Yerel seçim kulisleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim startını 28 Mayıs gecesi, zafer konuşması yaparken vermişti. AK Parti’de, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genelbaşkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz belediye başkanları ve il başkanlarıyla görüşmeler yaptı, yazılı raporlar aldı. Strateji heyetine de kapsamlı bir sunum yaptığı biliniyor.

AK Parti’de bir yandan yerel seçim stratejisi konuşuluyor ama asıl çalışma büyük kongreden sonra seçilen yeni ekip tarafından yürütülecek. 7 Ekim’de yapılacak olan kongreden sonra belediye başkan adaylarının belirlenme sürecine geçilecek. Adaylar ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara çıkacak. Moral üstünlüğü Erdoğan’dan yana. Kılıçdaroğlu ise eğer koltuğunu koruyabilirse, yenilmiş bir komutan ve moral bozukluğu içindeki bir partinin lideri olarak seçim kampanyası yürütecek. Yerel seçimlerde AK Parti’nin rakibi Kılıçdaroğlu değil? Peki ne? Onu anlamlı olması için yazının sonuna bıraktım.

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MHP SEÇİM KAMPANYASINI BAŞLATTI

MHP ise seçim kampanyasını başlatan ilk parti oldu. Bahçeli, seçim sloganını dahi açıkladı. MHP yerel seçimlere, ”2024’e doğru Diyar Diyar Anadolu” temasıyla hazırlanacak. AK Parti ile MHP arasında seçim ittifakı için henüz görüşmelere başlanmadı. 2019 seçimlerinde AK Parti ve MHP, 30 büyükşehir başta olmak üzere 51 ilde ittifak yapmış, diğerlerinde ayrı ayrı girmişti. Mersin, Manisa ve Adana Büyükşehir Belediyeleri MHP’ye bırakılmıştı.

Bu seçimde Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelip ittifakın çerçevesini belirleyecek. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir’de ittifak yapılması bekleniyor.

CHP’DE İMAMOĞLU BİLMECESİ

CHP’de yerel seçim hazırlıkları ise kurultayın ardından başlayacak. CHP Kurultayı’nın 29 Ekim’de yapılması planlanıyor. CHP’de yerel seçim dengesi iktidara göre değil Ekrem İmamoğlu’na göre oluşacak. Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na aday olmazsa Kılıçdaroğlu’nun banko adayı. CHP’nin eski genel başkanları da İmamoğlu’na İstanbul’u tavsiye etmişler. ”Aman İstanbul’u bırakma. İstanbul’u kazan CHP Genel Başkanlığı çantada keklik” mesajını vermişler. Özgür Özel de İmamoğlu’nun İstanbul adaylığına destek veriyor. İmamoğlu İstanbul’u tercih ederse genel başkanlık yarışında Özgür Özel’e şans doğacak.

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Ama İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na aday olursa o zaman tam bir meydan savaşı yaşanacak. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı dahil her şey yeniden hesaplanacak.

İYİ PARTİ’NİN ŞARTI

İYİ Parti, CHP’deki genel başkanlık yarışının netleşmesini bekliyor. Kılıçdaroğlu kalırsa İYİ Parti seçimlere kendi adaylarıyla girmeyi planlıyor. Tek istisnası, il bazlı ittifaklar düşünülüyor. İstanbul ve Ankara için İYİ Parti’nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şartını koşması bekleniyor. Ankara’da Etimesgut, Gölbaşı ve CHP’nin elinde olan Yenimahalle’yi, İstanbul’da ise Şile, Üsküdar ve CHP’nin elinde olan bir belediyeyi istiyor.

AK PARTİ’NİN RAKİBİ

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Yerel seçimlere muhalefet bir bozgun havasında giriyor. Ama bunun AK Parti açısından yanıltıcı olmaması lazım. Çünkü AK Parti’nin rakibi Kılıçdaroğlu değil toplumsal muhalefet. Yüzde 48’i alan da Kılıçdaroğlu değildi, toplumsal muhalefetti. Para verip anket yaptırdığını söyleyen CHP’li Eren Erdem ne demişti? ”Erdoğan’ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7’ye çıktı” demişti. AK Parti’nin bu gerçeği dikkate alarak seçimlere hazırlanması gerekiyor. Seçmenlerin sandığa AK Parti’ye ders vermek için değil ülkedeki istikrara destek vermek için gitmesi sağlanmalı.

ERDOĞAN’DAN UYARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kazanma ustası. O nedenle seçimle ilgili yaptığı değerlendirmelere ayrı bir özen gösteriyorum. Erdoğan yerel seçimlerle ilgili olarak şunları söylüyor: ”Biz kendimizi başkalarına göre konumlandırmayacağız. Diğer partiler ne yapacak bizim için bir ölçü olmayacak. Biz kendi hazırlıklarımızı yapalım. Ne yapacağımıza odaklanalım. Seçim işi belli olmaz. Bir anda farklı bir gelişme yaşanır her şey değişir. O nedenle biz kendi işimize bakalım. İşimizi sıkı tutalım.”

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Elbette ki rakibin ne yaptığı önemlidir ama ondan önemli olan sizin ne yapacağınız.

DİKKAT

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, rehavete yer olmadığını söyledi. Nasıl olsa kazanıyor havası yerine, iyi çalışırsak kazanabiliriz duygusu hâkim olmalı.

2- Erbakan,“İnanç, tekeden süt çıkarır” derdi. 1994 yerel seçimlerinde inançla, samimiyetle, ihlasla yapılan çalışma sonucunda İstanbul’da Erdoğan, Ankara’da Melih Gökçek kazanmıştı. AK Parti’nin yürüyüşü 1994’te başladı. 1994 ruhuna yine ihtiyaç var.

3- Doğru adaylar tespit edilmeli. 2019 seçimlerinde aday tespitinde yapılan hatalar seçimin kaybedilmesine yol açtı.

4- Tek merkezden ama illerin özelliklerine uygun kampanya yürütülmeli.

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5- Halkımı kucaklayan, toplumda heyecan uyandıran bir seçim kampanyası yürütülmeli.

6- İstanbul başta olmak üzere Suriyeli sığınmacılar konusunda hissedilir bir rahatlama sağlanmalı.

7- Yerel seçim deyip geçmeyin. İşin başı ekonomi. Ekonomi düzelmeli. Enflasyondaki düşüşle birlikte fiyat istikrarı sağlanmalı. Halk ekonomideki iyileşmeyi hissetmeli.

CHP’YE İCRA GÖNDERECEKLER

Seçim bitti. Seçimde 6’lı Masa’da yer alan partiler, CHP’ye hakaret sezonunu açtı.

Meral Akşener, ”CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır” dedi. “Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu” diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, ”CHP’nin aldığı yüzde 25 oyun içinde, en az 7 veya 8’i CHP dışından gelmiş oydur” dedi. CHP’nin aldığı oyun yüzde 17 olduğunu ifade etti.

Ali Babacan, “Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var” diye konuştu.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, ”İyi ki kazanamamışız” dedi.

TÜY DİKTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye ‘Gelin birlikte girelim’ dedim. İYİ Parti’ye teklif götürdüm, ‘Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım’ dedim “diye konuştu.

CHP listelerinden seçime girip yüzde 1 oyu olmadığı halde 39 milletvekili çıkaran partilerin liderlerinin CHP hakkında söyledikleri sözler bunlar. Yakında ‘alacaklıyız’ diye bir de CHP’ye icra gönderirlerse şaşırmam.