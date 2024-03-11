Yeniden Refah Partisi neye hizmet ediyor

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6’lı masada yer alan Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti’nin durumu ortada. Birçok yerde aday çıkaramadılar. Bir kısmı ilk seçimde silinip gidecek. İYİ Parti ise yanlış bir kurgulanmanın bedelini ödüyor. CHP’ye seçim kazandırma partisi gibi konumlandı. Ne zaman ki kendi başına seçime girme kararı aldı, parti bölündü.

DOĞRU TERCİH

Yeniden Refah Partisi ise cumhurbaşkanlığı seçiminde doğru bir tercih yaptı. Kılıçdaroğlu’nu değil, Erdoğan’ı destekledi. Bundan da kârlı çıktı. Hem oyunu yükseltti, hem Meclis’e girme şansına kavuştu. YRP’nin görevi de AK Parti’ye seçim kazandırmak değil. O da kendi başına seçimlere girebilir. Ancak bunu yaparken yanlış yerde konumlanmamaya, Saadet Partisi’nin yaptığı hataları yapmamaya, yanlış hedefe ateş etmemeye dikkat etmeli. Bakın yanlış yerde duranlar siyaset sahnesinden bir bir siliniyor.

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AK PARTİ’YE KAYBETTİRME PARTİSİ

Yeniden Refah Partisi’ni de böyle bir tehlike bekliyor. Çünkü YRP, yerel seçimlerde kendisini yanlış yere konumlandırdı. AK Parti’nin yeniden aday göstermediği eski belediye başkanları ya da FETÖ’cü eski siyasilerin etkisiyle intikam partisine dönüşüyor. Yeniden Refah Partisi’nin siyasetteki tek misyonu AK Parti’ye kaybettirmeye dönüştü.

İKİ TEHLİKELİ EĞİLİM

Yerel seçim sürecinde YRP’de iki eğilim baskın çıktı.

1- AK Parti’nin aday göstermediği eski AK Partililer.

2-Erdoğan’dan intikam almak isteyen eski FETÖ’cüler.

Fatih Erbakan’ın partisini, maalesef ki FETÖ’cülerin Erdoğan’la hesaplaşma partisine dönüştürdüler.

SUAT PAMUKÇU’NUN UYARISI

Merhum Erbakan’ın dava arkadaşlarından Suat Pamukçu, YRP Genel Sekreterliği’nden istifa ederken, Yeni Şafak’ta yer alan röportajında FETÖ tehlikesine dikkat çekti. “Genel başkanın yanında varlar. Öncelikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ’cüdür. Bu FETÖ’cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur’dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar” dedi.

FETÖ YUVALANMIŞ

YRP sadece intikal almak isteyen eski AK Partililerin değil, aynı zamanda Erdoğan’la hesaplarını görmek isteyen FETÖ’cülerin de ‘Truva atı’na dönüşmüş durumda. Fatih Bey, bu FETÖ değil miydi 28 Şubat’ta televizyonlara çıkıp, merhum Erbakan’a Başbakanlıktan çekilmesi için çağrı yapan? Bu FETÖ değil miydi 28 Şubat’ta Erbakan Hoca’yı devirmek isteyenlerle işbirliği yapan? Televizyonlara çıkıp Erbakan’a, “Beceremediniz artık bırakın, çekilin” diyen?

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ERBAKAN FETÖ’YLE MÜCADELE EDERDİ

Merhum Erbakan hayata olsaydı FETÖ’yle işbirliği mi yapardı, yoksa onlarla mücadele mi ederdi? Fetullah Gülen hayatı boyunca Erbakan’la mücadele etti. Bunun uğruna 28 Şubatçılarla bile işbirliği yaptı. Erbakan da bugün hayatta olsa FETÖ’yle mücadele ederdi. Peki Fatih Erbakan, FETÖ’cülerle işbirliği yaparsa bu doğru olur mu? Siz FETÖ’cülerin Erdoğan’la hesaplaşmasına niye alet oluyorsunuz? Fatih Bey unutmayın bunlar güçlendiğinde ilk olarak sizi devirirler.

Siyaset merhum Erbakan’ın deyimiyle bir “milli şuur” meselesidir. Önce şahıslar değil, dava gelir. Koltuk uğruna değil, dava uğruna siyaset yapılır.



ERBAKAN’IN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ



Fatih Bey, Erdoğan, merhum Erbakan’ın hayali olan, uğruna mücadele ettiği ne varsa gerçekleştirdi.

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Merhum Erbakan, Ayasofya’ya vurulan zincirler kırılacak derdi, Ayasofya’ya vurulan zincirleri kırıp, Ayasofya’yı ibadete açan Erdoğan oldu. Siz de o açılışta bulunanlardan birisi oldunuz. Ayasofya’yı açtığı için mi bugün Erdoğan’ı kaybettirme partisi oldunuz?

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KALDIRDIĞI İÇİN Mİ

Erbakan Hoca Merve Kavakçı’yı milletvekili yapıp, başörtülü milletvekilini Meclis’e sokan liderdi. Bunun için hedef oldu. Başörtüsü yasağını kaldırmak istediği için partisi kapatıldı. Kendisi siyasi yasaklı hale getirildi. Erbakan’ın isteyip yapmaya muktedir olmadığı başörtüsü yasağını Erdoğan kaldırdı. Bugün başörtülü milletvekili, bakan ve vali var. Başörtülülerin okullara alınmadığı Türkiye’den başörtülü rektörlere gelindi. Sizin başörtüsü yasağı beni ilgilendirmez demeyeceğinizden eminim. Ama Fatih Bey, siz başörtüsü yasağını kaldıran Erdoğan’ın kaybetmesi için mücadele eden bir parti konumuna düştünüz.

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28 ŞUBAT’IN HESABINI SORDU

Erbakan’ı Başbakanlıktan istifa etmeye zorlayan 28 Şubatçılar ellerinden gelse hapse atacaklardı. 28 Şubatçılardan Erbakan’ın hesabını soran Erdoğan oldu. Erbakan’ı hapse attırmak isteyen 28 Şubatçılar bugün hapiste. Bugün 28 Şubatçılar ve 15 Temmuz’u yapan FETÖ’cüler, kol kola girmiş Erdoğan’ın kaybetmesi için çalışıyorlar. Peki Fatih Bey, siz onlarla niye aynı safta yer alıyorsunuz? Bunları görmüyor musunuz; yoksa şahsi hırslarınız daha önde mi geliyor?

ERBAKAN’I HAPİSTEN KURTARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan’ın 85 yaşında hapse girmesine izin vermedi. Erbakan’ın hapse girmesini engelleyen yasayı çıkardı. Ahmet Necdet Sezer veto etti, Erdoğan tekrar çıkardı. AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erbakan’ın hapis cezasını affetti. “Benim iktidarım döneminde Erbakan Hoca hapse girmeyecek”diyen Erdoğan’dı.

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ERBAKAN’IN AİLESİNE VEFASI

Fatih Bey, en yakından siz biliyorsunuz. Kayıp trilyon davasından kaynaklı hacizli işlemleri çözdürüp, mirasın kardeşler arasındaki paylaşımını sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Bugün dahi Erbakan’ın çocuklarından başı sıkışan, “Tayyip amca” diye Erdoğan’ı arar ve Cumhurbaşkanı kendi evlatlarının sorunu çözer gibi kardeşlerinize de destek olur. Merhum Erbakan bir vefa insanıydı. Erbakan Hoca’nın oğlu olarak sizin de vefalı olduğunuzu düşünüyorum. Erbakan’ın ailesine, davasına büyük hizmetleri olan Erdoğan’ı tasfiye hesaplarına alet olmayacağınıza inanıyorum.

MUHALİF MEDYADA GÜZELLEME



Geçen seçimlerde Erdoğan’ı desteklediği için muhalif medya Yeniden Refah Partisi’ne karşıydı. Bu seçimlerde AK Parti’ye kaybettirme partisine dönüştüğü için YRP’yi yağa yatırıp, bala batırıyorlar. Bunlar CHP ile ittifak yaptığı dönemde de Meral Akşener’i yere göğe sığdıramazlardı. Ne zaman ki İYİ Parti ittifaktan ayrıldı, Meral Akşener’e yapmadıkları hakaret kalmadı. Şimdi benzer hakaretleri Kılıçdaroğlu’na yapıyorlar. Bunlarda vefa yok. Şimdi benzer methiyeleri YRP için diziyorlar. Fatih bey, bunlar sizi çok sevdikleri için değil, Erdoğan’a zarar vereceğiniz için destekliyorlar. Bunlar Erdoğan’ın şahsına değil, onun taşıdığı değerlere düşmanlar. Merhum Erbakan’a da onun için düşmanlardı. Siz bunu görmüyor musunuz?

DEM PARTİ KADAR YOK MUSUNUZ

Fatih Bey, PKK’nın siyasi kolu olan HDP; Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Kılıçdaroğlu ise Ümit Özdağ ile gizli ittifak yaptı. Bundan dolayı ağır bedel ödediler. Partilerini ve eşgenel başkanlarını değiştirdiler. Buna rağmen Erdoğan kaybetsin diye yerel seçimlerde de “kent uzlaşısı” adı altında CHP ile ittifak yapıyorlar. Fatih Bey sizin ve Yeniden Refah Partililerin, DEM Partililerden daha şuurlu olduğuna inanıyorum.