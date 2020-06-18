Bizim çılgın zeytinyağcılar

SİZLERLE ayrı kaldığımız süreçte önce Japonya’dan, ardından da İtalya’dan güzel haberler geldi.
Türk zeytinyağı markaları uluslararası arenada bir kez daha yüzümüzü güldürdü.
Olive Japan 2020’de 9 altın, 16 gümüş madalya kazandık.
(Alfabetik sırayla) Hermus, Kisthene02, Nermin Hanım, Nova Vera, Oleamea, Purio ve Zeytinel birincilik kürsüsüne çıkarak hepimize büyük gurur yaşattı.
Aynı zamanda ‘ülkenin en iyisi’ ödülüne layık görülen Nova Vera yine fark yarattı ve bu 9 altın madalyanın 3’üne birden imza attı.
Alhatoğlu, Anafortis, Eget Vakfı, Hermus, Kisthene02, Kristal, Nova Vera, Oleamea, Olizzi, Troy, Tuay ve Zethoveen da ikinci olarak ülkemize gümüş ve puan kazandırdı.
Hermus ve Nova Vera 3’er gümüş madalyayla öne çıkarken, beni en çok mutlu eden şeylerden biri de, ilk günden beri dış pazarda Türkiye’nin ancak ‘özellikli’ ürünlerle başarı kazanabileceğini savunan ve buna örnek olarak da yıllar önce Rusya için üretmeye başladıkları çocuklara özel ‘Kidsolio’yu gösteren Alhatoğlu’nun bu markasıyla ödül alması oldu.
Bu arada, bu yarışma sayesinde ben de Purio, Eget Vakfı ve Olizzi markalarını duymuş oldum.
Ve bir daha unutmamak üzere notlarımın arasına kaydettim.
***
İtalya’daki EVO IOCC 2020’de ise üreticilerimiz çok daha muhteşem bir performans sergiledi.
Çizme’den ülkemize tam 29 altın ve 25 gümüş madalya geldi.
Adalı Efe, Ania, Bozelli, Büyükkarcı, Cumbalı, Edremit Ticaret Odası, Genius, Gizem Yağ, Granpa, Hermus, Kisthene 0.2, Mavras, Nova Vera, Oleamea, Olidya, Özgün, Uladı, Tayga ve Zivane altınla taçlandı. Rengin Suar da aromalı zeytinyağları kategorisinde 3 altının sahibi oldu.
Bu 29 altının 5’i Nova Vera’dan, 3’ü Hermus’tan, 2’si de Olemea’dan geldi.
Adalı Efe, Adatepe Zeus, AliOLive, Anafortis, Assos Athena, Çakalini, Datça Köy Ürünleri, Elea Antiocheia, Fresh Future, Gizem Yağ, Hayal Bahçe’den, Hermus, Hilmi Yıldırım, Kisthene 0.2, Mavras, Palamidas, Rengin Suar, Savroni, Se-Ak, Sidyma, Tayga ve Vievi de ülkemize toplamda 25 gümüş getirmeyi başardı.
Palamidas, Se-Ak ve Vievi markaları 2’şer madalyanın sahibi olurken, ben de Cumbalı, Uladı, AliOLive ve Assos Athena’yla tanıştım.
Bu yarışmada ülkemizin değişik bölgelerinden toplayarak Ayvalık’taki fabrikasında erken hasat ve soğuk sıkım yaparak işlediği ‘Yamalak Sarısı’, ‘Beylik’, ‘Hayat’, ‘Memecik’ ve ‘Trilye’ çeşitlerinin her biriyle altına uzanan Nova Vera bize aynı zamanda şunu da gösterdi:
Türk zeytinlerinin her türü iyi bakılıp iyi işlendiğinde İtalyan ve İspanyol çeşitleriyle aynı kulvarda rekabet edebilir.
Tüm zeytin çeşitlerimiz farklı tat, aroma ve kimyasal özellikleriyle her platformda altın madalyaya uzanabilir.
İster, inanır, çalışır ve kuralına uygun üretim yaparsak başarı da beraberinde gelir.
Her iki yarışmada da ödül alan tüm markaları gönülden kutluyorum.
İnanıyorum ki, onları kendilerine rol model alacak daha nice Türk markası benzer başarı hikayelerine imza atacak.
İyi ki varsınız...
İyi ki bu sektöre sevdalıyım...
Bir ödül de Belçika’dan
ASLINDA, Japonya ve İtalya’dan önce bir müjdeli haber de Belçika’dan geldi.
Köklü Zeytincilik, Brüksel’deki International Taste&Quality Institute (ITQI) tarafından, aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu 100’ü aşkın gurmenin onayını alarak iki altın yıldızlı madalya ile üstün lezzet ödülüne layık görüldü.
Listede görebildiğim kadarıyla zeytinyağı kategorisinde ülkemizden madalya kazanan tek marka oldu.
Köklü, daha önce de bu yarışmanın yanı sıra New York ve Japonya’dan gümüş, Singapur’dan da altın almayı başarmıştı.
83 yıllık geçmişe sahip Köklü’yü de Ayvalık zeytinyağının adını ve kalitesini tüm dünyaya duyurduğu için ayrıca tebrik ediyorum.
Onları da kutluyorum
BU arada, sonuçlanan yarışmalardan bir diğeri de Berlin Global Olive Oil Awards 2020 idi.
Bu organizasyonda da Ege’nin dışından iki markamızla (Anatolian Gold ve Ravla Gurme) sevindik.
Anatolian Gold, asırlık Kilis yağlık zeytin ağaçlarından monokültür olarak sıktığı Anadolu Altın Mirası Koleksiyonu’ndan İllizi Gardens’la ülkemize altın madalya getirdi. Ki firma, aynı ürünle San Remo Masters of Olive Oil’de de üstün kalite ödülüne layık görülmüştü.
Ravla Gurme de polifenol değeri yüksek yağıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.
Her iki markayı da bir kez daha tüm dünyaya zeytinyağının anavatınının neresi olduğunu gösterdiği için kutluyor, alkışlıyorum.
Onların da dediği gibi, bu cömert topraklarda yaşadığımız için ne kadar şükretsek az.
Bereketin hiç bitmesin Anadolu...
Minik bir not: Eleştiri ve önerileriniz için doğrudan bana ulaşırsanız sevinirim.
Bizim çılgın zeytinyağcılar
SİZLERLE ayrı kaldığımız süreçte önce Japonya’dan, ardından da İtalya’dan güzel haberler geldi.
Türk zeytinyağı markaları uluslararası arenada bir kez daha yüzümüzü güldürdü.
Olive Japan 2020’de 9 altın, 16 gümüş madalya kazandık.
(Alfabetik sırayla) Hermus, Kisthene02, Nermin Hanım, Nova Vera, Oleamea, Purio ve Zeytinel birincilik kürsüsüne çıkarak hepimize büyük gurur yaşattı.
Aynı zamanda ‘ülkenin en iyisi’ ödülüne layık görülen Nova Vera yine fark yarattı ve bu 9 altın madalyanın 3’üne birden imza attı.
Alhatoğlu, Anafortis, Eget Vakfı, Hermus, Kisthene02, Kristal, Nova Vera, Oleamea, Olizzi, Troy, Tuay ve Zethoveen da ikinci olarak ülkemize gümüş ve puan kazandırdı.
Hermus ve Nova Vera 3’er gümüş madalyayla öne çıkarken, beni en çok mutlu eden şeylerden biri de, ilk günden beri dış pazarda Türkiye’nin ancak ‘özellikli’ ürünlerle başarı kazanabileceğini savunan ve buna örnek olarak da yıllar önce Rusya için üretmeye başladıkları çocuklara özel ‘Kidsolio’yu gösteren Alhatoğlu’nun bu markasıyla ödül alması oldu.
Bu arada, bu yarışma sayesinde ben de Purio, Eget Vakfı ve Olizzi markalarını duymuş oldum.
Ve bir daha unutmamak üzere notlarımın arasına kaydettim.
***
İtalya’daki EVO IOCC 2020’de ise üreticilerimiz çok daha muhteşem bir performans sergiledi.
Çizme’den ülkemize tam 29 altın ve 25 gümüş madalya geldi.
Adalı Efe, Ania, Bozelli, Büyükkarcı, Cumbalı, Edremit Ticaret Odası, Genius, Gizem Yağ, Granpa, Hermus, Kisthene 0.2, Mavras, Nova Vera, Oleamea, Olidya, Özgün, Uladı, Tayga ve Zivane altınla taçlandı. Rengin Suar da aromalı zeytinyağları kategorisinde 3 altının sahibi oldu.
Bu 29 altının 5’i Nova Vera’dan, 3’ü Hermus’tan, 2’si de Olemea’dan geldi.
Adalı Efe, Adatepe Zeus, AliOLive, Anafortis, Assos Athena, Çakalini, Datça Köy Ürünleri, Elea Antiocheia, Fresh Future, Gizem Yağ, Hayal Bahçe’den, Hermus, Hilmi Yıldırım, Kisthene 0.2, Mavras, Palamidas, Rengin Suar, Savroni, Se-Ak, Sidyma, Tayga ve Vievi de ülkemize toplamda 25 gümüş getirmeyi başardı.
Palamidas, Se-Ak ve Vievi markaları 2’şer madalyanın sahibi olurken, ben de Cumbalı, Uladı, AliOLive ve Assos Athena’yla tanıştım.
Bu yarışmada ülkemizin değişik bölgelerinden toplayarak Ayvalık’taki fabrikasında erken hasat ve soğuk sıkım yaparak işlediği ‘Yamalak Sarısı’, ‘Beylik’, ‘Hayat’, ‘Memecik’ ve ‘Trilye’ çeşitlerinin her biriyle altına uzanan Nova Vera bize aynı zamanda şunu da gösterdi:
Türk zeytinlerinin her türü iyi bakılıp iyi işlendiğinde İtalyan ve İspanyol çeşitleriyle aynı kulvarda rekabet edebilir.
Tüm zeytin çeşitlerimiz farklı tat, aroma ve kimyasal özellikleriyle her platformda altın madalyaya uzanabilir.
İster, inanır, çalışır ve kuralına uygun üretim yaparsak başarı da beraberinde gelir.
Her iki yarışmada da ödül alan tüm markaları gönülden kutluyorum.
İnanıyorum ki, onları kendilerine rol model alacak daha nice Türk markası benzer başarı hikayelerine imza atacak.
İyi ki varsınız...
İyi ki bu sektöre sevdalıyım...
Bir ödül de Belçika’dan
ASLINDA, Japonya ve İtalya’dan önce bir müjdeli haber de Belçika’dan geldi.
Köklü Zeytincilik, Brüksel’deki International Taste&Quality Institute (ITQI) tarafından, aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu 100’ü aşkın gurmenin onayını alarak iki altın yıldızlı madalya ile üstün lezzet ödülüne layık görüldü.
Listede görebildiğim kadarıyla zeytinyağı kategorisinde ülkemizden madalya kazanan tek marka oldu.
Köklü, daha önce de bu yarışmanın yanı sıra New York ve Japonya’dan gümüş, Singapur’dan da altın almayı başarmıştı.
83 yıllık geçmişe sahip Köklü’yü de Ayvalık zeytinyağının adını ve kalitesini tüm dünyaya duyurduğu için ayrıca tebrik ediyorum.
Onları da kutluyorum
BU arada, sonuçlanan yarışmalardan bir diğeri de Berlin Global Olive Oil Awards 2020 idi.
Bu organizasyonda da Ege’nin dışından iki markamızla (Anatolian Gold ve Ravla Gurme) sevindik.
Anatolian Gold, asırlık Kilis yağlık zeytin ağaçlarından monokültür olarak sıktığı Anadolu Altın Mirası Koleksiyonu’ndan İllizi Gardens’la ülkemize altın madalya getirdi. Ki firma, aynı ürünle San Remo Masters of Olive Oil’de de üstün kalite ödülüne layık görülmüştü.
Ravla Gurme de polifenol değeri yüksek yağıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.
Her iki markayı da bir kez daha tüm dünyaya zeytinyağının anavatınının neresi olduğunu gösterdiği için kutluyor, alkışlıyorum.
Onların da dediği gibi, bu cömert topraklarda yaşadığımız için ne kadar şükretsek az.
Bereketin hiç bitmesin Anadolu...
Minik bir not: Eleştiri ve önerileriniz için doğrudan bana ulaşırsanız sevinirim.