaklığıyla ısınır, ışığıyla aydınlanır, çevresinde anılarımızı tazeler, yeni hayaller kurar ve kutlamalar yaparız.
Belki de en önemlisi ürünlerimizi onun sayesinde lezzetlendiririz.
Bugün sizleri yanan bu ateşin alevini birlikte çoğaltmak, hafızamızdaki kokuları yeniden canlandırmak, daha önce hiç tadılmamışı heyecanla keşfettirmek için ortamıyla muhabbetlerimize, lezzetleriyle keyfimize, samimiyetiyle de en güzel anlarımıza eşlik etmek amacıyla yola çıkan bir mekanla tanıştırmak istiyorum.
ODUN ATEŞİNİN ALEVİ SİZİ ÇAĞIRIYOR
Adı, Eşlikçi...
İzmir Narlıdere’de.
Tanyer Yapı’nın güzel İzmir’imize kazandırdığı Asma Bahçeler’in hemen A Blok girişinde.
Bir tarafında uçsuz bucaksız bir vadinin uzandığı, bir tarafı deniz, karşısı yemyeşil ormanlarla kaplı adeta cennetten farksız köşe.
Resmen açılalı yaklaşık 2 ay olmuş, ama ben yeni keşfettim.
Burası aslında ambiyansıyla, dekoruyla, menüsüyle modernize edilmiş yeni nesil bir mekan.
Girişte sizi...
“Eşe, dosta, hayata / Lezzetli sofralara / Ateşe, dumana / İki tutam baharata / Dertlere, sevinçlere / Keyifli muhabbetlere / Toprağa, denize / Mutfağa bereketle gelene / Güzel İzmir’e eşlikçiyiz” yazısı karşılıyor.
Mottolarını böyle belirlemişler, ona da uygun bir mekan yaratmışlar.
Hepi topu 51 kişi kapasiteli 13 masalı bir yer.
Bir de 13 kişilik şef tezgahı var ki oradaki ‘Şefin ateşi’ yazısı da en az girişteki kadar sıcak ve samimi:
Küçücük bir kıvılcımla yanar bu ocağın ateşi! / Muhabbetle çoğalır, lezzetle büyür dostluğun alevi / Yanan alevin yanı başında, lezzetli kokular arasında / Eşlikçi’nin ateşe olan sevdasına siz de eşlik edebilir / Şef tezgahımızda yerinizi alabilirsiniz.
Adanalı şef Can Doğan, odun ateşinin alevinden beslendiklerini, közlerinde hayat bulduklarını, tütsülenmiş lezzetlerin büyüsü için ocağı hiç söndürmediklerini söylüyor.
“Kendi kültürümüze ait geleneksel lezzetleri modern reçetelerle yeniden yorumlayıp muhabbetinize eşlik ediyoruz. Toprağın ve denizin hayat verdiği malzemelerle odun ateşini özel kılan detayları buluşturarak çeşitliliği sofranızdan hiç eksik etmeyiz” diyor.
AZ, ÖZ, HEPSİ BİRBİRİNDEN LEZZETLİ
Yurtdışı deneyimli işletme müdürü Erim Hüyük yönetiminde tamamı güler yüzlü 12 kişinin çalıştığı mekanda menü az ama öz:
Ana yemek yok, onun yerine soğuk ve sıcak eşlikçiler var.
Soğuk eşlikçiler; köz patlıcanlı atom, babagannuş, pancarlı cacık, bademli borani, zahterleme, pancari, iyot, hardal tohumlu levrek marin, eski sevgilim ve eşlikçi kafası olmak üzere 10 çeşit.
Fiyatlar 26-56 TL arası.
Eski sevgilim adı bana ilginç geldi, tattıktan sonra neden bu ismi verdiklerini anladım.
Biraz espri katmak istemişler, hoş da olmuş, bakalım sizin yorumunuz nasıl olacak?
Unutmadan bir de bağ&bahçe var.
Vişne turşulu roka, semizotu, ızgara marul ve sulu sulu adıyla 4 seçenek sunuluyor.
Bunların fiyatı da 40-42 lira.
Sıcak eşlikçiler ise; sebze, tavuk, et ve deniz olmak üzere yine 4 kategoride.
Sebzeler ızgara baby patates, ızgara sebzeler ve humus. (28-36 TL)
Tavukta tek seçenek var, tavuk şiş, 38 TL
Et daha zengin: Satır kıyma, şaşlık, dana kaburga, küşleme, beğendili kokoreç, dana sosis. (42-65 TL)
Deniz ürünleri olarak şaraplı ahtapot ve baby kalamar sizi bekliyor. (54-68 TL)
Günün finalinde tatlı olaraksa ya helva ya da mevsim meyveleri mevcut. (35 TL)
İÇEMEDİĞİNİZİ SİZİN İÇİN SAKLIYORLAR
Küçük ama zengin bir de kavı mevcut.
Sadece İzmir ve Ege’den değil, Türkiye’nin en iyi bağlarından üretilmiş şarapları bulmanız mümkün.
Başta da dediğim gibi burası bir meyhane havasında ama içeceğinizi bir bardak ya da kadeh isteyemiyorsunuz.
Şişe açılıyor, olur da kalırsa adınızla etiketlenip bir sonraki gelişinizde size eşlik etmesi için raflardaki yerini alıyor.
Öyle ki mekandaki iki duvar sırf bunun için ayrılmış.
İrem Bey’in de var, Sermin Hanım’ın da...
Eşlikçi’de tüm lezzetler bir bütün olarak sunuluyor.
Şef restoranı konseptiyle gurme tatlar bir araya getirilmiş.
Ve farklı dokunuşlarla modernize edilerek özgün bir tarz oluşturulmuş.
Bence çok da başarılı olmuş.
Bir kere yediğiniz her şey odun ateşinde pişiriliyor.
Ama bu sıradan bir odun değil.
Tanyer ailesinin memleketleri Isparta Uluborlu’daki arazilerinde yer alan kiraz ağaçlarının odunu.
Ve o müthiş aromasıyla lezzetlere ayrı bir lezzet katmış.
Kullanılan malzemelerin tamamı hangi yöreye aitse oradan getirtiliyor.
Hepsi doğal, hepsi taze.
Soğuk eşlikçilerdeki zeytinyağı enfes, kokusunu daha masaya gelirken davetkar.
O da ailenin kendi zeytinliğinden erken hasat soğuk sıkım tekniğiyle üretilen zeytinyağı.
Bir zeytinyağı tutkunu olarak diyebilirim ki son dönemde tattığım en kusursuz yağlardan.
GELENEKSEL LEZZETLERE MODERN REÇETELER
Tanyer Yapı’nın önümüzdeki günlerde Urla Bademler’de temelini atmaya hazırlandığı Tan Urla projesinde yer alması planlanan gastronomi adasına bir laboratuvar oluşturması hedeflenen Eşlikçi’de her yemeğin kendine özgü bir hikayesi var.
Kültürümüze ait geleneksel lezzetler modern reçetelerle yeniden yorumlanmış.
Ben en çok Antakya zahteriyle yapılmış zahterleme, Tire çamur peynirli pancari, soya ve pekmezle 10 saat ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga ile tahin, süt köpüğü, baklava kıtırı ve cevizden oluşan eşlikçi helvaya bayıldım.
İddialı olacak belki ama bu mezeler daha önce yediklerinize hiç benzemiyor.
Ürünlerin lezzeti, birbirleriyle uyumu, sunumu tek kelimeyle şahane.
Ama unutmayın, yemeğin de içkinin de azı karar çoğu zarar.
Gittiğiniz yerden ve yediklerinizden keyif almaya, anı yaşamaya bakın, tadı damağınızda kalsın.
Haftaya başka bir lezzet durağının kapılarını aralamak dileğiyle...
‘Eski sevgilim’i tatmadan mekanı sakın terk etmeyin!
Eşlikçi’de tek kadeh uygulaması yok. Şişe açılıyor, olur da kalırsa adınızla etiketlenip bir sonraki gelişinizde size eşlik etmesi için raflardaki yerini alıyor. Öyle ki mekandaki iki duvar sırf bunun için ayrılmış.
Yediğiniz her şey odun ateşinde pişiriliyor. Ama bu sıradan bir odun değil. Tanyer ailesinin Isparta Uluborlu’daki arazilerinde yer alan kiraz ağaçlarının odunu. Aroması lezzetlere ayrı bir lezzet katıyor.
BENDEN YILDIZLI PEKİYİ
LEZZET: Pekiyi
AMBİYANS: Pekiyi
HİZMET: Pekiyi
KALİTE: Pekiyi
FİYAT: Pekiyi
GENEL PUAN: 9.5’tan 10