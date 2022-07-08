Yeni ankette sürprizler var

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Ünlü kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 23-28 Haziran tarihleri arasında 1613 kişi ile yüzyüze anket yöntemiyle yaptığı araştırmayı paylaşmak istiyorum.

Her defasında ifade ediyorum ama Optimar’ın anketi ilk olarak bu sütunlardan kamuoyuna açıklanıyor. O nedenle veriler yeni ve sonuçları ilk kez duyacaksınız.

EN ÖNEMLİ SORUN

Seçim mi geçim mi konusu ilk kez bu kadar kendini yakından hissettiriyor. Çünkü bu seçimlere ekonominin damga vuracağı kesin.

Optimar’ın ‘Geçen ayın en önemli sorunu nedir?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 58.9’u zamlar, yüzde 25.7’si ise enflasyon yanıtını vermiş. Birbirini tamamlayan iki başlık. Rusya-Ukrayna Savaşı dahi yüzde 7.4 oranıyla üçüncü sırada geliyor. Herkes kendi ekonomik savaşıyla meşgul.

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EKONOMİ İLK SIRADA

‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna verilen yanıt ise şaşırtıcı değil. Ankete katılanların yüzde 70.2’si ekonomi yanıtını vermiş. Onu yüzde 5.8’le Suriyeliler takip ediyor.

Ekonomi diyenlerde genellikle kadınlar önde çıkardı ama bu kez erkekler birinci sırada geliyor. Herhalde hayat pahalılığının yükünü en çok onlar omuzladığı için olsa gerek.

Kadınların yüzde 48.4’ü ekonomi derken, bu oran erkeklerde yüzde 51.6’ya yükseliyor.

CHP ÇÖZER DEMİYOR

Optimar’ın anketindeki can alıcı noktalardan birini de ‘Bu sorunu kim çözer?’ sorusu oluşturuyor. Ekonominin yüzde 70’le birinci sırada olduğu bir dönemde tartışmasız bir şekilde muhalefetin işaret edilmesi beklenir değil mi? Ama öyle değil. Ankete katılanların yüzde 26.6’sı AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 17.2 ile ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 7’yle İYİ Parti yer alıyor. Dördüncü sırada yüzde 6.6’yla HDP var. MHP yüzde 4.6 oranıyla beşinci sırada bulunuyor.

Ali Babacan ekonomi konusunda çok iddialı ama Zafer Partisi ve Yeniden Refah onu geçmiş durumda.

Zafer Partisi çözer diyenlerin oranı yüzde 1.7 ederken, Yeniden Refah diyenler 0.6 çıkıyor. DEVA Partisi ise yüzde 0.6’yla sekizinci sırada yer alıyor.

NEDEN ‘AK PARTİ ÇÖZER’ DİYOR

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Ekonomik sorunlara rağmen neden hâlâ halkımız bu sorunu AK Parti çözer diyor, CHP seçmeninin üçte biri dahi bu sorunu benim partim çözer demiyor? Bunlar siyasetin önemli soruları.

AK Parti çözer diyenlerin yüzde 16.1’i çözüm odaklı olmasını gösteriyor. Bilgi, tecrübe ve istikrarlı diyenler yüzde 11.3 olurken, partinin çizgisini ve vizyonunu beğeniyorum diyenler yüzde 10’luk bir oranı oluşturuyor. Partinin liderine güveniyorum diyenler yüzde 9.4’le dördüncü sırada yer alıyor.

EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ

AK Parti’nin oylarındaki iniş çıkışlara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan en beğenilen siyasetçi anketindeki birinciliğini açık ara farkla korumayı başarıyor.

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Ankete katılanların yüzde 32.1’i en beğenilen siyasetçi olarak Erdoğan’ı işaret ederken, onu yüzde 14.3’le Mansur Yavaş takip ediyor. Selahattin Demirtaş’ın yüzde 7.5’le üçüncü sırada geldiği ankette Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 7.1’le dördüncü sırada yer alıyor. Meral Akşener yüzde 5.8 alırken Ekrem İmamoğlu düşüşünü burada da sürdürüyor. İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 5.5 çıkıyor.

PARTİLERİN OY ORANI

Yaşanan ekonomik sorunlara rağmen partilerin oy oranlarında çok büyük inişler ve çıkışlar gözlenmiyor.

Muhalif anketçilerin AK Parti’nin oylarını CHP ile eşitleme çabasına rağmen bağımsız kamuoyu araştırma kuruluşlarının verileri onu göstermiyor. Optimar’ın anketinde kararsızlar dağıtıldığı takdirde AK Parti’nin oy oranı yüzde 36, CHP ise yüzde 26 çıkıyor. İYİ Parti yüzde 10.3’le üçüncü sırada gelirken, MHP’nin oy oranı yüzde 10 çıkıyor. Hani MHP çok gerilemişti, ne oldu?

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HDP yüzde 10 oy oranıyla MHP’nin peşinden geliyor. Diğer partilerin oy oranı ise şöyle çıkıyor:

Zafer Partisi: Yüzde 1.9

Deva Partisi: Yüzde 1.6

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1.0

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.9

Saadet Partisi: Yüzde 0.8

BBP: Yüzde 0.6

Memleket Partisi: Yüzde 0.6

Gelecek Partisi: Yüzde 0.4

DODURGA ŞOKU YAŞAYABİLİRLER

Muhalefetin kendi yaptırdığı anketlere kuşkuyla bakmasında yarar var. Çünkü muhalefeti füze hızıyla çıkarırken, AK Parti’yi yere çakmaya çalışıyorlar. Bu sağlıklı bir sonuç değil. Eğer o anketlere inanırlarsa 2023 seçimlerinde bir Dodurga şoku yaşayabilirler. Benden uyarması.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİM ÖNDE

2023 seçimleri yaklaştıkça cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları da büyük önem kazandı. CHP Genel Merkezi’ne fatura kesen araştırma şirketlerinin verdiği sonuçlarda AK Parti barajın altına ha düştü ha düşecek. Erdoğan’ın kazanması ise imkânsız. Oysa güvenilir firmaların anketleri onu söylemiyor.

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Optimar’ın, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 33.7’si Erdoğan yanıtını vermiş.

İkinci sırada ise yüzde 14.9 oy oranı ile Mansur Yavaş geliyor. Kılıçdaroğlu yüzde 8.3’le üçüncü sıraya yükselmiş. Onu yüzde 8’le Selahattin Demirtaş takip ediyor. Meral Akşener’de kısmi bir kıpırdanma var. Akşener yüzde 5.4’le beşinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu bir zamanlar ikinci sırada yer aldığı cumhurbaşkanlığı anketinde yüzde 5.1’le altıncı sıraya gerilemiş durumda.

ÜÇÜ ERDOĞAN’A YETİŞEMİYOR

Muhalefet ya kendini kandırıyor ya da algı operasyonu peşinde. Çünkü Erdoğan’ın muhalefetin her adayı karşısında kaybedeceği yalanını ısrarla işliyorlar. Ama anket sonuçlarını toplayınca Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun oylarını üst üste topladığımızda Erdoğan’a ulaşamıyor. Erdoğan, Mansur Yavaş’ın iki katından, Kılıçdaroğlu’nun üç katından, İmamoğlu’nun dört katından fazla oy alıyor. Peki bu durumda Erdoğan nasıl kaybediyor? Muhalefetin adayları nasıl kazanıyor?