Yeni haberler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etmesi kulisleri hareketlendirdi.

Erdoğan’ın Bahçeli’yi ziyaretinden 1 gün önce AK Parti’de MYK toplantısı vardı. Erdoğan orada ziyaretten söz etmediği için sürpriz bir ziyaret olarak karşılandı. Oysa Erdoğan ile Bahçeli, bu görüşmeyi 30 Aralık günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kültür-Sanat Ödülleri töreninde kararlaştırmışlar. Görüşme öncesi iki lider baş başa sohbet edip kahve içmişlerdi. Erdoğan orada Bahçeli’ye, “Sizi ziyaret etmek istiyorum” diyor. MHP Lideri memnuniyetle karşılıyor. Erdoğan’ın yeni yılda Ankara’ya geldiği gün ziyaret saati kesinleştiriliyor.

GÜNDEM MADDELERİ

1 saat 15 dakika süren görüşmede ne konuşuldu? İki liderin de yakın çevresine herhangi bir bilgi vermediği söyleniyor. Sadece “devlet görüşmesi” denildi. 2021’le birlikte yeni bir döneme girildi. Biden’la ve ABD ile ilişkiler, AB ile açılmak istenen yeni sayfa ve içeride reformlar... Bir yanda AİHM’nin Demirtaş kararı ve HDP’nin kapatılması tartışması, diğer yanda ise reformlar... Peki birbiriyle çelişkili başlıklar hakkında nasıl bir yol izlenecek? Cumhur ittifakının iki liderinin 2021’in kaderini belirleyecek önemli başlıkları değerlendirmeleri yadırganmamalı.



Yeni dönemde ABD ve AB ile ilişkiler, reform süreci ilk ele alınan başlıkları oluşturuyor. Erdoğan, 2021 yılını reform yılı olarak ilan etti ama bunu MHP ile birlikte gerçekleştireceğinin de altını çizme gereği duydu.

27 MAYIS’IN GÖLGESİNDE İLKER BAŞBUĞESKİ Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, “Erken seçim olsaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı” şeklindeki açıklaması kadim bir derdimiz olan darbe tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

AK Parti MYK’da İlker Başbuğ hakkında çok sert eleştiriler yöneltiliyor. Erdoğan konuşulanları başıyla onaylıyor ama kendisi ayrıca bir değerlendirme yapmıyor. Bu Erdoğan’ın konuşmayacağı anlamına gelmez. Çünkü AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “Darbe milletine silah çekmektir. Darbe emri alçaklıktır” sözlerini ilgiyle takip ediyor. Bence Erdoğan ilk konuşmasında esaslı bir cevap verecek.

TARİH BAŞBUĞ’U